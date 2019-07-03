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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (874) Парубий (1972) Порошенко (17635) Богдан Андрей (78) Шарий Анатолий (18)

 Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал регистрацию кандидатами в депутаты бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом Андрей Богдан заявил из Торонто в комментарии для СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Богдан заявил, что решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".

Он указал, что это было сделано на основании решения судей Верховного суда, которые были назначены на должности предыдущим президентом.

Кроме того, Богдан обвинил Порошенко в организации протеста против регистрации Клюева кандидатом в президенты. По его словам, таким образом пятый глава государства пытается отвлечь внимание от аудита своей деятельности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную

"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине", - отметил глава Офиса президента.

Богдан подчеркнул, что на сегодняшний день происходит "активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений".

"И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Богдан призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова дать всю необходимую информацию для принятия законных решений, связанных с регистрацией тех или иных кандидатов на выборах, а также чтобы соответствующие органы дали оценку применению силы против журналистов и призывам к свержению власти, которые звучали на митинге в центре Киева 2 июля.

Накануне на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция против того, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария кандидатами в народные депутаты.

Команда возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская Солидарность" заявила о том, что присоединяется к акции протеста.

Источник: https://censor.net.ua/n3135556
 
   
 Топ комментарии
 
скажіть чесно, ви уявляєте щоб за Петьки в країну повернулись портнови і вся бігла шушара, а шарія і клюєва зареєстрували на вибори ?
я - НІ
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Да ты что? Вот как то пока клоуна не было при власти - так такого и не происходило...
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Ха, ха.. всі ті люди орієнтуються на владу, тобто на вас.
Наприклад, друга богдана портнова теж Петя запросив ?
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Богдан, хватит переводить стрелки на попэрэдныкив - теперь за шариев, клюевых, медведчуков... перед народом Украины отвечаете вы и с этого *** уже съедете.
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После выборов ВР. А до этого петя пусть что-то скажет о реформах судов и этой ЦИКи.
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Неподписание глухонемым зелей закона о следственных комиссиях / Об импичменте / тоже дело рук Пороха !
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При пети ВР не удосужилась, а сейчас аж бегом. Новая ВР примет и импичмент преза, и снятие неприкосновенности с депутатов.
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А где Петя?Он типа Медведчука не знает,только телеканалы продал,но не знакомился
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Какие он продал телеканалы? И почему по Медвечукским каналам самое большее обсерали Пороха?
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Как быстро название темы сменили.....Бутусов так хочет в команду клоуна.
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Призываю отреагировать международное сообщество))))
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Посмотри. Нужно верить своим ушам и глазам, а не тому, что там мустафа найем или Барыга сказал
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Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве Источник: https://censor.net.ua/n3135556

Таки да
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Не подскажете, с кем обьединяют Богдана годы его весьма прибыльной деятельности?
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"Звертаємося до державних органів (із закликом) прийняти законне рішення, яке ґрунтується виключно на законах, а не на певних зацікавленостях тих чи інших особистостей", - так Богдан говорить про реєстрацію Клюєва, який серед іншого причетний до атаки на Майдан в лютому 2014 року і наразі переховується в Росії, і про Шарія, відомого проросійського пропагандиста.
"Просимо їх також надати об'єктивну законну оцінку факту побиття журналістів та факту закликів щодо силового захоплення влади", - перед вами вказівка розібратися з організаторами / учасниками протестів. Богдан говорить про фейк, який розганяла вчора "страна.уа", що начебто саме прихильники Порошенка побили її журналіста, та про вимоги протестувальників не допустити реваншу. Таким чином Богдан показує що саме він є головним провайдером цього реваншу, і готовий його забезпечити, не дивлячись на протести.
Отже, вся "дивна" поведінка Богдана з моменту обрання на посаду, про референдум щодо замирення з Росією, або про роль української мови стають в одну картинку з цією його заявою - наголошуємо, сьогодні остаточно стало зрозуміло, що не лише якийсь там портнов, особистий друг Богдана, а в першу чергу сам Богдан працює на реванш.
Насамкінець, Богдан заявив, що за організацією протестів проти реєстрації кандидатами в народі депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія стоїть команда Петра Порошенка. Якби він читав щось інше, крім сайту "страна.уа", то можливо знав би, що блогер та активіст Роман Синіцин доволі часто критикує Петра Порошенка, як і нардеп Мустафа Наєм, на сторінках яких у Фейсбуці відбувалася організація акції. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/94895/U_sytuaciji_z_rejestracijeju_Klujeva_ta_Sharija
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"........та факту закликів щодо силового захоплення влади"

