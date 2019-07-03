 Клюев и Шарий не находились в стране на протяжении последних 5 лет, - заключение СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделала Служба безопасности Украины в документе, обнародованном на официальном сайте СБУ.

Материалы уже направлены в Центральную избирательную комиссию.

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