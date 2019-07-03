 Клюев и Шарий не находились в стране на протяжении последних 5 лет, - заключение СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделала Служба безопасности Украины в документе, обнародованном на официальном сайте СБУ.
Материалы уже направлены в Центральную избирательную комиссию.
Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделала Служба безопасности Украины в документе, обнародованном на официальном сайте СБУ.
Материалы уже направлены в Центральную избирательную комиссию.
и я должен за бесплатно тебе лекцию прочитать ?
Точнее ампутирован и вместо него вживлен Г+Г.
скоріше їх змусив відреагувати народний гнів.
просто новенькі злякались..
Туда много добрбатов попало образца 2014-го года...
На них и держится эта организация пока что...
И народный гнев тоже конечно...
Профессионалы пришли...
здається, когось час загратувати, нє ?
-Что-то вы нехорошо поступили готовьтесь к наказанию.
-А давайте без наказаний. Давайте теперь когда вы соберетесь нехорошо поступить я вам помогу и мы в расчете?
-Ни стыда ни совести. Давай.
а сколько усилий на это пошло - страшно представить
Что то ты темнишь.
Как ни как Баканов лично позаботился об этом.
У Саакашвілі українське петріотичне громадянство скільки років?
Что зечмошники не получилось у вас протащить этих уродов в кандидаты?