 "Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву?", - партия Порошенко завтра будет пикетировать КС

Об этом говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В сообщении отмечается: "4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон" Об очистке власти ". Результатом может стать отмена люстрации в Украине.
Это означает, что все чиновники Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд готовится отменить люстрацию и ограничить либо скрыть е-декларирование, - глава правления Transparency International Україна Юрчишин
Стоит Конституционному суду отменить закон "Об очистке власти", все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставить Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.
Партия "Европейская Солидарность" категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве с правом на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.
Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях".
Как сообщает пресс-служба партии, в 9.30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане собираются под стенами Конституционного суда в столице по ул. Жилянская, 14.
Значит всю петину каденцию были судьи назначенные Януковичем,но командовал ними петя.
А теперь Зеленский не может командовать судьями назначенными петей?
Значит петя может командовать,а зе не может.
Кто вам виноват?
Меняйте своего зе на того кто сможет и не долбите людям мозг.
Ваша детсадовская иефантильность всех достала.
Почему петя не ныл про папередников,а вы все время ноете и ноете...
Неповторний оригінал і дешевий «пробнік»
- Нет, просто быстро мою
Активісти «Європейської Солідарності»: реєстрація Шарія і Клюєва кандидатами у депутати ставить під сумнів легітимність виборчого процесу в Україні
Активісти партії «Європейська Солідарність» проводять пікетування Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати реєстрацію кандидатами у народні депутати України одіозного антиукраїнського блогера Анатолія Шарія та колишнього глави Адміністрації Януковича Андрія Клюєва.
Партія «Європейська Солідарність» звернулась до ЦВК із листом, в якому закликала комісію переглянути рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами на виборах 21 липня, зокрема, з огляду на те, що вони протягом останніх 5 років не проживали в Україні. Андрій Клюєв втік з України одразу за своїм патроном, проти нього в Україні порушена кримінальна справа. Анатолій Шарій, який також перебуває під слідством, переховувався у країнах Європи.
«Те, що зараз відбувається у ЦВК, нагадує те, що зараз відбувається по всій країні. Повертаються реваншисти, які призвели до кривавих подій 2013-14 років. «Європейська Солідарність» робить все, щоб ці люди не повернулися у владу. Сьогодні ми вимагаємо від ЦВК зняти з реєстрації надзвичайно одіозних людей, сепаратистів, прізвища яких знає вся країна. Це Клюєв і Шарій, яких, до речі, розшукують правоохоронні органи. Участь у виборах до Верховної Ради подібних персонажів делегітимізує сам виборчий процес в Україні, і це може позначитись на визнанні виборів світовою спільнотою», - наголосив політолог, кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Сергій Таран.
«Я хочу нагадати українцям, хто ці люди, - бо за 5 років це трохи забулось. До влади рвуться представники режиму Януковича, який пограбував Україну на 40 мільярдів доларів. Ці люди фактично привели в Україну агресора, привели в Україну війну, яка вже забрала тисячі життів захисників нашої країни і цивільних осіб. 5 років вони не могли приїхати в Україну, бо боялися сісти в тюрму. Зараз вони отримали мовчазний сигнал від нової влади, що можна не боятися, реєструватися. Першим приїхав Портнов, він показав своїм прикладом, що ніяких загроз немає. Далі підтягнулися інші», - наголосила народний депутат України, кандидат від «Європейської Солідарності Тетяна Чорновол.
«Європейська Солідарність» сподівається, що Центральна виборча комісія скасує своє рішення про реєстрацію Шарія та Клюєва кандидатами в народні депутати України.
Не раслабляйтесь и не забывайте, кто 21 июля будет главным "підрахуєм" в ЦИК