 Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет. ФОТО

Об этом сообщает в Facebook посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговая и таможенная служба Великобритании и Служба безопасности Украины нанесли скоординированный удар по международной преступной группе. Уничтожена одна из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - сказано в сообщении.

"В борьбе с организованной преступностью сотрудничество наших служб не имеет границ", - добавили в посольстве.

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