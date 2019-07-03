 Оккупационный "суд" в Крыму отклонил апелляцию и оставил в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"То, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления не может быть основанием для того, чтобы удерживать моего подзащитного в условиях пыток. Но суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем выяснять о чем говорят адвокаты и сам Бекиров", - заявил адвокат Алексей Ладен.

Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это трудно" в условиях СИЗО.

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"Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ", - отметил активист.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.