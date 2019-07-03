 Суд отменил штраф в 4 млн грн, наложенный на телеканал "Интер" после концерта ко Дню Победы в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Детектор медіа".
Решение суда 2 июля опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Оно еще не вступило в законную силу – у регулятора есть 30 дней на его обжалование.
Ведущий концерта Андрей Доманский заявил в анонсе праздничного концерта: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".
11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал "Интер" на 4 млн грн "за разжигание вражды в эфире".
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Суд самостоятельно проанализировал фрагмент трансляции и вынес решение о неправомочности санкций к телеканалу. Аргументация судей сводится к пяти аспектам.
1. Отсутствуют призывы и разжигание вражды по отношению к конкретным людям, общинам и группам, хотя фраза Доманского и содержит "язык вражды".
2. Отсутствует пропаганда государства-агрессора и дискредитация людей, боровшихся против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины.
3. Высказывания ведущих содержали оценочные суждения, за которые никто не может быть привлечен к ответственности.
4. Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками. Доманский не работал на "Интере", его специально привлекли для ведения концерта.
5. Нацсовет не должен препятствовать свободному распространению взглядов. Суд считает, что регулятор своим решением относительно "Интера" создает условия для распространения цензуры и присвоения права на освещение исторических событий в Украине.
Скандал вокруг трансляции концерта в мае 2018 года вылился в серию манифестаций у здания телеканала. Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" блокировали офис "Интера", в админздание телеканала бросили "коктейль Молотова".
у меня знакомый из Австралии держит несколько ресторанов в Китае и Вьетнаме, сказал шо рассматривает вариант с Киевом
все 28 лет в Украине воруют - это то же правда!!! Украина относится к самым коррупционным странам мира!!!
это результат правления таких президентов, как твой Парашенко, который за 5 лет!!! не посадил ни одного топ коррупционера
а приглашает потому шо как президент уверен - больше такого не будет!!!
Но не в теплые кресла, а в тюрьмы...
что-то там вазелин не торопится =- наверное некогда - то шаурма, то селфи, то назначение коррупционеров в "офис", сбу, прокуратуру..
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
отмена статьи о незаконном обогащении по которой ушел от ответственности 41 топ коррупционер это тоже результат рехвормы судов Парашенко!!!
в судах сейчас сидят сульи назначенные при Парашенко которые в знак благодарности принимают решения нужные для пиара Парашенко
все эти решения ангажированных судей Парашенко, порохоботы разносят по сети как вина Зеленского
это ублюдочно!!!
У обоих наших Вов проблемы с головными уборами.
У одного не получается отодрать шутовской колпак, другому никак не удаётся напялить шапку Мономаха.
Эти "суды" беспредела явно плюют на все нормы и законы, я не говорю даже о таких неведомых для них понятиях, как мораль, совесть патриотизм. Все для них заменили те их взятки, которые никак не может найти у них СБУ.
Парада войск на День Независимости не будет.
Пора уже называть все своими именами:
Окружной административный суд Киева - суд Коломойского №1.
Барышевский суд - суд Коломойского №2.
С победой над коррупцией вас, нарид!!! Вы сделали это вместе.
Трансляция бреда зебила