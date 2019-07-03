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 Происшествия
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Все про:Нацполиция (9636) радиация (220) ЧАЭС (367) ягоды (2)

 Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция. ФОТО

Жительница Ривненской области специально приехала в зону отчуждения ЧАЭС, чтобы собрать там ягоды и потом продать на рынке.

Нарушительницу задержали в с. Вильча Полесского района Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции.

"14 кг лесной ягоды задержанная собиралась вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ривненской области. Ее поймали с поличным", - сказано в сообщении полиции.

На сборщицу составили админпротокол за нарушение требований режима радиационной безопасности.

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Кроме того, полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности). В этом случае женщине будет грозить штраф в сумме от 850 до 1380 гривен, ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция 01
Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция 02
Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135558
 
 
 Топ комментарии
 
понять, простить и накормить собранным
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Мені дуже невдобно, але який був радіаційний фон на місці збирання ягід?
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Просто накормите её ею же!
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а на раше разрешили сбор валежника, но сбор грибов и ягод и ваабще дикоросов берут под контроль )))
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Шпигунка. Хотіла потравить українську націю!
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Лошарик, что ты здесь забыл? Боярки нет, плыви домой!
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Мне начальнику полкило надо на компотик, я б купил, бо та ещё гнида.
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На базаре бабка продает яблоки, в них табличка - "Чернобыльские".
Какой-то умный человек проходя мимо замечает:
- Слышь, бабка, дык наверное твои яблоки никто и не покупает. Зачем ты эту табличку поставила?
- Как это не берут? Еще и как берут! Кто для жены, кто для тещи...
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Мені дуже невдобно, але який був радіаційний фон на місці збирання ягід?
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Прибор может и не показать из далека, там квадратичная формула от расстояния, зато микрочастичка тяжёлого радиоактивного метала очень хорошо может осесть в организме!
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із далєка? міряють біля самої землі, вундеркінд )
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Точность обычных приборов знаешь, гений?
А интенсивность в квадрате от расстояния?
И что тебе 100 микрорентген мало будет в желудке, гений?
Сам бы съел по дешёвке ту чернику?
Млять защитник бедных и несправедливости - робингуд диванный!
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Ментам нужен показатель. Минимум - админка, а если фартанет - на криминал натянут.
Развели на " с целью продажи")))
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Да живет же там куча людей, кушают чернику, грибочки заготавливают, дичь промышляют, рыбку ловят на пустой крючок - не жизнь, а малина! Одну тетку поймали, а сто мимо прошли. В супермаркете много больше шансов гадость какую-нибудь слопать.
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ото ж бо. швидше всього мусора випадково наткнулись на тьотку )
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Як що з'їсти всі ці 14 кг. , то дуже покращеться зір, можна буде читати вночі без світла.
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А якщо дуже повезе - то взагалі нічого не буде. В радіусі кількох кілометрів...
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Были отравлены ягоды или нет, но они потенциально могли быть отравлены, ведь эта женщина не имела никаких приспособлений для проверки. Она намеренно рисковала здоровьем многих людей, поэтому наказание должно быть суровым.
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Зона отчуждения вообще условная, и у нас не осуществляется нормально ни мониторинг ни оздоровление населения. Украинцы постоянно получают некоторую дозу радиации, но по факту никто не знает что именно будет тем фатальным спусковым крючком большая или малая доза. Или некачественная вода в кране, или колбаса с примесями, или съеденная гмо картошка на ужин, или один вдох на улице выхлопных из мимо проезжающей машины.
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***
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
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Василий, про грибочки вы забыли
Они большие там растут.
Насобирали, насушили
И на дамбас, там с голодухи разберут.
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***классика:
- почему в Чернобыле нельзя грибы собирать?
- разбегаются!
- а почему их грибники не поймают?
- так грибы ж их издалека видят - они же светятся!
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Какой глупый кактус! Кто ж его тронет? Он же колючий!
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А вдруг какой-нибудь залётный мексиканец спутает его с голубой агавой. Растение просто перестраховывается.
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як мусора можуть доказати, що з "метою продажу"? 14кг можна і для себе зібрати - варення, перетерти з цукром, заморозити.
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Чем лучше картофель, синенькие и бройлеры выращиваемые на продажу? Отравой и стимуляторами роста просто заливают! А потом онко увеличилось по стране!
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звиздежь... Размеры не позволяют говорить о чернобыльском происхождении черники Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7625
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Отаку "чорницю"? Краще б Бармену або Сидіровичу продала. Нормальну б снарягу хоч купила...

Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4586
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дайте їй вибір штраф або нехай з'їсть все.
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Артефакти "чорниця", зібрані жінкою, дають плюси до захисту від:
- термічних опіків;
- ударів;
- електрошоку;
- радіації.
Погіршують захист від телепатичного впливу, хімічних опіків, вибухів та вогнепальної зброї.


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Заставить эту тварь налепить вареников из 14кг черники и заставить её всё съесть.
Интересно, какой фон был у этой ягоды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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