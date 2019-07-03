 Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция. ФОТО

Нарушительницу задержали в с. Вильча Полесского района Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции.
"14 кг лесной ягоды задержанная собиралась вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ривненской области. Ее поймали с поличным", - сказано в сообщении полиции.
На сборщицу составили админпротокол за нарушение требований режима радиационной безопасности.
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Кроме того, полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности). В этом случае женщине будет грозить штраф в сумме от 850 до 1380 гривен, ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.
Пусть сожрет сама, тварь
Какой-то умный человек проходя мимо замечает:
- Слышь, бабка, дык наверное твои яблоки никто и не покупает. Зачем ты эту табличку поставила?
- Как это не берут? Еще и как берут! Кто для жены, кто для тещи...
А интенсивность в квадрате от расстояния?
И что тебе 100 микрорентген мало будет в желудке, гений?
Сам бы съел по дешёвке ту чернику?
Млять защитник бедных и несправедливости - робингуд диванный!
Развели на " с целью продажи")))
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
Они большие там растут.
Насобирали, насушили
И на дамбас, там с голодухи разберут.
- почему в Чернобыле нельзя грибы собирать?
- разбегаются!
- а почему их грибники не поймают?
- так грибы ж их издалека видят - они же светятся!
- термічних опіків;
- ударів;
- електрошоку;
- радіації.
Погіршують захист від телепатичного впливу, хімічних опіків, вибухів та вогнепальної зброї.
Интересно, какой фон был у этой ягоды.