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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (887) регистрация (238) ЦИК (3167)

 ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы АП Януковича Андрея Клюева и проросийского видеоблогера Анатолия Шария. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетене, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографий, печатающих бюллетени.

Перед голосованием на заседании ЦИК выступил представитель Либеральной партии, которая выдвигала Клюева в депутаты. Он заявил, что есть ряд постановлений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клюев и Шарий не находились в стране на протяжении последних 5 лет, - заключение СБУ

Однако члены ЦИК отметили, что на основании писем, полученных от Министерства внутренних дел и СБУ, они сделали вывод, что Клюев последние 5 лет не проживал на территории Украины.

Шария сняли с выборов, потому что он не проживал последние 5 лет в Украине, как того требует закон.

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135572
 
 
 Топ комментарии
 
В общем все выглядит так: власть кидает пробный камень, если общество становится на дыбы - быстро отыгрывают назад. Вот эта скорость реагирования - прямой результат дрессировки власти Майданами. Это именно то, чего в мордоре не будет еще 1000 лет и то, за что погибла Небесная Сотня. Главное теперь, чтобы 25% мгновенно начинали давить на слуг 73%, чтобы те не забывали, кто им будку поставил.
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еще бы и Слугу урода убрала бы вообще бы молодцы
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Не проканало втюхати українцям ригоїдне бидло. Слава Україні!
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по радио и ютубу начали крутить рекламу шмария, и шарики всем красные оперативно выдали, значит у кого-то на него планы были...
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партию его не запретили, партия допущена к выборам, сечешь?
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пусть будет, только голоса у ОПЗЖ и Прислуги народа отнимет
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Таємничого представника ліберальної партії в студію!
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додуматься только...кого кого а ****** СЕПАРА УКРАИНОФОБА проклятого шмария зарегестрировать...чем эти там судьи и службы думали до регестрации..? 7 лет ******* как свалил в евросоюз и там свинье всё виднее от туда кто тут с кем спит и так далее...такой вещатель. всё **** знает. всё ведает про всех...каждый день видео штампует...я его никогда не смотрю...достаточно было просмотреть и почитать когда то кто он и кто его подписчики и на этом эта мразь меня не интересует вообще. в цвк животные провокаторы какието...нет ответственности в стране ни у кого. все что хотят то и делают. и ничего никому не бывает...((
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если его партия пройдет 5 % барьер, то будешь видеть его жену в раде, она будет номером 1 в списке.
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я не могу понять с фуяли они набирут 5% ? тут ПАТРИОТЫ ВСЕЙ СТРАНЫ ОБЬЕДЕНИЛИСЬ И ТО ТОЛЬКО 1.8% пока... а тут какой то шмарий... у кого он голоса отберёт и кем пожертвуют сепары избиратели всякие? бойко чи за життя...кем? да никем! тех знают и за них будут голосовать. а кто такой шарий многие и знать не знают проросийские старики и так далее.как то так...
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Какой тебе Бойко, Слугу народа он раздевает, сечешь? Тот же самый электорат, молодежь в первую очередь.
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не секу.... не читал. не видел. не слышал и намёка что молодёж страны знает .уважает и поддерживает блогера.... читаю ну очень много всего сутками....и на тебе ты мне первый такое заявляешь...странно я всё вижу и слышу и смотрю и ты мне открыл(ВЕКИ....)) странно...ниодного намёка в инете про такое нигде ниразу никто и незаикнулся что ты мне сказал...((
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я не знаю что ты читаешь, посмотри его последние видео с акций, там одна молодежь, что на западе, что в центре, что на востоке. На волне мочилова Порошенко он набрал огромную популярность у молодежи.
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я читаю всё и сутками...какая молодёж за него? его и знать она не знает кто он такой, все за вакарчука.зеленского. порошенко и свободу, старики всякие за опозицию. откуда ты взял что молодёжь за него? был бы я случайный прохожий в инете и новостях политики. тогда я бы тебе поверил. но я с 8 утра до часа ночи без выходных сижу за монитором и клавой... ты меня удивил...(( да он **** пороха мочил так сказать крепко случайно естественно приходилось слушать отрывки его вони..и что с этого.... да ничего!
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вот это да....я несколько дней рейтинг не видел а только слушал в новостях что называли...про шария так точно и не упоминали. иначе я бы сейчас не удивлялся и не разбирался.... ладно....а почему в инете на основных укр. ресурсах нет зборищ их. встреч? я не мог просто пропустить такое...случайно могу конечно... но этаже новость на однодневка какая то что раз и я пропустил.. ну надеюсь и думаю что нельзя их допустить да и они сами не пройдут ...(( ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 9562
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проглянул рейтинг.... неа... левый он совершенно из того что я слышу каждый день... не могу поверить что он обошел там конкретные партии. фуфло всё это а не рейтинг...((
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2,7% - это просто отлично. Я за то, чтобы на выборах Шмарий набрал даже 4% - это будет результат еще лучше, целых 4% голосов ваты фтопку!
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К сожалению есь такие, которые Шария смотрят
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вся ********* и данбасяо его смотрит...я всё знаю...((
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я не могу понять с фуяли они набирут 5% ? тут ПАТРИОТЫ ВСЕЙ СТРАНЫ ОБЬЕДЕНИЛИСЬ И ТО ТОЛЬКО 1.8%
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ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 6604 ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 6604 ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 6604 А фули тут понимать, ******* всю страну эти патриоты,