Шо, вже ? Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами - Цензор.НЕТ 5224
Альо, минув лише місяц, "дайтє ребьєнку поучіться" на нашем горбу
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Пан Богдан такой дурак по субботам,
Али как?
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и у меня личная неприязнь к этому ******** Шарию и что дальше ?
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У всех украинцев неприязнь к российскому террористу пропагандону шарию, менты вчера ублюдков с шариками вязать должны были.
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Karl Shrayber
29 мин. ·

Мир
ДОКЛАД: АМЕРИКАНСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ТОРПЕДИРОВАНА И УТРАТИЛАСЬ ОТ АЛЯСКОГО БЕРЕГА
ВСЕМИРНАЯ
Американская подводная лодка, действующая у берегов Аляски, по сообщениям, была торпедирована и потоплена во время перестрелки с российской подводной лодкой, после того как американская подводная лодка якобы перехватила российскую подводную лодку в американских водах.

Российская подводная лодка, как утверждается, получила тяжелый урон в бою, погибли более 14 человек, но она вернулась на свою базу в России.
У меня есть звонки в Пентагон и к моим источникам Intel, чтобы подтвердить (или опровергнуть) эту информацию.
Нет слов о потерях в США.
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Сегодня днем ​​в Белом доме состоялись экстренные встречи, когда вице-президент Пенс был отозван в Белый дом, и ему пришлось отменить запланированную поездку в Нью-Гемпшир.
В то время как Пенс отозвался, в российских СМИ появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил публичное мероприятие, которое он давно запланировал, и немедленно отвлекся на встречу со своим министром обороны.
На этой встрече и Путин, и министр обороны ВСТУПИЛИ генерального секретаря Вооруженных сил России на встречу.

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В то время как это происходило, штаб-квартира Европейского Союза в Брюсселе, Бельгия, созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности ЕС, и, отдельно, правительство Великобритании созывало собрание КОБРЫ для своего правительства.
Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.
ОБНОВЛЕНИЕ 5:45 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ -
Президент России Владимир Путин приказал начальнику обороны страны отправиться на северную военно-морскую базу, чтобы провести расследование после того, как в результате пожара на глубоководной подводной лодке погибли 14 членов экипажа.
( Примечание Хэлла Тернера: Пожар, да? Хммммм. Чем вызвано? Возможно, перестрелкой с американской подводной лодкой? )
2 июля Путин назвал инцидент «ужасной потерей» и сказал министру обороны Сергею Шойгу «лично заслушать отчеты» поручить Следственному комитету «определенно установить причины этой трагедии».
Встреча Путина с Шойгу состоялась после того, как министерство обороны заявило ранее в тот же день, что 14 моряков были убиты, когда 1 июля вспыхнул пожар на борту подводного аппарата, который проводил исследования в российских территориальных водах.
( Замечание Хэлла Тернера: «В российских территориальных водах ???». Почему нужно говорить ЭТО? Что-то не так уже с публичными заявлениями из России. И правительства США / ЕС / Великобритании не проводят «экстренные встречи» из-за «пожара»). внутри русской подводной лодки. Нет. Я не покупаю этот бит. Это звучит как прикрытие для меня. Все еще копаюсь в моих контактах с интеллектом. )
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Знаете, эта вот история о бое между подводными лодками сильно смахивает на мордорский вброс, призванный хоть как-то переключить роптание подданных пуйла со своего ботоксного Лошарика на проклятых пиндосов. "Что случилось с Лошариком ? Его утопили. Хулиганы какие-то." (с).
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И снова проклятые папередники. Интересно, сколько лет нужно Козе Манде (не путать с Коза Нострой), чтобы они перестали использовать эту набившую оскомину отмазку ?
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«Богдан заявил, что решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко"» - тільки за ці слова його, як і Мендель, має викликати прокуратура на допит. З питанням "а детальніше, пліз, як ЦВК керується Порошенком і Парубієм... Що вам відомо?"
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Цілком погоджуюся. Гр. Богдан публічно повідомів про скоєння злочину, бо ЦВК за законом є незалежним орґаном. Прокуратура мусить негайно висвітлити це питання з огляду на те, що невдовзі мають відбутись вибори. Коли ЦВК, як стверджує гр. Богдан, керується третіми особами, нема ґарантії, що це не вплине на проведення виборів та підрахування результатів.
Богдана негайно до прокурора!
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Там открыли уголовное дело против Цимбалюка, который вчера избил журналиста. Мерзавцу грозит тюремный срок. Главе СБУ дали поручение довести дело до конца. Вот так вот, малята, бить журналистов нехорошо
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Если таких как шарий и скабеева, то можно и нужно.
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Петю как нашкодившего п..с очень легко тыкать в то дерьмо в котором он принимал непосредственное участи.Даже и напрягаться не нужно.
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Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти. © Гений
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Дебилы, это большинство украинского народа, уставшего от петиного беспредела? А Вы, облачный пан, значится, умник большой, продавший хряку душу за гроши?
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Це тобі, уьоге, більшість українського народу сказала, що не збирається в Європу і НАТО?
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Що ватан, не подобається. Хочеш, щоб путен ввів, то тобі за поребрик.
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Решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК по звонку богдана - правой руки коломойского, настоящего президента Украины.

