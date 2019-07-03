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 Общество
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 Суд отменил штраф в 4 млн грн, наложенный на телеканал "Интер" после концерта ко Дню Победы в 2018 году

Окружной административный суд Киева 26 июня 2019 года отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа на телеканал "Интер" в связи с высказываниями ведущих во время трансляции концерта ко Дню Победы 9 мая 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Детектор медіа".

Решение суда 2 июля опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Оно еще не вступило в законную силу – у регулятора есть 30 дней на его обжалование.

Ведущий концерта Андрей Доманский заявил в анонсе праздничного концерта: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".

11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал "Интер" на 4 млн грн "за разжигание вражды в эфире".

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Суд самостоятельно проанализировал фрагмент трансляции и вынес решение о неправомочности санкций к телеканалу. Аргументация судей сводится к пяти аспектам.

1. Отсутствуют призывы и разжигание вражды по отношению к конкретным людям, общинам и группам, хотя фраза Доманского и содержит "язык вражды".

2. Отсутствует пропаганда государства-агрессора и дискредитация людей, боровшихся против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины.

3. Высказывания ведущих содержали оценочные суждения, за которые никто не может быть привлечен к ответственности.

4. Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками. Доманский не работал на "Интере", его специально привлекли для ведения концерта.

5. Нацсовет не должен препятствовать свободному распространению взглядов. Суд считает, что регулятор своим решением относительно "Интера" создает условия для распространения цензуры и присвоения права на освещение исторических событий в Украине.

Скандал вокруг трансляции концерта в мае 2018 года вылился в серию манифестаций у здания телеканала. Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" блокировали офис "Интера", в админздание телеканала бросили "коктейль Молотова".

Источник: https://censor.net.ua/n3135580
 
 
 Топ комментарии
 
Чо методички сменили?
Теперь не майдан во всем виноват,а петины реформы?
Как жили,ай как жили до 2014 года.
.
Какую страну просрали...
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Особенно понравилось из последнего.

"Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сделал заявление, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты ВРУ Анатолия Шария и Андрея Клюева стоит команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Такое заявление Богдан озвучил журналистам в Торонто."

Т.е. что - нормальные пацаны в Раду шли и им типа козлы помешали? Совсем уже головой поехал.
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4. Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками. Доманский не работал на "Интере", его специально привлекли для ведения концерта. Источник: https://censor.net.ua/n3135580

То есть теоретически любой украинский канал может пригласить Киселева с Соловьевым и Скабеевой, при этом не неся ответственности за озвученную ими пропаганду, т. к. "Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками"? Жесть.
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порохофил Зеленский сказал абсолютную правду цены в ресторанах Киева выше, чем во многих цивилизованных странах мира!!!

у меня знакомый из Австралии держит несколько ресторанов в Китае и Вьетнаме, сказал шо рассматривает вариант с Киевом

все 28 лет в Украине воруют - это то же правда!!! Украина относится к самым коррупционным странам мира!!!

это результат правления таких президентов, как твой Парашенко, который за 5 лет!!! не посадил ни одного топ коррупционера

а приглашает потому шо как президент уверен - больше такого не будет!!!
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та уж заждались когда вазелин начнет сажать своих дружков-коррупционеров..
Но не в теплые кресла, а в тюрьмы... Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році - Цензор.НЕТ 7218
что-то там вазелин не торопится =- наверное некогда - то шаурма, то селфи, то назначение коррупционеров в "офис", сбу, прокуратуру..
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
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и скажите что это не реванш руцькомирных зеленых подонков
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Тепер Інтеру дозволять носити дідов на паличках.
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ЗЕсепар кремлядь даёт..При Пете суд оштрафовал, пришли ЗЕбилы подмяли под себя все суды и теперь шабаш кремлёвский начался с подачи ЗЕсепар команды. Теперь вся судебная система легла под ЗЕсепаров..
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никто из топ коррупционеров Суд отменил штраф в 4 млн грн, наложенный на телеканал "Интер" после концерта ко Дню Победы в 2018 году - Цензор.НЕТ 5570 за 5 лет не посажен в тюрьму!!!


отмена статьи о незаконном обогащении по которой ушел от ответственности 41 топ коррупционер это тоже результат рехвормы судов Парашенко!!!


в судах сейчас сидят сульи назначенные при Парашенко которые в знак благодарности принимают решения нужные для пиара Парашенко


все эти решения ангажированных судей Парашенко, порохоботы разносят по сети как вина Зеленского


это ублюдочно!!!








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"Интер" должен нести ответственность за материал , который выпускается в эфир , так что спрыгнуть не получится однозначно...
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 13 ч.13 часов назад

У обоих наших Вов проблемы с головными уборами.
У одного не получается отодрать шутовской колпак, другому никак не удаётся напялить шапку Мономаха.
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Я не удивлюсь, если такие "суды" отменят акт о независимости Украины и провозгласят УССР.
Эти "суды" беспредела явно плюют на все нормы и законы, я не говорю даже о таких неведомых для них понятиях, как мораль, совесть патриотизм. Все для них заменили те их взятки, которые никак не может найти у них СБУ.
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то в нас вже цінності мордору тут проповідують? і суди по закону рф судять? скоро загони НКВД з орди по вулицям ходитимуть та кидатимуть за грати всіх патріотів України...Зєлєбєня за місяць знищів те, що будувалося 5 років! Вітаю електорат гнилої паршинської зєлєні!!!
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Начинают приучать к скрепно/правильным песням?
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Окружной административный суд Киева

Пора уже называть все своими именами:
Окружной административный суд Киева - суд Коломойского №1.

Барышевский суд - суд Коломойского №2.

С победой над коррупцией вас, нарид!!! Вы сделали это вместе.
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авы, а вы, а ваш мародёр, свинарчук, всё национализировать, но Приват вернуть, торговля на крови, шарий пусть будет в Раде, потому что петя его не посадил.
Трансляция бреда зебила
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отменил штраф в 4 млн грн, наложенный на телеканал "Интер" после концерта ко Дню Победы в 2018 году
 
 
 
 
 
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