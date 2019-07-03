 С начала суток 3 июля два украинских воина получили ранения, враг десять раз нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Опытным - из стрелкового оружия;
окраину Марьинки - из миномета калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза вблизи Зайцево - из стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки;
в районе населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
пораненим соколам ясним найскорішого одужання і повного відновлення...
тримайтеся...
Выздоравливайте, защитники наши!