О чем сам богдан скромно умолчал
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Дави, пан Богдан, скотов соевых, душителей страны, по полной!
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та, да=))
Богдан заявил, что решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".Источник: https://censor.net.ua/n3135556

если бы было так, то кто то бы не был президентом а кто то главой его офиса.
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Пепу Богдан поставил классически в позу членистоного ...
По всем правилам отымел морально !

Министер у Пахла цельного экономразвития .
Поназначал ЦВК , ВСУ ... а терь из ся целку строит - мол это не он дал указания регистрировать .

Хочу лишь напомнить то, что Лещенко озвучил . В своё время Клюев был спонсором партии Юры Луценко . И потому Луценко все дела по Клюеву , по Енакиевскому спустил на торомоза.
Европейский суд, который "оправдал" Клюева 3 года уговаривал Юру Генпрокуора хоть раз написать отчёт прокурорский по состоянию файла Клюева . Просто - напиши на какой стадии дело находится . Юра успешно слил все эти дела ...

А терь эта шайка-лейка Пепы-Кондитера возмущается !
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Пепу Богдан поставил классически в позу членистоного ...По всем правилам отымел морально ! /Израильский флажок не знает что Путин сделал Нетаньяху проституткой по вызову, ставит на колени и заставляет заниматься разными безобразиями.- Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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"Керована" Порохом і Парубієм ЦВК нарахувала перемогу ВовіЗе. Хочеться зрозуміти, воно тупо упороте, чи відверто бреше, бо зЕвиборець схаває й таке лайно?
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Так зебіли схавають - тому що вони зебіли !
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Разрыв такой, что только отмена выборов спасло бы петю. Петекантроп одним словом.
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Каждый слабый валит на попередников потому что сами ноль !!! Вся нечисть стала вылазить при "великом слуге" и это не скрыть при Алексеевиче разбежались как крысы и сидели тихенько !!! Богдан вытяни бревно с глаза !!
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А портнова чё ж " зыбыл"?
Или другану можно?
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Опять зебилам насрали в штаны попередники! Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами - Цензор.НЕТ 6414
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Похоже процесс пошел. Шоколадного хряка начинают мочить. Ждем хороших показаний от Фирташа.
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А у зебілів одна " отрада " - Порошенко посадити !
А куди йде держава, що буде далі на це зебілам начхати ! Зебіли БББ///!!
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Пока эту шоколадную раковую опухоль не удалят будет бардак и коррупция. Вся Украина пронизана барыжными схемами, которые возглавляли Янукович и Порошенко. Разницы между ними нет никакой.
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Люстрированый Богдан сегодня сам незаконно занимает должность главы АП, потому что типа "порошенков" Верховный суд не захотел даже рассматривать иск о незаконности его назначения с совершенно дикой аргументацией, которая несомненно войдет в книгу юридических курьезов...
Верховный Суд считает, что человек, который подал иск, не имел оснований обращаться в суд, так как он не является ни Андреем Богданом, ни президентом Зеленским... т.е. подавать в Верх.Суд на незаконность назначения Зеленским Богдана имеют право или сам Зеленский, или сам Богдан...Аут!
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тебя удалят вместе в опухолью. лес рубят...
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чим Беніни схеми по виводу коштів в офшори краще за інших олігархів? Зеленський контрольована маріонетка бізнесу Бені з наглядачами.