как когда-то Комсомольцы ******* Союз. Понятно что быть патриотом на деньги олигархов не очень легко, постоянно приходится ******* и петь гимн, сносить памятники и переименовывать улицы и убеждать граждан что это из за этого мы самые нищие в Гейропе.
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ой а шо ж такое? как же мы теперь без них? вы все прямо изверги какие то....! это прямо издевательство!!! а шо бабки теперь этим шмариям назад повертать или как?
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Країна не пуганних ідіотів.
І знов ніхто ні в чому не винен жодних кінців нема? - хоча і гроші взяли люди агента російських спецслужб Порошенка.
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Недопуск шария до выборов
+ шарий не проходит в раду
- партия "за россию" набирает 12%
Допуск шария до выборов
+ шарий набирает максимум 2% и не проходит в раду
+ шарий видит свой рейтинг и затыкается о миллионой поддежке
+ мордой тыкаем россию, что в Украине 100% демократия
+ партия "за россию" набирает не 12% а 10%
- нет
Думайте.
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Костя не тупи. Шарию запретили. а партии нет. Партия Шария продолжает участие в выборах.
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Да его партия все равно пройдет в раду, этим шумом его только пропиарили для неопределившихся. реальных дел против него все равно нет.
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Конечно же не пройдет. Но голоса у "за жиддя" отберет и это здорово.
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+шарий не проходит в раду
+партия шария не проходит в раду
+партия шария отбирает 2% у партии за рашку
+мордой тычем россию, что адептам демократия не положена по статусу.
+партия за рашку набирает 8%
- нет
Отвечайте)))
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Без обид, но стретег из тебе не очень) с шарием это выглядело бы гораздо лучше.
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Просто продемонстрировал, что гадать на кофейной гуще, я могу не хуже тебя)))
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Объясню почему, главный плюс в допуске его до выборов это отнять голоса у бойко, но без шария его партия отнимет гораздо меньше. Это то же самое как например с ЕС, если из неё уйдёт Порошенко. Идея остаётся, люди остаются, но нет лидера. Наберёт ЕС столько же процентов?
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Шарий потащит ватку не только у Бойко, но и молодую ватку у Зе)))
В итоге еще и зайдет в раду.
Так что... план так себе...
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Я не верю, что он может набрать больше 2% с его "репутацией" в Украине. Даже бойко на его фоне выглядит патриотом.
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Учитывая как адепты шарика закидывают шариками ютубы Дубинского, шарий явно претендует на часть електората Зе.
Кусок пирога там намного больше чем у Бойко, и сколько перетекет сложно сказать, так как Зе-електорат совсем неоднородный и не стабильный.
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Это не показатель, достаточно человек 100 что бы спамом в интернете создать видимость массовости, а бегать за 15000 гривень с вопросами к Порошенко.. Ну сам понимаешь.
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Вопрос не в том, сколько у шария адептов или ботов, они почти все сидят запоребриком как ты) и проголосовать не смогут.

