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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (874) Порошенко (17635) Шарий Анатолий (18)

 На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о том, что приветствут решение о снятии с регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Порошенко отметил: "Я поздравляю взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше.

Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста.

Реваншисты не пройдут! Украина победит!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

В свою очередь, в партии "Европейская солидарность" отмечают: "Сегодня народные депутаты, кандидаты от "Европейской Солидарности" Татьяна Чорновил, Александр Черненко, Мария Ионова, Игорь Артюшенко, а также активисты партии встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук и передали ей письмо с требованием пересмотреть решение ЦИК о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария .

Известно, что против указанных лиц были возбуждены уголовные производства, они находятся в розыске и длительное время скрываются от украинского правосудия за границей. Клюев после побега с Януковичем в 2014 году находится в Москве, а Шарий с 2012 года постоянно проживает в странах Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клюев и Шарий не находились в стране на протяжении последних 5 лет, - заключение СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3135574
 
   
 Топ комментарии
 
Любопытно, что следующее Педро придумает, чтобы помитинговать... На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9208
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На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505

Во мочит Пётр Кондитерский! На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
А Мертветчук, значит, истинный патриот? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
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Это парнтеры Петра Алексеевича .. Прекратите их дискредитировать !
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Це хто там с Овощем ? Еврооптимисты ? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 8457
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Главное, чтобы в Раде было меньше на одного соевого мародера, обанкротившего целую страну.
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А с каких пор сепаратистьі, стали считать себя сепаратистами ?
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лексееч,там в списках слуг столько"мин",что "эти" сепары малышами покажутся)
то ли ещё будет
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Любопытно, что следующее Педро придумает, чтобы помитинговать...
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На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505

Во мочит Пётр Кондитерский! На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
А Мертветчук, значит, истинный патриот? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
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Петя это ж твои коллеги в правительстве Януковича
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А тьі бьіла гражданкой страньі, президентом которой бьіл Янукович, так что теперь?
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Партия Пети решительно осуждает сотрудничество с Азировым 😁
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Конечно, регистрацию этих %;№%:%: отменили не потому, что СБУ отправила материалы в ЦМК, которые прямо запрещают регистрацию (не находились в Украине 5 лет), а благодаря "незаменимому" и его ПЕСу.
Не забудьте сегодня направить обращение Господу с требованием восхода завтра.
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Таня Черновол теперь в списке ПЕСа.
Такая ж вроде разоблачительница коррупции.
Но тут как-то в упор не видит свинарчуков- кононенок. Петиных подельников.
Петю она почему-то уважает.
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А чего Петя не митингует по поводу отказа в регистрации Парасюка? Или Парасюк тоже "промосковский пропагандист" ??? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 6853
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Без шуток-петю выбешивали и добровольцы и волонтёры-как люди,которые были готовы безо всякого государства самоорганизовываться и жертвовать собой.Самостоятельные.Независимые.Именно это и было дискредитировано в первую очередь.
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О, уже начали пиар - нявканье на этой теме... Как быстро реагируют... так, кто же эту многоходовочку протолкнул... А Зебилы дальше тупят...
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Главное, чтобы в Раде было меньше на одного соевого мародера, умудрившегося обанкротить целую страну.
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Гыыыыы
У пэтьки конкретное пике, летит типок вниз, прямо к земному ядру😀
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А штепа конешно йде в раду і не сепаратист,бо знає правду як і хто випускав гіркіна із Славянська,ох і петрик слизький та лукавий,але піарнутся хоч на чому не будь треба
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Порошенко имеет большой зуб только на Шария, так как тот мешал ему на президентских выборах пиарить себя, любимого.
А клюев просто попал под раздачу.
И чего бы порошенко выступать на клюева, ведь это же его бывший коллега в правительстве азирова.
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Шарій це подружка Сіманьян і Скабєєвой.
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А где-то в надрывной тишине одного из крымлёвских коридоров какое-то плешивое ***** в очередной раз утёрло свой кривой рот и громко сглотнуло липкую субстанцию... На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 8625
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Ты 5 лет паскуда крышевал сепарню в Украине, так что не надо вонять жирная тухлая свинина
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Министерство внутренних дел сняло с розыска Юрия Иванющенко...
Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.Источник: https://censor.net.ua/n - соєвий Хряк наказав Луцику , на останок , зробитиподарунок своїм корєфанам ? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 3508
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Так мы ж в Европу идем,за что снимают Шария?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы
 
 
 
 
 
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