 На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Порошенко отметил: "Я поздравляю взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше.
Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста.
Реваншисты не пройдут! Украина победит!"
В свою очередь, в партии "Европейская солидарность" отмечают: "Сегодня народные депутаты, кандидаты от "Европейской Солидарности" Татьяна Чорновил, Александр Черненко, Мария Ионова, Игорь Артюшенко, а также активисты партии встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук и передали ей письмо с требованием пересмотреть решение ЦИК о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария .
Известно, что против указанных лиц были возбуждены уголовные производства, они находятся в розыске и длительное время скрываются от украинского правосудия за границей. Клюев после побега с Януковичем в 2014 году находится в Москве, а Шарий с 2012 года постоянно проживает в странах Европы".
то ли ещё будет
Во мочит Пётр Кондитерский!
А Мертветчук, значит, истинный патриот?
Не забудьте сегодня направить обращение Господу с требованием восхода завтра.
Такая ж вроде разоблачительница коррупции.
Но тут как-то в упор не видит свинарчуков- кононенок. Петиных подельников.
Петю она почему-то уважает.
В СЛУНАРО ?
У пэтьки конкретное пике, летит типок вниз, прямо к земному ядру😀
А клюев просто попал под раздачу.
И чего бы порошенко выступать на клюева, ведь это же его бывший коллега в правительстве азирова.
Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.Источник: https://censor.net.ua/n - соєвий Хряк наказав Луцику , на останок , зробитиподарунок своїм корєфанам ?