 Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.
Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".
Скажите ему, что Петя уже не президент!
на жри
Пєрєд смєртью нікак нє надишицца (с)
а после 22-го года,
как и написано в Законе.
С какого хрена тупые зебилы отказываются узнать, что Генеральный Прокурор назначается на 6 лет ?
а в Украине замов генпрокурора назначает генпрокурор.
в Украине замов генпрокурора по закону назначает генпрокурор,
а так, как считаешь ты, происходит в кацапии.
ни одной.
Зебілам забули про це сказати
Генпрокурор назначается на 6 лет !!!
В Украине иначе