 Суд отменил штраф в 4 млн грн, наложенный на телеканал "Интер" после концерта ко Дню Победы в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Детектор медіа".



Решение суда 2 июля опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Оно еще не вступило в законную силу – у регулятора есть 30 дней на его обжалование.



Ведущий концерта Андрей Доманский заявил в анонсе праздничного концерта: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".



11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал "Интер" на 4 млн грн "за разжигание вражды в эфире".

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Суд самостоятельно проанализировал фрагмент трансляции и вынес решение о неправомочности санкций к телеканалу. Аргументация судей сводится к пяти аспектам.



1. Отсутствуют призывы и разжигание вражды по отношению к конкретным людям, общинам и группам, хотя фраза Доманского и содержит "язык вражды".



2. Отсутствует пропаганда государства-агрессора и дискредитация людей, боровшихся против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины.



3. Высказывания ведущих содержали оценочные суждения, за которые никто не может быть привлечен к ответственности.



4. Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками. Доманский не работал на "Интере", его специально привлекли для ведения концерта.



5. Нацсовет не должен препятствовать свободному распространению взглядов. Суд считает, что регулятор своим решением относительно "Интера" создает условия для распространения цензуры и присвоения права на освещение исторических событий в Украине.



Скандал вокруг трансляции концерта в мае 2018 года вылился в серию манифестаций у здания телеканала. Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" блокировали офис "Интера", в админздание телеканала бросили "коктейль Молотова".



