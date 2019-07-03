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Все про:Азовское море (1226) моряки (817) обвинение (372) Россия (73222) Полозов (368)

 Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов

Украинских моряков обвиняют в в незаконном пересечении российской границы по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Об этом написал в Facebook координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному... Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам", - написал Полозов.

По словам адвоката, ожидается, что остальным 6 военнопленным морякам обвинение в окончательной редакции будет предъявлено в четверг, пятницу и во вторник на следующей неделе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер

После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. 1 июля - еще одному. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135567
 
 
 Топ комментарии
 
Тсс. Гарант все еще на Климкина дуется.
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ты предлагаешь за моряков Крым отдать...?
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Он предлагает договариваться с питарами из ордло ! )))
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Тсс. Гарант все еще на Климкина дуется.
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Зелене ***** підійде? Або зелене сцикло?
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Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 4328Сегодня по Минску прошагали россияне,которые бомбили Мариуполь,на трибуне Лукашенко с сыном Колей и другими членами колхоза Беларусь приветствовали их взмахом руки,а в Кремле Фюрер и его окружение так смеялись ,что рядом с Гумом стёкла дрожали
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Клімкін, *****! Це ЛОВУШКА чи ще ні? Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8570
Ну, язикоподвєшанний, що скажеш?
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ты предлагаешь за моряков Крым отдать...?
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Он предлагает договариваться с питарами из ордло ! )))
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Военные моряки должны защищать нашу территорию и это должно было быть в 2014году в Крыму,сколько можно отступать?
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Український Крим кацапОрки заставили своїми військами і активно його засирають. Остання можливість все це по тихому зам'ять була втрачена на днях. Замість того, щоб вивести війська і віддати Крим з компенсаціями та штрафами кацапи пішли вабанк і програли. Тепер без варіантів - кацапи будуть воювати один з одним в самій параші. Крим просрали самi
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вони би і так їх не віддали.
а ми би зганьбились.
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А якщо підписати всі необхідні документи після того, як привезли б наших моряків?
А коли б привезли, тоді ПТН ПНХ!
Гібридна війна вона ж така, повинна повністю бути гібридною...
Ціль повернути хлопців, а не канцелярією займатися!!!
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Захід пильно стежить за заявами.
Щойно хтось з наших бодай заікнеться, то там швидко санкції познімають
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Тому я хочу, щоб наша влада була насамперед хитріша в цій гібридній війні...
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ви хочете щоб аматори та незнайки перехитрували росіску машину ?
досить наївно.
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Так і я про це!
Але чому професіонали Порошенко та Клімкін не те, що не допомагають аматору, а й всіляко заважають?
Чому?
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зеля сам не захотів контактувати з клімкіним.
от вам і результат...
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Могли вытащить моряков из кацапского плена и оправдать их в нашем суде по "незаконному пересечению российской границы" в связи с тем, что они ее не пересекали, а Крым Украина не признает российским. В свою очередь, раша осталась бы при своем, сохранила бы репутацию среди своих ватников, и от нее отвалил бы морской трибунал.
Но - спасибо Климкину, моряки посидят еще год-два пока Украина их не поменяет на кацапских пленных, как Савченко.
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так ты за моряков или за рашу топишь?
Или за дружбу народов?

"В свою очередь, раша осталась бы при своем, сохранила бы репутацию среди своих ватников, и от нее отвалил бы морской трибунал."
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Продолжаешь верить в могущество международного права на российской территории? Передавай привет Сенцову, Кольченко, Балуху и Савченко с ее международным иммунитетом как делегата ПАСЕ.
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Прафильна cloud...пусть сидят..лишь бы трибунал от русских не отвалил..выпала морячкам великая честь..так..ну ты и ...тебя надо к ним..к морякам..чего с ними добровольцем не вызвался
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то есть ,сначвла согласиться судить их по расейским законам,а потом сделать ход конем....а как потом вызводять остальных заложников?по каким законам и договоренностям?или методичка об этом умалчивает?
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Судить по рассейским законам в Украине невозможно. Возможно судить по украинским законам за нарушение границы, но судить еще не значит осудить - то есть признать виновными, можно и оправдать. И Крым признать российским Украина может только тогда, когда украинский суд обвинительным приговором признает нарушение границы на этой территории.
А насчет остальных украинских заключенных - ну так прогресса по их освобождению и так нет и не предвидится. Только обмен через помилование.
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сказки рассказывать не надо...сначала прочти требования *****,на которые ответил Укрмид
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"В своей ноте Москва требовала от Киева гарантировать уголовное преследование моряков по российским законам.
На это заявление министерство иностранных дел Украины отреагировало очень резко и не приняло предлагаемые условия."

Россия не предлагала судить по ее законам. Она сказала "мы осудим, а вы посадите у себя, вы можете дать письменные обязательства, что так и будет?" МИД сказал "нет". В чем вина МИДа?
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Не гарантировать уголовное преследование моряков по российским законам, а в соответствии с российским процессуальным правом направить ноту про выдачу моряков другой стране для участия их в тамошнем суде. То есть российские законы тут регулировали бы только саму выдачу моряков, а не их осуждение.
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Ну подожди.
"Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины 25 июня получило ноту от МИД РФ, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством."

Какое может быть преследование в соответствии с российским законодательством, если Украина не признает и не может признать их виновными? Да еще и дать для этого письменные гарантии. Что нужно было делать? Дать гарантии и признать, что моряки виновны? Дать гарантии и не выполнить? У Украины нет столько нефтедолларов и ядерной дубины, чтобы плевать на такие документы и никто ничего не скажет. Украина просто расписалась бы, что она страна, слово которой - пустой звук. Что надо было делать?
МИД резонно гарантий давать не стал.
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Да не преследование в соответствии с российским законодательством, а выдача самих моряков в соответствии с российским процессуальным законодательством (в УПК РФ есть норма о выдаче граждан другой страны) для участия их в украинском суде по этим событиям, но уже по украинскому законодательству. Потому как уголовное преследование в Украине может совершаться только по украинскому уголовному кодексу и больше ни по чему, и без гарантий вынесения какого-либо приговора, потому как судебная власть в Украине есть независимой и не упрежденной. Именно так надо было отвечать россии, а не посылать их нахрен почти прямым текстом.
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Треба як папіреднік виразити заклопотаність Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 2688
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А могли-бы одеть чистые вышиванки и принять неравный бой, умерев смертью храбрых.
А так конечно можно стебаться над смертью моряков-подводников
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кацапа,не рано ли ты за упокой затянул?или это по расейке?
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Сам-то небось 100-метровку быстрее военкома бегаешь?
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Крим в межах Параши не підтвердила жодна держава в світі. Отже він незаконній, тому всі росіяни які знаходяться в Криму можуть вважатися як порушники українського кордону і їх всіх можна садити в клітку і виносити вирок.
Для цього правда треба мати стальні яйця, думаю у пана Зю на це не вистачить сміливості.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов
 
 
 
 
 
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