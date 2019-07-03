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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 За рубежом
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 В Конгрессе США подготовили двухпартийную резолюцию с осуждением действий ПАСЕ по возврату России

В Конгрессе США подготовили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"Возвращение права голоса России и ее диктатору Путину вызывает глубокое беспокойство. Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов.

Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряка и три судна, которые продолжает удерживать. Россия не должна буди вознаграждена за ее антидемократической поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления резолюции.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135568
 
   
 Топ комментарии
 
США чхне, то в європі будуть памперси мінять.
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менше загравайте з росією.
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Ну хоч тут якась підтримка і названо все правильно.
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чихав путін на Сша
чихаЮТЬ кім чен ин І Аятолла на Сша
тепер ПАСЕ вичихається на США..

"СВІТОВИЙ ЖАНДАРМ,КАЖЕТЕ В Конгрессе США подготовили двухпартийную резолюцию с осуждением действий ПАСЕ по возврату России - Цензор.НЕТ 8407
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США чхне, то в європі будуть памперси мінять.
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Але не чхне а лише пердне як завжди за ці 5 років
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Не кажи гоп. Якби не США то хто зна де б тепер було *****.
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пасе будет топать в том же направлении что и хряки соевые... на свалку истории.
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Свершилось:

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Иврапейсов будут чвакать ихним рылом в их же гавно, паходу...
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Ну хоч тут якась підтримка і названо все правильно.
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Значит в ОБСЕ РФ это нормально
В Минске РФ это нормально
На G20 РФ тоже нормально
Трамп общается с ****** - тоже все хорошо
А тут как можно ой-ой-ой
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И каким боком здесь США?
Из пасе выгнали рашку за агрессию, если у тебя короткая память.
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Хорошо, хоть написало.
Из Г20 пуйла не выганяли, в отличие от пасе.
Вернут в Г8 вот тогда будешь вонять.
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Час-Тайм. Основний меседж Зеленського в Торонто.Есклюзивний репортаж https://ukrainian.voanews.com/a/4985361.html
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Украину может спасти только США и только пока у власти республиканский президент.
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США всех спасает. И Вьетнам, и Ирак, и Афган, и Сирию. И Украину спасет.
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Думаю, что весь этот цирк с моряками - это операция по спасению агента Лолиты. За это кому-то скоро придется ответить.
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Сверните в трубочку и засуньте в одно место свою резолюцию. Толку от нее абсолютный ноль.
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После Буша Младшего президенты США не те, при них на Америку кладут.
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Нужно добиваться особого партнерства с США по аналогии Японии и Южной Кореи, европейские соплежуи коррупционеры.
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Если б не Америка - нам ****@ (минздрав рекомендует материться) была б. Но вот вопрос- что было бы с Европой если бы Америка не вмешивалась в две мировые войны , которые разгорались на Европейском континенте? Америка для Европы это -911.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США подготовили двухпартийную резолюцию с осуждением действий ПАСЕ по возврату России
 
 
 
 
 
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