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 Политика Украины
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 "Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву?", - партия Порошенко завтра будет пикетировать КС

Завтра в 9.30 активисты партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" проведут акцию против отмены закона о люстрации.

Об этом говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

В сообщении отмечается: "4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон" Об очистке власти ". Результатом может стать отмена люстрации в Украине.

Это означает, что все чиновники Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд готовится отменить люстрацию и ограничить либо скрыть е-декларирование, - глава правления Transparency International Україна Юрчишин

Стоит Конституционному суду отменить закон "Об очистке власти", все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставить Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.

Партия "Европейская Солидарность" категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве с правом на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях".

Как сообщает пресс-служба партии, в 9.30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане собираются под стенами Конституционного суда в столице по ул. Жилянская, 14.

Также читайте: Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3135561
 
   
 Топ комментарии
 
Это особая форма цинизма - за 5 лет ничего не сделать по Богатыревой, Азарову и иже с ними, дождаться что Европа со многих снимет санкции - а потом гавкать на нового Президента.
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ах как у зебилов подгорает срака
шо упоротые? не получается рулить? страна не квартал. но у вас все еще впереди. вы не только нюхать вы и жрать дерьмо зеленое будете.
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попробую заняться ликбезом
в правительство азирова порох прошел по квоте оппозиции с одной целью - подготовить все документы на евроассоциацию. если ты помнишь зеленый, то в то время овощ был "за". после того как ветер в башке проффесора поменял направление пороха убрали. еще вопросы есть?
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Порошенко не прийде, в нього гастролі по колокольням і забігаловкам
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Порошенко люстрировать давно надо.
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и начинать с фаберже
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Скучили так, що дематюказиція не допоможе. Цинічна мразота.
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при азарове я жила в три раза лучше, ну объясните мне, почему я должна стремиться жить в три раза хуже?
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Так выборы, у него на них аллергия. То на колокольню залезет, то шапку сорвёт.
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Петя может и соскучился, всё-таки бывшие коллеги, точнее подельники Вообщем Упети реальный зашквар, этого ушлепка не спасет даже *****, сядет 100% если не сбежит!
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Последняя попытка Петра сколотить в новом парламенте хоть какую-то значимую по количеству депутатов фракцию. Понимает, что одними бигбордами "элиту нации" не мобилизовать. Томос уже давно прокис. Нужна новая погремушка. Реванш! Сам протолкнул регистрацию пары-тройки ушлёпков, сам разогнал зраду, сам митингует. Примитивно, но зная свою целевую аудиторию, особо не заморачивался.))
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Шо ты отмораживаешься ."Кто?" А то вы,ушлепки шыкаладные не знаете кто
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тебе тот же вопрос - кто назначал этих судей? ответ будет или как обычно выпадешь на мороз?
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Шо ты вопросом на вопрс отвечаешь? Хозяева не разрешают о барыге правду говорить?
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понятно. ответа не будет. иди пасись баран
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чмо шыкаладное,тебе первому был задан вопрос,так шо иди жуй сою
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ты дятел глаза промой от мочи и посмотри кому андрюша задавал вопрос.
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Кто?
Значит всю петину каденцию были судьи назначенные Януковичем,но командовал ними петя.
А теперь Зеленский не может командовать судьями назначенными петей?

Значит петя может командовать,а зе не может.
Кто вам виноват?
Меняйте своего зе на того кто сможет и не долбите людям мозг.
Ваша детсадовская иефантильность всех достала.
Почему петя не ныл про папередников,а вы все время ноете и ноете...
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- Гоги, ты что там, дрочишь?
- Нет, просто быстро мою
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Ты хочешь, чтоб тебе Ленку без фотошопа выставили?))) весь инет в акуе с вчерашних фоток... там такая рожа, как будто она старше Марины без фотошопа😁
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Это всё, что сейчас может предложить партия ПЕС людям перед выборами? Они думают это сработает? Ага, сработает как "ЗиленскийНаркаман".
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03.07.2019
Активісти «Європейської Солідарності»: реєстрація Шарія і Клюєва кандидатами у депутати ставить під сумнів легітимність виборчого процесу в Україні

Активісти партії «Європейська Солідарність» проводять пікетування Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати реєстрацію кандидатами у народні депутати України одіозного антиукраїнського блогера Анатолія Шарія та колишнього глави Адміністрації Януковича Андрія Клюєва.