Вопрос сколько реальный избирателей Зе они утащат к себе.
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Я и из "запоребрика" имею право голосовать) хорошо, спорить нет смысла у каждого свое мнение и оно отличается в оценке рейтинга. Всё равно уже все решено. Нет так нет.
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У нас и так демократия. Шарик сам не скрывает, что не жил в Украине последние 5 лет. На каком основнии его допускать?
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Нужно быть хитрее. Смотри, в раде 450 мест это 100%, условно 1% получается 4,5 места. Не допуска шария(который и так бы не прошел) бойко получит дополнительно 9 мест!!!(эти самые 2% которые шарий бы забрал) Как тебе такой расклад?
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Ты вообще каким хрном к выборам в Украине???. Сидишь в другой стране - сиди.
И не нужно нам твоих руцько-свинячих вариантов и "савЭтов"
Топит оно за шарика - "допустить". Пашел на юх чмо ольгинское.
Повылазили боты руSSцько-свинячие. Пора вас выродков банить.
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Ну, кароче, я поняла, шо авак с бэней всралыся и решили не обваливать рэйтинг слуги урода. А взятки судьям и цик вернут или опять украинцам эти гешефты оплачивать?!
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Спасибо Порошенко что во время кипиш поднял и людей вчера на Майдан вывел, иначе ЗЕсепар команда провела бы своих кремлёвских на раз. Спасибо людям что вышли против сепаратистов и предателей Зеленского, богданчика, разумковых, только так мы остановим ЗЕсепар команду *****.
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А почему тишина про рыговского "лейтенанта Коломбо", который Ренат Кузьмин? Он так же в бегах в Рашке прячется и одновременно 34 номер в списке ОП-За життя ... Или надо на каждую суку выводить народ на улицу и вытягивать за шкварки?
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Богдан расстроен - такую коалицию в Раде похерили!
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"ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты" - просто ********!!!
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я бы за дармовую рекламу вылупков штрафонул цик...
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Коли б був закон, як в всіх нормальних країнах, що повинен сам , тільки сам зарегіструватися .., не б було тих проблем ))..
Коли б , би був закон , що кожний на керівну посаду повинен здати аналіз на наркозалежність і мову .., не було б .......... в владі ..
Самі собі роблять проблеми , а потім роками і кровю ці проблеми рішають .., а завили на ... що ???
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Коли б був закон, як в всіх нормальних країнах, що повинен сам , тільки сам зарегіструватися .., не б було тих проблем ))..
Коли б , би був закон , що кожний на керівну посаду повинен здати аналіз на наркозалежність і мову .., не було б .......... в владі ..
Самі собі роблять проблеми , а потім роками і кровю ці проблеми рішають .., а завили на ... що ???
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Ті хто працював на Рашку , чи закликав все робити щоб її не спровокувати , чи можуть це зробити ?? ))
Для чого воювати ..)), коли за гроші продають все ., і Тв канали
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Те що сепаратисти подали документи .., говорить, що вони ложили на українську владу ..
А разом з тим опустили тих хто був на майдані .., рискуючи своїм життям ..
Жаль..не заслуга це слугів народу???
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ЦИК отменяй регистрацию Кузьмина! ЭТОТ ТОЖЕ НЕ ПРОЖИВАЛ 5 лет! Кандидат в депутаты рыгеонал Ренат Кузьмин не жил последние 5 лет в Украине, - ГПУ. в базе данных «Разыске учёта МВД».
https://www.mediaport.ua/renat-kuzmin-obyavlen-v-rozysk

