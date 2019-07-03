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 Политика Украины
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 Оккупационный "суд" в Крыму отклонил апелляцию и оставил в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова

Судья оккупационного "Верховного суда" Крыма Михаил Соболюк не удовлетворил апелляцию защиты и оставил наказание тяжело больному крымскотатарском активисту Эдему Бекирову без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"То, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления не может быть основанием для того, чтобы удерживать моего подзащитного в условиях пыток. Но суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем выяснять о чем говорят адвокаты и сам Бекиров", - заявил адвокат Алексей Ладен.

Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это трудно" в условиях СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Бекиров практически ничего не ест в СИЗО оккупированного Симферополя, - адвокат

"Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ", - отметил активист.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3135566
 
 
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ПаРаша - тюрьма народов, а Крым превратила в крымско-татарское СИЗО.
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Окупаційний "суд" у Криму відхилив апеляцію і залишив у СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова - Цензор.НЕТ 855Ivan Buben‏ @bubenfire 2 ч.2 часа назад
Москва настаивает на немедленном освобождении Вышинского.
Слуга народа просит подождать до выборов 22 июля, но Москва угрожает.
Сошлись на 15 июля.
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А наши суды всех сепаров отпустили за просто так. Вместо того чтобы хотябы обменять на пленных наших. Еще раз доказывает что в нашей власти и судах предатели работающие на врага.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационный "суд" в Крыму отклонил апелляцию и оставил в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова
 
 
 
 
 
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