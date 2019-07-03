 ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетене, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографий, печатающих бюллетени.
Перед голосованием на заседании ЦИК выступил представитель Либеральной партии, которая выдвигала Клюева в депутаты. Он заявил, что есть ряд постановлений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране.
Однако члены ЦИК отметили, что на основании писем, полученных от Министерства внутренних дел и СБУ, они сделали вывод, что Клюев последние 5 лет не проживал на территории Украины.
Шария сняли с выборов, потому что он не проживал последние 5 лет в Украине, как того требует закон.
Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
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А фули тут понимать, ******* всю страну эти патриоты,
как когда-то Комсомольцы ******* Союз. Понятно что быть патриотом на деньги олигархов не очень легко, постоянно приходится ******* и петь гимн, сносить памятники и переименовывать улицы и убеждать граждан что это из за этого мы самые нищие в Гейропе.
І знов ніхто ні в чому не винен жодних кінців нема? - хоча і гроші взяли люди агента російських спецслужб Порошенка.
+ шарий не проходит в раду
- партия "за россию" набирает 12%
Допуск шария до выборов
+ шарий набирает максимум 2% и не проходит в раду
+ шарий видит свой рейтинг и затыкается о миллионой поддежке
+ мордой тыкаем россию, что в Украине 100% демократия
+ партия "за россию" набирает не 12% а 10%
- нет
Думайте.
+партия шария не проходит в раду
+партия шария отбирает 2% у партии за рашку
+мордой тычем россию, что адептам демократия не положена по статусу.
+партия за рашку набирает 8%
- нет
Отвечайте)))
В итоге еще и зайдет в раду.
Так что... план так себе...
Кусок пирога там намного больше чем у Бойко, и сколько перетекет сложно сказать, так как Зе-електорат совсем неоднородный и не стабильный.
Вопрос сколько реальный избирателей Зе они утащат к себе.
И не нужно нам твоих руцько-свинячих вариантов и "савЭтов"
Топит оно за шарика - "допустить". Пашел на юх чмо ольгинское.
Повылазили боты руSSцько-свинячие. Пора вас выродков банить.
Коли б , би був закон , що кожний на керівну посаду повинен здати аналіз на наркозалежність і мову .., не було б .......... в владі ..
Самі собі роблять проблеми , а потім роками і кровю ці проблеми рішають .., а завили на ... що ???
Коли б , би був закон , що кожний на керівну посаду повинен здати аналіз на наркозалежність і мову .., не було б .......... в владі ..
Самі собі роблять проблеми , а потім роками і кровю ці проблеми рішають .., а завили на ... що ???
Для чого воювати ..)), коли за гроші продають все ., і Тв канали
А разом з тим опустили тих хто був на майдані .., рискуючи своїм життям ..
Жаль..не заслуга це слугів народу???
https://www.mediaport.ua/renat-kuzmin-obyavlen-v-rozysk
СБУ!!!
Лист дончанина 2015 року
"то, что сейчас происходит на Донбассе, готовилось лимоновцами, сторонниками А.Дугина с 2000 года..
Сам из интереса посещал собрания анииукраинского подполья...
СБУ бездействовала, получая все доказательства на руки...
С горьким сожалением пришлось констатировать, что люди организовавшие эти подпольные проимпериалистические сборища призывали к установлению власти москвы на территории Украины не человеческими методами, которые в 21м веке казались мифическими...
Однако, события весны 14 года показало: НКВД вернулось на мою землю..
200 Краматорчан пропало без вести!
Захоронено и ждёт идентификации 86 неопознанных трупов!!!
Это результат пребывания в Краматорске "ополчения"!!!
В Славянске картина ещё печальнее: после освобождения города было доставлено 300 гробов для перезахоронения расстрелянных жителей города, тела которых уложены штабелями в общую яму!!
И сторонникам русского мира нет предела в подлости. Сам сидел на подвале, а когда меня выпустили - выслушал недоумение от ребят из соседнего подъезда ,по поводу того, что меня не расстреляли.. Их я знаю с песочницы..
Сейчас эти парни ходят молча сопя в две дырки и стараются обойти меня десятой дорогой..
По поводу обстрелов ВСУ мирного населения: пол Славянска было превращено в укрепрайон, с артиллерией и прочим... " Ополченцы" окопывались на частных усадьбах, территориях школы.. Посёлок Семёновка вообще был превращён в многоуровневый редут... С которого вёлся огонь по всу."
СБУ, працюйте! Всіх запроданців, колаборантів, манкуртів на цугундер!
https://news.liga.net/politics/news/bogdan-uvidel-ruku-poroshenko-v-protestah-protiv-klyueva-i-shariya
А пресс-секретарь Коломойского на эту тему помалкивает, он занят стендапом в Канаде...
отсюда
Так, что шарик, это не проигрыш, а наоборот - тебе крупно повезло