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Все про:ГПУ (9194) Луценко (7536)

 Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя

Генеральный прокурор Юрий Луценконазначил своим заместителем Сергея Кизя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3135565
 
 
 Топ комментарии
 
А разве Петя не так же делал перед уходом? Ещё и указов напринимал и награды охапками с балкона швырял
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Во чувак прёт! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 516
Скажите ему, что Петя уже не президент! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 9701
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Что это недоразумение - недоучка еще кого-то назначает Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 1334? Пакуй чемодан и освобождай кабинет, дефективный!
Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 6754
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Это вместо того, чтобы открыть, расследовать и передавать в суд уголовные производства по Клюеву, Шарию и иже с ними. А потом поросята плачут "А почему рыговский реванш?".
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Все сам має робити? До того ж зробив це за рекомендацією Ради прокурорів
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Что это недоразумение - недоучка еще кого-то назначает ? Пакуй чемодан и освобождай кабинет, дефективный!
Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 6754
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Во чувак прёт! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 516
Скажите ему, что Петя уже не президент! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 9701
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А разве Петя не так же делал перед уходом? Ещё и указов напринимал и награды охапками с балкона швырял
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Ну подойдите завтра к нему в офис, наверняка, стырил пару мешков медалек. Прям между серверами и сыпал в грузовик
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лалка, помнишь ты не так давно выла про то что в молдове не прокацапский реванш?
на жри

Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 5889
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Поважаю Героїв, що отримали, чи не отримали за свої подвиги відзнаки. Але Порошенко так понагороджував своїх різних свинарчуків медалями, що тим невілював саму цінність українських нагород. Що тепер з цим робити? А що тут тепер зробиш...
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Остался бы на второй срок наверняка бы и себе бы навешал как Брежнев
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Слабенькая у вас бригада стала. Еще и Помолова с Кошевым вас поимели. Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 6497
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Так і я про це)
Пєрєд смєртью нікак нє надишицца (с) Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 5245
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То он назначил,шоб после 21го не скучно было вылетать
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не после 21-го,
а после 22-го года,

как и написано в Законе.

С какого хрена тупые зебилы отказываются узнать, что Генеральный Прокурор назначается на 6 лет ?
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умник,может еще скажешь,шо у него юр.образование есть?
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Офігєть. Це те саме, що Лєнін посеред білого дня вилізе з Мавзолєю, призначить собі заступником Лаврова, наприклад, а потім знову залізе в Мавзолєй. І навіть не поссить під ялинкою.
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на рф замов генпрокурора назначает президент, как вы оба и считаете,

а в Украине замов генпрокурора назначает генпрокурор.
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деменций,
в Украине замов генпрокурора по закону назначает генпрокурор,

а так, как считаешь ты, происходит в кацапии.
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зебіли, невже вам не доходить, що посада Генпрокурора - не в зоні підлеглості не те що Президента (я вже не кажу за преЗЕдента), а й уряду? Що Генпрокурор призначається на термін ШІСТЬ РОКІВ - і лише тоді його можна зняти? І що зняти його може лише Верховна Рада - і те, в обумовлених випадках, як то за власною заявою; за недовірою (і те - ОБГРУНТОВАНОЮ недовірою; скажімо, злочин, чи допущено якійсь інші ляпи в роботі; не просто так: не хочу, і все) Верховної Ради? І шо президент - не повноважний виносити недовіри Генпрокурору? Вам це відомо, зебіли?
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А ну, нагадай Закон. То ****** і рада, коли після Шокіна призначили луцика скільки статей порушили?
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Мур(ка) плете як з горячки. От так ,аби шо нЕбудь. Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 2821
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скільки статей порушили?


ни одной.
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картавое чмо уже на пару пожизненных натрудился. за вышки бойко, за янтарников, за бриллиантовых прокуроров, за оборонпром, за вывоз атошников в мешках за границу... огромный список его сейшельских трудов. прям кумовской супермаркет по продаже дел.
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Які питання? Ще 17 діб і подивимось потім на Луцика.
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по Закону генпрокурор призначається на 6 років.

Зебілам забули про це сказати
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Зебіли! ви, як завжди перевершуєте себе в брехні. В конкретному випадку читатйе Конституцію України та Закон про прокуратуру. Може, і порозумнішаєте.... колись....
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Югга ! Пепа уже не президент , слазь с кресла .там уже не наливают .
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Мишаня, генпрокурор не уходит в отставку со сменой президента.

Генпрокурор назначается на 6 лет !!!
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Не верил, но это уже факт неоспоримый, КРЫША ТЮ _ТЮ. Такая прекрасная жена и надо же, поехала крыша.
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По-моему замы генпрокурора назначаются или снимаются посредством указа Президента по представлению генпрокурора. Поправьте, если ошибаюсь, но такое назначение луценкой единолично имеет признаки преступления.
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Луценко-- сам преступник и место ему в тюрьме Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 3853
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то у вас в Кацапии )))

В Украине иначе
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Навіщо?! Генпридурок мав призначити своїм заступником партнера по собачим танцям!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя
 
 
 
 
 
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