 Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В предыдущие годы между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать. На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом, руководство ВР инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине", - сказала Зеленко.

Она подчеркнула, что ПАСЕ является совещательным органом.

"В международной межправительственной организации, которой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и исходила из важности имплементации таких советов", - отметила пресс-секретарь.

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По словам Зеленко, парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами ", - отметила она.

Зеленко добавила, что на сегодня в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа. Также министерству неизвестно, есть ли оно в ЦИК или ВР.

"Нам кажется, что ПАСЕ следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Верховной Рады в публичном пространстве, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в Ассамблее", - отметила пресс-секретарь МИД.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.