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Даааа... Богдан розмазав Мародера по полу, як захотів. Схоже у Порошенко вже шансів вийти сухим з води нема. Узеленський міцно і вміло ухопив пана за кадик.
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Хто пояснить хто в нас Президент? Вова чи Андрій?
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Вам не подобається кадрова політика Зеленського? А мені подобається. Зокрема Богдан Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами - Цензор.НЕТ 2244
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а мені взагалі жінки подобаються, а не якісь Богдани
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так оне не иван а всего лишь сулима...)))
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А где сраное эсбеу, почему такое происходит почему сепоры баллотируются?
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Тобто Опоблок, що пройшов в Раду у 2014му, не були відвертими сєпарами? Чи у 2014му не було СБУ?
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В ВР он шел как федерасты. Это незаконным не было как и сейчас.
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Це поперше. А подруге - ватне населення України мусить за когось голосувати? Таких у нас на сьогодні трохи більше 10%.
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Петины кадры в сбу до этого ничего не делали, а теперь вынь и положи.
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Петрушкины кадры "делали-не делали", но по факту особо отмороженый рыговский контингент прятался за поребриком от украинского правосудия... И сегодня по норме о необходимости непрерывного пятилетнего проживания в Украине ну никак не имеет права баллотироваться в нардепы...
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То друзі, бізнеспартнери, знайомі, знайомі знайомих нової влади. Чуваки, які допомогали зЕ прийти до влади
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Ага, при этом "аудитом" деятельности Порошенко, Парубия, Турчинова и пр. занялся, почему-то, Портнов, который официально никто, но является закадычным дружбаном Богдана и, по-сути, агентом Кремля.
И, ведь, это только верхушка айсберга, потому что, на самом деле, главная цель деятельности Богдана - это не Порошенко сам по себе, а всё, чего достигла Украина за время президентства Порошенко, начиная с Майдана и сам Майдан.
Плохо всё - Майдан, ассоциация с Евросоюзом, восстановление армии, успешное противостояние России, безвиз, тесные отношения с НАТО, Томос, начатые реформы - всё плохо, потому что плохой Порошенко. Всё надо отменять, а после этого и одновременно с этим - разворот Украины на 180 градусов и движение в Россию на правах Малороссии. Примерно так, и это, именно это стратегия Богдана и Разумкова, их команды. Зеленский? А что Зеленский, он хоть влияет на них или они на него?
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Добавлю. А народ и не против, народ убежден, что Порошенко - это исчадие ада, стало быть, всё, что было сделано при Порошенко - плохо. Посмотрим, как теперь этому народу будет "хорошо".
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Прогноз на ближайшее будущее - Конституционный суд отменит все послемайданные и евроинтеграционные законы, скоро, очень скоро мы окажемся в 2013 году, а потом уйдем в "русский мир" безвозвратно. Вот кого особенно жалко, это воинов Украины - их будут просто вылавливать и уничтожать, впрочем и остальным будет не сладко, поскольку украинский патриотизм будет преследоваться в уголовном порядке.
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Ага! Как же... Смотри, как бы Майдан 14-го года не показался новым и старым кремлепузикам новогодним утренником...
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просто блискавична реакція з "зеофісу")
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами
 
 
 
 
 
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