 Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами

Об этом Андрей Богдан заявил из Торонто в комментарии для СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Богдан заявил, что решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".
Он указал, что это было сделано на основании решения судей Верховного суда, которые были назначены на должности предыдущим президентом.
Кроме того, Богдан обвинил Порошенко в организации протеста против регистрации Клюева кандидатом в президенты. По его словам, таким образом пятый глава государства пытается отвлечь внимание от аудита своей деятельности.
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"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине", - отметил глава Офиса президента.
Богдан подчеркнул, что на сегодняшний день происходит "активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений".
"И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - считает он.
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Богдан призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова дать всю необходимую информацию для принятия законных решений, связанных с регистрацией тех или иных кандидатов на выборах, а также чтобы соответствующие органы дали оценку применению силы против журналистов и призывам к свержению власти, которые звучали на митинге в центре Киева 2 июля.
Накануне на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция против того, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария кандидатами в народные депутаты.
Команда возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская Солидарность" заявила о том, что присоединяется к акции протеста.
Таки да
"Просимо їх також надати об'єктивну законну оцінку факту побиття журналістів та факту закликів щодо силового захоплення влади", - перед вами вказівка розібратися з організаторами / учасниками протестів. Богдан говорить про фейк, який розганяла вчора "страна.уа", що начебто саме прихильники Порошенка побили її журналіста, та про вимоги протестувальників не допустити реваншу. Таким чином Богдан показує що саме він є головним провайдером цього реваншу, і готовий його забезпечити, не дивлячись на протести.
Отже, вся "дивна" поведінка Богдана з моменту обрання на посаду, про референдум щодо замирення з Росією, або про роль української мови стають в одну картинку з цією його заявою - наголошуємо, сьогодні остаточно стало зрозуміло, що не лише якийсь там портнов, особистий друг Богдана, а в першу чергу сам Богдан працює на реванш.
Насамкінець, Богдан заявив, що за організацією протестів проти реєстрації кандидатами в народі депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія стоїть команда Петра Порошенка. Якби він читав щось інше, крім сайту "страна.уа", то можливо знав би, що блогер та активіст Роман Синіцин доволі часто критикує Петра Порошенка, як і нардеп Мустафа Наєм, на сторінках яких у Фейсбуці відбувалася організація акції. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/94895/U_sytuaciji_z_rejestracijeju_Klujeva_ta_Sharija
Шо, вже ?
Альо, минув лише місяц, "дайтє ребьєнку поучіться" на нашем горбу
Али как?
29 мин. ·
Мир
ДОКЛАД: АМЕРИКАНСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ТОРПЕДИРОВАНА И УТРАТИЛАСЬ ОТ АЛЯСКОГО БЕРЕГА
ВСЕМИРНАЯ
Американская подводная лодка, действующая у берегов Аляски, по сообщениям, была торпедирована и потоплена во время перестрелки с российской подводной лодкой, после того как американская подводная лодка якобы перехватила российскую подводную лодку в американских водах.
Российская подводная лодка, как утверждается, получила тяжелый урон в бою, погибли более 14 человек, но она вернулась на свою базу в России.
У меня есть звонки в Пентагон и к моим источникам Intel, чтобы подтвердить (или опровергнуть) эту информацию.
Нет слов о потерях в США.
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Сегодня днем в Белом доме состоялись экстренные встречи, когда вице-президент Пенс был отозван в Белый дом, и ему пришлось отменить запланированную поездку в Нью-Гемпшир.
В то время как Пенс отозвался, в российских СМИ появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил публичное мероприятие, которое он давно запланировал, и немедленно отвлекся на встречу со своим министром обороны.
На этой встрече и Путин, и министр обороны ВСТУПИЛИ генерального секретаря Вооруженных сил России на встречу.
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В то время как это происходило, штаб-квартира Европейского Союза в Брюсселе, Бельгия, созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности ЕС, и, отдельно, правительство Великобритании созывало собрание КОБРЫ для своего правительства.
Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.
ОБНОВЛЕНИЕ 5:45 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ -
Президент России Владимир Путин приказал начальнику обороны страны отправиться на северную военно-морскую базу, чтобы провести расследование после того, как в результате пожара на глубоководной подводной лодке погибли 14 членов экипажа.
( Примечание Хэлла Тернера: Пожар, да? Хммммм. Чем вызвано? Возможно, перестрелкой с американской подводной лодкой? )
2 июля Путин назвал инцидент «ужасной потерей» и сказал министру обороны Сергею Шойгу «лично заслушать отчеты» поручить Следственному комитету «определенно установить причины этой трагедии».
Встреча Путина с Шойгу состоялась после того, как министерство обороны заявило ранее в тот же день, что 14 моряков были убиты, когда 1 июля вспыхнул пожар на борту подводного аппарата, который проводил исследования в российских территориальных водах.
( Замечание Хэлла Тернера: «В российских территориальных водах ???». Почему нужно говорить ЭТО? Что-то не так уже с публичными заявлениями из России. И правительства США / ЕС / Великобритании не проводят «экстренные встречи» из-за «пожара»). внутри русской подводной лодки. Нет. Я не покупаю этот бит. Это звучит как прикрытие для меня. Все еще копаюсь в моих контактах с интеллектом. )
Богдана негайно до прокурора!
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти. © Гений
О чем сам богдан скромно умолчал
Богдан заявил, что решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".Источник: https://censor.net.ua/n3135556
если бы было так, то кто то бы не был президентом а кто то главой его офиса.
По всем правилам отымел морально !
Министер у Пахла цельного экономразвития .
Поназначал ЦВК , ВСУ ... а терь из ся целку строит - мол это не он дал указания регистрировать .
Хочу лишь напомнить то, что Лещенко озвучил . В своё время Клюев был спонсором партии Юры Луценко . И потому Луценко все дела по Клюеву , по Енакиевскому спустил на торомоза.
Европейский суд, который "оправдал" Клюева 3 года уговаривал Юру Генпрокуора хоть раз написать отчёт прокурорский по состоянию файла Клюева . Просто - напиши на какой стадии дело находится . Юра успешно слил все эти дела ...
А терь эта шайка-лейка Пепы-Кондитера возмущается !
Или другану можно?
А куди йде держава, що буде далі на це зебілам начхати ! Зебіли БББ///!!
Верховный Суд считает, что человек, который подал иск, не имел оснований обращаться в суд, так как он не является ни Андреем Богданом, ни президентом Зеленским... т.е. подавать в Верх.Суд на незаконность назначения Зеленским Богдана имеют право или сам Зеленский, или сам Богдан...Аут!
И, ведь, это только верхушка айсберга, потому что, на самом деле, главная цель деятельности Богдана - это не Порошенко сам по себе, а всё, чего достигла Украина за время президентства Порошенко, начиная с Майдана и сам Майдан.
Плохо всё - Майдан, ассоциация с Евросоюзом, восстановление армии, успешное противостояние России, безвиз, тесные отношения с НАТО, Томос, начатые реформы - всё плохо, потому что плохой Порошенко. Всё надо отменять, а после этого и одновременно с этим - разворот Украины на 180 градусов и движение в Россию на правах Малороссии. Примерно так, и это, именно это стратегия Богдана и Разумкова, их команды. Зеленский? А что Зеленский, он хоть влияет на них или они на него?