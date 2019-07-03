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Все про:лоукост (121) ГБР (397)

 ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp

После расследования журналистов Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Схемы", после расследования которой и возбудили дело.

Журналисты нашли женщину, якобы по иску которой судья лишила перевозчика лицензии. В то же время женщина заявила, что услугами SkyUp никогда не пользовалась и иск не подавала.

24 июня ГБР возбудило дело по статье 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса.

В Бюро рассказали, что собирают доказательства и получают показания по этому делу, однако подозрение пока никому не объявляли.

Журналисты хотели пообщаться с самой Литвиненко, но в суде заявили, что она сейчас в отпуске.

12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области приостановил лицензию на осуществление перелетов украинской авиакомпании SkyUp. По словам представителей авиакомпании, иск подало лицо, которое даже не было ее клиентом.

SkyUp обжаловала решение суда в апелляции, затем в правительстве поручили обеспечить деятельность украинской авиакомпании.

SkyUp получила лицензию на осуществление перелетов 18 мая 2018.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления

Источник: https://censor.net.ua/n3135569
 
 
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Як відкрило так і закриє...
ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 1837
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"Налоги платят только лохи"
В.И.Коломойский ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 7106

Але, лохи, вы хаваете..........
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не я в системе права с 1981 года и скажу так за все годы работы в системе права от силы встерчал может 10-15 реальног умных толковых женщин юристов..а все остальное так "подстилки.. лобковые сладкие косточки"..не более чем.. зато сообразно остутствию ума компенсировалось сие НАГЛОСТЬ ТУППОСТЬ ЖАДНОСТЬ и Бл..вом.. ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 797
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"Налоги платят только лохи"
В.И.Коломойский ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 7106

Але, лохи, вы хаваете..........
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Какая то задрипаная районная судья имеет право останавливать действия международньіх договоров. Надо что-то менять
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не я в системе права с 1981 года и скажу так за все годы работы в системе права от силы встерчал может 10-15 реальног умных толковых женщин юристов..а все остальное так "подстилки.. лобковые сладкие косточки"..не более чем.. зато сообразно остутствию ума компенсировалось сие НАГЛОСТЬ ТУППОСТЬ ЖАДНОСТЬ и Бл..вом..
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В системе в 1981 году ты видать так и остался, коли как последний двоечник писать так и не научился.
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Пробелькотів проксявий і сам наробив помилок на письмі...
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Вся эта история нереальный сюр сначала и до конца
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Дякуйте портнову та підрахую. Бо саме вони контролюють ВККС. І саме ВККС вносить призначення на підпис Президенту. А Президент МАЄ ті призначення підписати.
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Ігоковиччомусьнесемаячнюіневідповідаєназапитаннястосовнодійдляпоглибленняйогойолопкуватості.
То відповідь буде чи ні?
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Начиная с марта можно заводить дела по статье 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора по любому приговору в пользу каломойского (читай слуги русского народа)
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еще нужно судить юристов, которые подготовили это фальшивый процесс и все документы..
я даю 100%, что следы ведут к Андрею Богдану.. это его стиль работы!
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От буде добре, якщо суддя отримає термін ув'язнення з конфіскацією! Нехай термін навть буде умовний, але щоб конфіскація була реальна! Триповерховий будинок у судді? Трохи вкластись і маємо три квартири для військовослужбівців. Ще й автівки у спільному користуванні. Або це житло можна віддавати цим військовим у тимчасове користування. На рік, наприклад. Потім якийсь інший корупціонер "відкриє" воякам свої двері, а все ж державі полегше буде ДБР порушило справу проти судді Баришівського суду, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 3304
Доля військовослужбовця, як у цигана - куди відкомандирують.
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Штатам уже пора заняться кучерявым маланцем,к Фирташу в камеру компаньон нужен будет.
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Нема у Вови ніяких фанатів. Якщо Вова почне грести не туди, то він швидко отримає веслом по спиняці. Тому у Вови нема аж якогось там вибору - прямо, наліво, направо... Є тільки той напрямок, куди хочуть українці. І це добре.
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Януковіч - ланцюговий песик пуйла. І не більше. Тому не треба з нього робити особистість.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp
 
 
 
 
 
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