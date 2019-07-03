 Евросоюз призывает Россию возобновить полеты в Грузию

Соответствующее заявление спикера ЕС размещено на сайте Европейской службы внешних дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Последнее развитие отношений между Российской Федерацией и Грузией несет в себе риск негативного воздействия на граждан обеих стран. Мы считаем решение России запретить полеты в Грузию с 8 июля неоправданным и непропорциональным мероприятием", - говорится в заявлении.

Как отмечается, введенные дополнительные ограничения в пунктах пересечения админграницы с Абхазией серьезно препятствуют свободе перемещения людей и вызывают дополнительные осложнения для населения. Такие ограничения необходимо отменить, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации.

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В этой связи Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался сегодня, чтобы уменьшить напряжение.

"Обязательство Европейского Союза по мирному урегулированию конфликта в Грузии остается таким же крепким, как всегда. Европейский Союз вновь выражает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Грузию в конце июня охватила волна масштабных протестных акций. Они были вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.











