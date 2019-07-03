 На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Порошенко отметил: "Я поздравляю взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше.

Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста.

Реваншисты не пройдут! Украина победит!"

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В свою очередь, в партии "Европейская солидарность" отмечают: "Сегодня народные депутаты, кандидаты от "Европейской Солидарности" Татьяна Чорновил, Александр Черненко, Мария Ионова, Игорь Артюшенко, а также активисты партии встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук и передали ей письмо с требованием пересмотреть решение ЦИК о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария .

Известно, что против указанных лиц были возбуждены уголовные производства, они находятся в розыске и длительное время скрываются от украинского правосудия за границей. Клюев после побега с Януковичем в 2014 году находится в Москве, а Шарий с 2012 года постоянно проживает в странах Европы".

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