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 92
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А тех мудаков кто голосовал ЗА уволили? Не нужны нам дауны без мозгов.
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Если бы Шарий захотел стать губернатором, или министром, то ему бы жить в Украине не понадобилось, а если депутатом, то ничего не поделаешь, надо.
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Так и надо. Свинорусам - ДНРовцам и петушарам не место в Украине. Рашка и так имеет кучу своих людей у нас имеет - всю эту ересь надо определить и отправить на родину - на их позорную помойку
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Шарій - технологія. Чим більше з ним борються, тим більше в нього популярність. Навіщо з ним боротись? Люди самі розберуться - що їм треба, а що не треба. Наприклад в мене на Шарія була завжди стійка алергія. А тепер я вимушений дивитись його аононси, щоб йти в ногу з політичним часом. Тобто популярність Шарія штучна, надута. Втік він ще за Янека, але і сьогодні повернутись в Україну йому небезпечно, бо він змішує з лайном весь український політикум. Без виключень. Партію Шарія сміливо можна назвати: Всі Вони Казли!
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Йулепитух, твоего петуШария послали на зелебобку😁
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Шарий- авантюрист, которому повезло родиться в век цифровых технологий. И который оказался в нужный момент в нужном месте. Его вынесло на волне антимайдана. Это, прости Господи, "движение", остро нуждалось в спикере хотя бы со средним уровнем IQ, и Толик успешно занял эту вакансию. Позже переключил сваой говномёт на АТО. А теперь видимо решил, что раз он пять лет мочил проходимца Петю, то его простят и обязательно полюбят украинцы. Движет шариём лишь бабло и тщеславие. Это легко читается в его маленьких ехидных глазёнках.
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В будь якому разі Шарій(чи хто там за ним стоїть) частково свого досяг. Тепер впізнаваємость в нього більша, ніж у якогось міністра. Переконаний, що сам він цього не зміг би досягнути. Як на мене, то Шарій - технологія, щоб розхитати Україну, заплутати пересічного українця, що не дуже цікавиться всими цими речами, а тільки продивляється шоу після робочого дня, щоб відпочити. Бо напружувати мізки - це теж праця. А тут йому популярно - політика! Шарій! Який кидає лайном у всіх безвиключно політиків скопом і поодинці. Тобто той, хто ніколи не ходив на вибори, відчуває себе трохи не "Сенекою", "Аристотилем", великим мудрецем і філософом. І гасло "Всі Вони Казли" стає не тільки відрижкою бидлячого бидла, а і мудрістю. Тобто з українців роблять нігілістів, які не вийдуть міцною лавою проти окупанта, а будуть сичати на всіх кожен в себе вдома.
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Моё мнение, что Шарий всё же гораздо более самостоятельный персонаж, чем многим кажется. Безусловно с кем-то он сотрудничает, кто-то его использует, но "творит" он так сказать от души. Абсолютно правы в том, что он прочно занял определённую нишу протестного люмпена балдеющего от, по их мнению, меткого гавнометания Толика. Но ниша это к счастью не на столько широкая. 2,1млн. подписчиков это всё, что у него есть. Отнимите от этого какой-то процент не граждан Украины, ещё несовершеннолетних, случайных подписчиков, сторонников других более ватных партий... Уверен, грядущие выборы покажут истинный вес этого деятеля. Результат будет отсилы пару сотен тысяч упоротых его творчеством.
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У самого Шария и у его миньёнов на канале в комментах знатно полыхают пердаки.)) Риторика относительно Зеленского стремительно приближается к риторике братьев по разуму- порохоботов. Клоун, продался, зеро... ))) Я предсказывал быстрое разочарование околоватной и антимайданной части электората Зеленского, хотя рассчитывал, что энтузиазма у них хватит немного на дольше. Рейтинг Слуги Народа конечно просядет на 1,5-2%, но плюс в том, что и разного рода оппоблокам эти голоса не достанутся.
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и толку? эти два ублюдка никакой погоды не делают, даже если бы вдруг каким-то чудом пролезли в парламент. есть партия мертвячука, все эти православные суки. там каждый первый точно такой же шмарий и плюев. но все почему-то предпочитают молча закрывать глаза на этих красавчиков. как же, тут победа из побед, шмарий и плюев депутатами не будут...
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Активісти знову перемогли. Як я раніше казав, активісти - це зараз по суті єдина сила, що може протидіяти зебілу і його недобитим ригам. Ну і ще декілька адекватних політиків, які поки є при владі.
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пусть на пукинстане баллотируются, Украине такое говно, как шмарии, мертвецчуки не надо..
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Скажите, почему для управления атомной электростанцией нужен умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?
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Ці покидьки та рашистські агенти давно повинні сидіти, а не пертися в депутати.

СБУ!!!

