EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  7742  325
Материалы по теме:
Все про:КС (1350) люстрация (720) Европейская Солидарность (46)

 "Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву?", - партия Порошенко завтра будет пикетировать КС (обновлено)

Завтра в 9.30 активисты партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" проведут акцию против отмены закона о люстрации.

Об этом говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

В сообщении отмечается: "4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон" Об очистке власти ". Результатом может стать отмена люстрации в Украине.

Это означает, что все чиновники Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд готовится отменить люстрацию и ограничить либо скрыть е-декларирование, - глава правления Transparency International Україна Юрчишин

Стоит Конституционному суду отменить закон "Об очистке власти", все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставить Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.

Партия "Европейская Солидарность" категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве с правом на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях".

Как сообщает пресс-служба партии, в 9.30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане собираются под стенами Конституционного суда в столице по ул. Жилянская, 14.

Также читайте: Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

 Петр Порошенко также анонсировал акцию 4 июля под Конституционным судом: "Завтра, 4 июля, Конституционный суд Украины попытается отменить люстрационный закон, который предусматривает очищение власти от бывших соратников Януковича.

Мы, украинское общество, должны понимать: в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше.

Но мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Моя политическая сила "Европейская Солидарность" вместе с другими общественными организациями и движениями под стенами Конституционного Суда потребует справедливого и единственно верного решения. Люстрация - это путь к политическому очистки Украины от ее авторитарного прошлого!

Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!"

Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву?, - партия Порошенко завтра будет пикетировать КС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135561
 
   
 Топ комментарии
 
ах как у зебилов подгорает срака
шо упоротые? не получается рулить? страна не квартал. но у вас все еще впереди. вы не только нюхать вы и жрать дерьмо зеленое будете.
 показать весь комментарий
 
Это особая форма цинизма - за 5 лет ничего не сделать по Богатыревой, Азарову и иже с ними, дождаться что Европа со многих снимет санкции - а потом гавкать на нового Президента.
 показать весь комментарий
 
попробую заняться ликбезом
в правительство азирова порох прошел по квоте оппозиции с одной целью - подготовить все документы на евроассоциацию. если ты помнишь зеленый, то в то время овощ был "за". после того как ветер в башке проффесора поменял направление пороха убрали. еще вопросы есть?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 2853 Свинарник буде імітувати боротьбу між собою. З початку призначив К.С.а тепер пікетує.
 показать весь комментарий
 
 
<img src="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2*******************************************&url=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fphoto_news%2F203248%2Fbudni_vr_potseluyi_poroshenko_zvezda_bogatyreva_i_milyyi_horoshkovskiyi_fotoreportaj&psig=AOvVaw1qX6USEPGjTeR0zTmbMIb_&ust=1562265885032922">
 показать весь комментарий
 
ПЕСсюки , чи ви дурні , чи у вас морди в сажі ?
 показать весь комментарий
 
 
Та ми і Гонтарєву давно не бачили, не тільки Богатирьову.
Так скучили за ними ...
Петре, поверни нам їх всіх ...
 показать весь комментарий
 
 
Это просто писец какойто!
Сперва депутты от БПП и НФ подают в КС петиции о неконстуционности законов о е- декларировании и люстрации, теперь это шобло сменив вывеску решило помитинговать против своих же иннициатив)))
 показать весь комментарий
 
 
Какая власть иэбирала Конституцийный суд ? Кто писал закон о люстрации, если в нем есть не соответствие с Конституцией. Не могут грамотно написать в соответствии с Конституцией ни закон " Про збагачення" ни закон " Про люстрацию". А теперь Порошенко хочет еще оказать давление на своих суддей, попиариться перед выборами ?
 показать весь комментарий
 
 
Только 4 судьи из 15 в составе КС прошли по президентской квоте. Так чей суд?
 показать весь комментарий
 
Какая власть иэбирала Конституцийный суд ? Кто писал закон о люстрации, если в нем есть не соответствие с Конституцией. Не могут грамотно написать в соответствии с Конституцией ни закон " Про збагачення" ни закон " Про люстрацию". А теперь Порошенко хочет еще оказать давление на своих суддей, попиариться перед выборами ?
 показать весь комментарий
 
 
Путьин нападьот! Нет провакацийам! Мы должни сплотиться вокруг нашего Президента!
 показать весь комментарий
 
Поддерживаю! "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 213
Не допустите реванша кремлядских ставленников!
 показать весь комментарий
 
 
Порошенку начал косить на дурку ?
Будет он пикетировать КС в котором 50% судей назначены по его личной квоте, а 50% по квоте ВР, где у БПП большинство.
 показать весь комментарий
 
 
Вот, было бы неплохо сейчас кого-то покрупнее из бывших соратников Лексеича зарегистрировать в кандидаты. Из-за упоминания только лишь о Мыколе Яновиче народ может не восстать и тогда что - Лексеич останегся наедине с бульдозером?
 показать весь комментарий
 
 
Для бывшего главсвина главное - выжить любой ценой. Ради этого проплачивается тьма Интернет-ботов, устраиваются пикеты на, что называется, голом месте и т.д. Словом, мародер снова хочет иметь власть и гадить.
 показать весь комментарий
 
 
Перо Алексеевич похоже за 5 лет президентства так и не понял, какие органы в стране выполняют какие функции. "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 8923
Если против Азарова и Богатыревой за 5 лет ГПУ даже не открыла уголовного дела, то пикетировать надо назначенного им генпрокурора, а назначенных им судей КС. Судьи КС лишь констатируют Конституцию-нет уголовного дела, значит можно регистрироваться кандидатом в депутаты. Что он от них ещё хочет, при всем желании они не уполномочены открывать уголовное дело или менять Конституцию.
 показать весь комментарий
 
Порох свои сектора ответственности Армию и внешнюю политику вывел на небывалый ранее уровень. Фактически Украина заняла место россии в большой восьмерке. Вашей ЗЕкартонке далеко до Пороха ."Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 5508
 показать весь комментарий
 
"Фактически Украина заняла место россии в большой восьмерке"
При этом став самой бедной страной в Европе, где та половина трудоспособного населения что не имела возможности красть с бюджета, вынуждено выехала собирать клубнику в Польшу или мыть полы в Португалию.
 показать весь комментарий
 
вся династия тролей в ветке, - лахтинские, зрадолюбы, юлеботы, петушарии, сепары, зебилы
 показать весь комментарий
 
И только ты один бесхозный порохоботик остался.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву?", - партия Порошенко завтра будет пикетировать КС (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх