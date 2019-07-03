 ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетене, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографий, печатающих бюллетени.

Перед голосованием на заседании ЦИК выступил представитель Либеральной партии, которая выдвигала Клюева в депутаты. Он заявил, что есть ряд постановлений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране.

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Однако члены ЦИК отметили, что на основании писем, полученных от Министерства внутренних дел и СБУ, они сделали вывод, что Клюев последние 5 лет не проживал на территории Украины.

Шария сняли с выборов, потому что он не проживал последние 5 лет в Украине, как того требует закон.

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.