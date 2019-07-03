 ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Схемы", после расследования которой и возбудили дело.

Журналисты нашли женщину, якобы по иску которой судья лишила перевозчика лицензии. В то же время женщина заявила, что услугами SkyUp никогда не пользовалась и иск не подавала.

24 июня ГБР возбудило дело по статье 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса.

В Бюро рассказали, что собирают доказательства и получают показания по этому делу, однако подозрение пока никому не объявляли.

Журналисты хотели пообщаться с самой Литвиненко, но в суде заявили, что она сейчас в отпуске.

12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области приостановил лицензию на осуществление перелетов украинской авиакомпании SkyUp. По словам представителей авиакомпании, иск подало лицо, которое даже не было ее клиентом.

SkyUp обжаловала решение суда в апелляции, затем в правительстве поручили обеспечить деятельность украинской авиакомпании.

SkyUp получила лицензию на осуществление перелетов 18 мая 2018.

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