Партія «Європейська Солідарність» звернулась до ЦВК із листом, в якому закликала комісію переглянути рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами на виборах 21 липня, зокрема, з огляду на те, що вони протягом останніх 5 років не проживали в Україні. Андрій Клюєв втік з України одразу за своїм патроном, проти нього в Україні порушена кримінальна справа. Анатолій Шарій, який також перебуває під слідством, переховувався у країнах Європи.
«Те, що зараз відбувається у ЦВК, нагадує те, що зараз відбувається по всій країні. Повертаються реваншисти, які призвели до кривавих подій 2013-14 років. «Європейська Солідарність» робить все, щоб ці люди не повернулися у владу. Сьогодні ми вимагаємо від ЦВК зняти з реєстрації надзвичайно одіозних людей, сепаратистів, прізвища яких знає вся країна. Це Клюєв і Шарій, яких, до речі, розшукують правоохоронні органи. Участь у виборах до Верховної Ради подібних персонажів делегітимізує сам виборчий процес в Україні, і це може позначитись на визнанні виборів світовою спільнотою», - наголосив політолог, кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Сергій Таран.
«Я хочу нагадати українцям, хто ці люди, - бо за 5 років це трохи забулось. До влади рвуться представники режиму Януковича, який пограбував Україну на 40 мільярдів доларів. Ці люди фактично привели в Україну агресора, привели в Україну війну, яка вже забрала тисячі життів захисників нашої країни і цивільних осіб. 5 років вони не могли приїхати в Україну, бо боялися сісти в тюрму. Зараз вони отримали мовчазний сигнал від нової влади, що можна не боятися, реєструватися. Першим приїхав Портнов, він показав своїм прикладом, що ніяких загроз немає. Далі підтягнулися інші», - наголосила народний депутат України, кандидат від «Європейської Солідарності Тетяна Чорновол.
«Європейська Солідарність» сподівається, що Центральна виборча комісія скасує своє рішення про реєстрацію Шарія та Клюєва кандидатами в народні депутати України.
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Петя, ну кто тебе доктор ,ну не надо было грабить пять лет людей по чёрному и лгать ,не надо было пыль народу в глаза пускать и коррупцией заниматься ,всё что сейчас происходит ,это плоды твоих поступков ...
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Там сразу и обсудите на месте про запасной, давно продуманный путь Порошенко- заводик Рошен в расейском Липецке , как место дальнейшего проживания и такой себе прибавочке к пенсии..
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а ти хто? Давай, прилітай, допоки Юга в прокуратурі...
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Порохоботы, а транспаранты за возвращение статьи о незаконном обогащении будут?
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а нацжены когда против медведчука будут митинги устраивать?
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во время предать это предвидеть

"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 2432
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Пікетуй не пікетуй, а тобі бариго - ...............й
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Логика сторонников зели "Порошенко гад за пять лет не довел дела клюева и шария до посадок! А вообще конечно против этих людей ничего не имеем против пусть ЦИК их регистрирует".
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Клоун один и он в Канаде. И таки да ...скоро и в Ростове.
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I n g v a r‏ @IngvarGrayГлавное - не как голосуют, а как считают!

Не раслабляйтесь"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 6144 и не забывайте"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 6144, кто 21 июля будет главным "підрахуєм" в ЦИК "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 6455
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Вот столько революций при Порошенко пытались сделать -мы всегда отвечали смехом, а тут пикет -зебобики в агонии... Это потому, что зебобики знают, что зебобу мы точно сделаем к новому году )
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Зеленко за полтора месяца смог розвалить все шо порошенко не сделал за пять лет)
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Дык, позвонил бы корефанам и не надо пикета.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву?", - партия Порошенко завтра будет пикетировать КС
 
 
 
 
 
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