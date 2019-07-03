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 С начала суток 3 июля два украинских воина получили ранения, враг десять раз нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Опытным - из стрелкового оружия;

окраину Марьинки - из миномета калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи Зайцево - из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки;

в районе населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Источник: https://censor.net.ua/n3135557
 
 
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спасибо, что живые!
пораненим соколам ясним найскорішого одужання і повного відновлення...
тримайтеся...
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спасибо зибилу за наших раненых воинов.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Да, зебил всё для этого сделал. Аутист у власти, а шо вы хотели. Зебилята, а может и вам уже пора поехать перестать стрелять и просто смотреть. А то как-то не по-честному получается: вы, сцуки, за него голосовали, а наши воины расплачиваются.
Выздоравливайте, защитники наши!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 3 июля два украинских воина получили ранения, враг десять раз нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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