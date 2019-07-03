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 Евросоюз призывает Россию возобновить полеты в Грузию

ЕС хочет, чтобы Москва отменила все ограничительные меры, введенные против Тбилиси после волны антироссийских протестов.

Соответствующее заявление спикера ЕС размещено на сайте Европейской службы внешних дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Последнее развитие отношений между Российской Федерацией и Грузией несет в себе риск негативного воздействия на граждан обеих стран. Мы считаем решение России запретить полеты в Грузию с 8 июля неоправданным и непропорциональным мероприятием", - говорится в заявлении.

Как отмечается, введенные дополнительные ограничения в пунктах пересечения админграницы с Абхазией серьезно препятствуют свободе перемещения людей и вызывают дополнительные осложнения для населения. Такие ограничения необходимо отменить, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации.

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В этой связи Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался сегодня, чтобы уменьшить напряжение.

"Обязательство Европейского Союза по мирному урегулированию конфликта в Грузии остается таким же крепким, как всегда. Европейский Союз вновь выражает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Грузию в конце июня охватила волна масштабных протестных акций. Они были вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.






Источник: https://censor.net.ua/n3135575
 
 
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Попросите Америку возобновить полеты на Луну У грузинов спросите сначала- им это надо? Если да, то пусть извинятся перед ****** и самолёты полетят.
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Адекватные да... Даже очень... Очень хочуть цього...
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З гопником демократичні методи не діють.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз призывает Россию возобновить полеты в Грузию
 
 
 
 
 
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