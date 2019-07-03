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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (874) регистрация (236) ЦИК (3160)

 ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы АП Януковича Андрея Клюева и проросийского видеоблогера Анатолия Шария. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетене, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографий, печатающих бюллетени.

Перед голосованием на заседании ЦИК выступил представитель Либеральной партии, которая выдвигала Клюева в депутаты. Он заявил, что есть ряд постановлений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клюев и Шарий не находились в стране на протяжении последних 5 лет, - заключение СБУ

Однако члены ЦИК отметили, что на основании писем, полученных от Министерства внутренних дел и СБУ, они сделали вывод, что Клюев последние 5 лет не проживал на территории Украины.

Шария сняли с выборов, потому что он не проживал последние 5 лет в Украине, как того требует закон.

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135572
 
   
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ще лишився шмарій.
і маємо пильнувати далі... ворог дуже підступний.
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Зато у нас есть прекрасный геополитик Гарик Карпушин , который держит руку на пульсе жизни . С такими людьми как Гарик , Украина может быть спокойна за свое будущее
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Решение суда зарегать. ЦИК регает. СБУ грит НЕТ! ЦИК под козырек! СБУ над судом?! Однако!
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З якого переляку така вибірковість? Допуск до виборів Клюєва викликала обурення, а допуск Бойка - ні? Чи це тому, що Бойко з пєтєю - одна гоп-компанія, а Клюєв - пацан з іншої вулиці?
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Та Бойко отдельно на его вышках повесить!
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ничего... на что только не пойдут чтобы ублажить порохоботов)))
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А Медведчук тоже одна шобла с Парашенкой...
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Зебил, а ЗУ "О статусе народного депутата" прочитать не судьба? Многа букаф?
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Зрадонька не вышла, пришло время всем песикам хвалить Зеленского и Баканова за противодействие рыговскому реваншу. ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 458
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Как ни странно, убрать Оппоблок и Платформу за життя ты не предлагаешь... ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 9979
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звісно не пропонує - ВСЯ кацапська соєва ботва працює на ригоАналів !
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Многоходовочка... Пиар перемога для дураков... А сколько завтра пиар - вони будет... дурачки пусть хавают... Понятно, что эти чудилы не должны были зарегистрированы по всем понятиям... Но сколько пиар нявканья порохоботов от этой многоходовочки... А Зебилы тупят дальше...
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многоходовка Парашенки чтобы прикрыть протягивание своих партнёров Бойко, Медведчука и прочей срани...
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Никто не будет пиариться особо. Отменили и забыли.
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Завтра посмотрим... кто больше будет на этой теме нявкать... тот и в теме многоходовочки...
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А що там вражина кузьмін чому досі в списку мертвечука за життя під ******?
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а заманить на территорию Украины этих пи...сов не никак?
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Почему преследуете Шария?
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Потому что он нарушил законодательство Украины, и это было установлено судом.
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Будьте внимательны! Аваков и Шарий начали стравливать людей. От Аваковский нацжен можно ожидать самых гнусных провокаций. Несколько месяцев назад они на канале Шария давали большое интервью и Шарий говорил какие они классные ребята, а сегодня в Харькове они режут ножами красные шарики под видом отбитых патриотов поднимая рейтинг Шарию. Если из-за сотрудничества Авакова и Шария пострадают люди бить нужно в первую очередь по организаторам.
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Один зебобик считает, шо так Пороха Майдан сливают... Значит Порох теперь может, из за того, что зеки его так боятся, вертеть ими как ему захочется 😁Да, зебобики?
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обосрались зеБилы!
реванш не пройдет! ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 1789
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Засцика зелебоба як завжди обісцявся і дав задню. Молодці хлопці, гарно опустили торчка зебільного!
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Батьківщина їх відкинула. Тепер вони брати по нещастю. Але ж вони не рідні брати. Тому їм можна створити сім'ю? Хм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты
 
 
 
 
 
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