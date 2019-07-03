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 Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет. ФОТО

Удалось обезвредить международную преступную группу, занимавшуюся контрабандой контрафактных сигарет на территорию ЕС.

Об этом сообщает в Facebook посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговая и таможенная служба Великобритании и Служба безопасности Украины нанесли скоординированный удар по международной преступной группе. Уничтожена одна из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - сказано в сообщении.

"В борьбе с организованной преступностью сотрудничество наших служб не имеет границ", - добавили в посольстве.

Также на Цензор.НЕТ: Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет 01
Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135570
 
 
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