Лист дончанина 2015 року

"то, что сейчас происходит на Донбассе, готовилось лимоновцами, сторонниками А.Дугина с 2000 года..
Сам из интереса посещал собрания анииукраинского подполья...
СБУ бездействовала, получая все доказательства на руки...
С горьким сожалением пришлось констатировать, что люди организовавшие эти подпольные проимпериалистические сборища призывали к установлению власти москвы на территории Украины не человеческими методами, которые в 21м веке казались мифическими...
Однако, события весны 14 года показало: НКВД вернулось на мою землю..
200 Краматорчан пропало без вести!
Захоронено и ждёт идентификации 86 неопознанных трупов!!!
Это результат пребывания в Краматорске "ополчения"!!!
В Славянске картина ещё печальнее: после освобождения города было доставлено 300 гробов для перезахоронения расстрелянных жителей города, тела которых уложены штабелями в общую яму!!
И сторонникам русского мира нет предела в подлости. Сам сидел на подвале, а когда меня выпустили - выслушал недоумение от ребят из соседнего подъезда ,по поводу того, что меня не расстреляли.. Их я знаю с песочницы..
Сейчас эти парни ходят молча сопя в две дырки и стараются обойти меня десятой дорогой..
По поводу обстрелов ВСУ мирного населения: пол Славянска было превращено в укрепрайон, с артиллерией и прочим... " Ополченцы" окопывались на частных усадьбах, территориях школы.. Посёлок Семёновка вообще был превращён в многоуровневый редут... С которого вёлся огонь по всу."

СБУ, працюйте! Всіх запроданців, колаборантів, манкуртів на цугундер!
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Ребята- это все вбросы, но не власти, это все вбросы из-за поребрика четкие и целенаправленные, часть стратегии, цель которых - разброд в обществе, если хотите драчка, что и происходит. Общество взбудоражено вместо контроля и решения более существенных задач все ресурсы отвлечены на решение подобного. Посмотрите на рейтинги этих убогих - сколько может взять Либеральная партия ( Клюеев) 0, х.. десятых тоже и Шарий . Понятно изначально, что не проходные в любом случае.Эти два дурачка согласились поучаствовать в этом спектакле.Запоребрик будет использовать любые возможности в любых сферах деятельности, чтобы нанести удары- где-то это будет подобно укусам комаров, где-то точечно болезненные, но самые главные- после выборов в Раду, когда зайдут рыги, возглавляемые медведчуком, заматеревшие и сделавшие выводы и вот тогда все начнется уже не по-детски.
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Шкода що українці не розуміють - наступ Московії можливий лишень коли підготовлений грунт . Грунт цей удобрював саме Порох , оберігаючи агентів Кремля від нападок і переслідувань .Ну а виконавши своє завдання , спокійно передав владу прокремлівським силам. Новообраному залишається лишень починати звідти , де обламали Двічі не судимого, що з успіхом він і робить, прикриваючись риторикою про мир. Розворот до Московії просто неминучий і він вже і не приховується. Робити це будуть суди ,сб , прокуратура , партії Слуга Народу , Окупаційний блок , партія Смешка , ну і такі як партія Шаріка. Голосуючи за ці партії , українці будуть голосувапти проти свого майбутнього. Варто відмітити бпп і нф , так як їх роль в приході до влади антиукраїнських сил важко оцінити . Так як вона безцінна для окупанта.
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Ні, то все "клятий" Гриценко з Юлькою. А Пороха ні в чому винити , міністр уряду Азарова -Януковича , просто робив свою справу. Приводив до влади пропутінське шобло.
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Кто бы мог подумать, что украинцы будут считать победой то, что в Раду не прошёл рашист, пропагандист оккупантов и открытый враг украинского государства (а его «партия» прошла). А он не прошёл не потому, что рашист, а потому, что не жил 5 лет в Украине.
А пресс-секретарь Коломойского на эту тему помалкивает, он занят стендапом в Канаде...

отсюда
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Сколько этот ************ шарий вылил дерьма на украинцев все помнят? Оно ведь даже не в Украине, а по заграницам ныкается и оттуда срет. Я бы не снимал его с регистрации. пусть бы вернулся. Лучше бы потом сняли депутатскую неприкосновенность. И я уверен, нашлось бы ОООООООООЧЕНЬ много людей которые бы потом с радостью отмудохали этого ****** так, что он остаток жизни дышал бы с помощью аппарата.
Так, что шарик, это не проигрыш, а наоборот - тебе крупно повезло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты
 
 
 
 
 
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