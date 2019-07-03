 В Конгрессе США подготовили двухпартийную резолюцию с осуждением действий ПАСЕ по возврату России

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"Возвращение права голоса России и ее диктатору Путину вызывает глубокое беспокойство. Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов.

Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряка и три судна, которые продолжает удерживать. Россия не должна буди вознаграждена за ее антидемократической поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления резолюции.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.