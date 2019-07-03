 В Германии судят террориста "ДНР", он может получить условное наказание

Обвиняемый - гражданин ФРГ. Ему 43 года, его отец - украинец. Сам подсудимый живет в г. Лен в восточной части Вестфалии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он признал, что в период с 2014 по 2016 год являлся членом одного из вооруженных спецподразделений террористической организации "ДНР". В то же время мужчина утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях в Донбассе.

Гражданин ФРГ был задержан по возвращении в Германию в аэропорту Ганновера. Ему вменяется в вину подготовка масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.

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На суде в Дортмунде обвиняемый показал, что счел своим гражданским долгом "защищать так называемую непризнанную "ДНР" от украинской армии". По его словам, его обучили, как обращаться с оружием, но поначалу он, будучи профессиональным сварщиком, занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, впоследствии же вступил в подразделение охраны, но "никогда не был на фронте".

Обвиняемый утверждает, что под конец его охватило полное разочарование. "Я оказывал поддержку людям, которые наживались на войне", - пояснил он. По мнению наблюдателей, обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.

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