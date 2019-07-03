EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Общество
  1266  37
Все про:Богомолец Ольга (108) ВР (23111) законопроект (2071) здоровье (1251) мат (66) Супрун Ульяна (523)

 Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о пользе нецензурных выражений.

Научным взглядом на обсценную лексику и.о. министра поделилась на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. По ее словам, существует немало аргументов "за" ненормативные выражения.

"Метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная ​​на обиду собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - написала Супрун.

По словам главы Минздрава, если мы реагируем руганью не на человека, а на неприятную ситуацию, мозг выделяет эндорфины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка

"Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения - "держись!"", - утверждает Супрун.

При этом, подчеркнула чиновница, пользоваться матом следует лишь в экстраординарных ситуациях, чтобы мозг не начал воспринимать бранные слова как нечто обычное и не перестал выделять эндорфины.

Кроме того, Супрун напомнила, что понимать и выражать свои эмоции - полезно для здоровья, это продлевает жизнь. А когда материться начинают коллеги - согласно исследованиям, это значит, что они стали командой.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

"Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", - подытожила Супрун.

Ранее сегодня стало известно, что народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Источник: https://censor.net.ua/n3135563
 
   
 Топ комментарии
 
Наиболее всего полезна для здоровья обсценная лексика над трупом козломордого врага - нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении.
Это норма!
 показать весь комментарий
 
Пар випустити якось потрібно.
Але не зловживати, бо тоді це виглядає примітивно і негарно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Санитарка пробивает очередное днище... Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 8026
 показать весь комментарий
 
 
ой, знайшовся святий, в роті якого не було жодного матюка
 показать весь комментарий
 
 
Может чел и молотка в руках не держал?
 показать весь комментарий
 
 
Пани Уляна, Вы нравитесь мне с каждым разом все больше !
 показать весь комментарий
 
когда у тебя заболит задница,в больницу не иди,лечись словами на Б
 показать весь комментарий
 
Совсем не видите разницы между матюками и агитацией в пользу матюков на официальном уровне здрав-министра?
 показать весь комментарий
 
Порошенко сам с ума сошел от диабета и таких же как он назначал психплата номер 6
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется в описании зебилов это даже полезно!
 показать весь комментарий
 
 
Да вам,пальмомасловым сцыкухам,лишь бы описаться! Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 1958
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А "доктор смерть" все рулить.
 показать весь комментарий
 
Наиболее всего полезна для здоровья обсценная лексика над трупом козломордого врага - нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении.
Это норма!
 показать весь комментарий
 
 
Пар випустити якось потрібно.
Але не зловживати, бо тоді це виглядає примітивно і негарно.
 показать весь комментарий
 
 
Ксюхо,по видношэнни до тебе цензурни слова цэ вжэ зловживання....
 показать весь комментарий
 
" Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" "

Цензор , теперь только попробуй меня забанить за маттюки , я Супрунихе пожалуюсь ! Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 7804

Справедливости ради надо отметить , шо я не помню , шоб меня банили за матюки .
 показать весь комментарий
 
 
Ай-да Супрун, ай-да молодец Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 470. Зауважал!

 показать весь комментарий
 
 
***...Не думал что с этим недотрахом я когда нибудь буду согласен....Чудны Твои дела,Господи,непостижимы.....
 показать весь комментарий
 
- В полнолуние надо показать денежку луне и сказать «Месяц, дружочек, наполни кошелечек!»
- Министр финансов, у вас есть еще другие предложения?

(с)
Напомнило 😁
 показать весь комментарий
 
онанировать тоже полезно - снимает стресс и боль...
нужно снять табу заниматься этим в общественных местах...
 показать весь комментарий
 
Понятное дело что Супрун и Богомолец враги...
Я поддерживаю Супрун.... - но женская мстя сейчас не к месту совсем...
 показать весь комментарий
 
Од жеж ця пані Уляна прикольна! (на відміну від зє). Раніше я соромилася матюкатися,коли цеглина на мою тендітну ніжку впаде... Але тепер матюкатимусь від душі!) Вона,дійсно, прикольна! З нею весело! Це -такі не якісь "свати" зебільні!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, я тоже люблю загнуть трёхэтажным ,особенно мне нравится матюкать власть и мусоров.. Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 555
 показать весь комментарий
 
это она исследования проводила али как?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог"
 
 
 
 
 
 вверх