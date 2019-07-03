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 Киберполицейские 3 дня учились защищать информационные системы ЦИК

Сотрудники в условиях, максимально приближенных к реальным, учились отражать атаки хакеров на инфраструктуру ЦИК и предотвращать панику среди населения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Украины.

"По условиям, участники были разделены на две команды. "Красные" - осуществляли атакующие действия, направленные на выведение из строя симулированной структуры ЦИК. "Синие" - команды Департамента киберполиции, ЦИК, Службы безопасности Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые должны были противодействовать атакующей команде", - сказано в сообщении.

Помимо этого, тренинг прошел для команды коммуникационных подразделений госструктур.

"Они должны были смоделировать максимально эффективную стратегию коммуникации с населением во избежание распространения дезинформации и паники", - сообщили в киберполиции.

Также на Цензор.НЕТ: В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки

Учения прошли в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами". По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, подобные учения - не последние.

Источник: https://censor.net.ua/n3135577
 
 
 Топ комментарии
 
Короче, собрались, побухали, кто обрыгався той и победил.
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Надеюсь , шо они это делали не под дырявой виндой ...
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Скажу больше, они вообще этого не делали, это прерогатива СБУ.
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Припинити паніку мона відключенням зомбоящиків.
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Короче, собрались, побухали, кто обрыгався той и победил.
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А теперь три недели будут сдавать зачёты. А там и выборы не за горами)))
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Сотрудники в условиях, максимально приближенных к реальным, учились отражать атаки хакеров на инфраструктуру ЦИК и предотвращать панику среди населения.

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А ВОТ ОНИ и ХАКЕРЫ ИЗ ЕВРОГЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ. Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК - Цензор.НЕТ 5785

Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК - Цензор.НЕТ 2873
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9 лет занимаюсь кибер защитой и с каждым годом убеждаюсь, что 100% защита - это миф. Моя рабочая машина вообще инет не "нюхала". Завидую этим титанам из киберполиции - за 3 дня умудрились "научится защищать". Разрешили бы лучше белым шляпам пощупать ваши серваки. Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК - Цензор.НЕТ 3291
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Счёты - простое механическое устройство (счётная доска с костями) для выполнения арифметических расчётов
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Это не обязатально на фоне последних событий! Зебилам не нужны выборы ведь Порошенко все украл!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиберполицейские 3 дня учились защищать информационные системы ЦИК
 
 
 
 
 
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