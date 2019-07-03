 Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

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