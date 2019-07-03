 Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов

Об этом написал в Facebook координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному... Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам", - написал Полозов.
По словам адвоката, ожидается, что остальным 6 военнопленным морякам обвинение в окончательной редакции будет предъявлено в четверг, пятницу и во вторник на следующей неделе.
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После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.
Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. 1 июля - еще одному. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.
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Ну, язикоподвєшанний, що скажеш?
а ми би зганьбились.
А коли б привезли, тоді ПТН ПНХ!
Гібридна війна вона ж така, повинна повністю бути гібридною...
Ціль повернути хлопців, а не канцелярією займатися!!!
Щойно хтось з наших бодай заікнеться, то там швидко санкції познімають
досить наївно.
Але чому професіонали Порошенко та Клімкін не те, що не допомагають аматору, а й всіляко заважають?
Чому?
от вам і результат...
Но - спасибо Климкину, моряки посидят еще год-два пока Украина их не поменяет на кацапских пленных, как Савченко.
Или за дружбу народов?
"В свою очередь, раша осталась бы при своем, сохранила бы репутацию среди своих ватников, и от нее отвалил бы морской трибунал."
А насчет остальных украинских заключенных - ну так прогресса по их освобождению и так нет и не предвидится. Только обмен через помилование.
На это заявление министерство иностранных дел Украины отреагировало очень резко и не приняло предлагаемые условия."
Россия не предлагала судить по ее законам. Она сказала "мы осудим, а вы посадите у себя, вы можете дать письменные обязательства, что так и будет?" МИД сказал "нет". В чем вина МИДа?
"Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины 25 июня получило ноту от МИД РФ, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством."
Какое может быть преследование в соответствии с российским законодательством, если Украина не признает и не может признать их виновными? Да еще и дать для этого письменные гарантии. Что нужно было делать? Дать гарантии и признать, что моряки виновны? Дать гарантии и не выполнить? У Украины нет столько нефтедолларов и ядерной дубины, чтобы плевать на такие документы и никто ничего не скажет. Украина просто расписалась бы, что она страна, слово которой - пустой звук. Что надо было делать?
МИД резонно гарантий давать не стал.
А так конечно можно стебаться над смертью моряков-подводников
Для цього правда треба мати стальні яйця, думаю у пана Зю на це не вистачить сміливості.