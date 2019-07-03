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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3160) Бернацкая (8)

 "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты

В Центризбиркоме считают "нонсенсом" решение Верховного суда о регистрации кандидатом в депутаты экс-главы Администрации президента Януковиче Андрея Клюева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Она отметила, что тот факт, что суд лишь обязал комиссию повторно рассмотреть документы, все равно не оставил выбора ЦИК.

"Действительно, так и написано в решении суда, но на практике это выглядит так - вас привязали к стулу и говорят: ну мы же вас не обязываем, не держим, можете идти. Это просто нонсенс, потому что все те доказательства, которые мы по крупицам собирали по всем государственным органам по этим двум лицам, они были представлены в суде (но признаны судом недостаточными - ред.) ", - сказала Бернацкая.

Секретарь ЦИК отметила, что в случае поступления новых доказательств от правоохранителей комиссия может отменить регистрацию Клюева и блогера Анатолия Шария.

"В дальнейшем сейчас ЦИК продолжает рассмотрение этих вопросов. И благодарим за этот резонанс, который создали, что сейчас, возможно, те органы, которые должны выполнять свою работу, наконец смогут предоставить нам необходимые доказательства, что все же эти лица не находились (в Украине - ред.)", - заявила она .

В то же время Бернацкая подчеркнула, что очень важно, чтобы эти доказательства были новыми, то есть не теми, которые ранее Верховный суд признал недостаточными.

"После того, как мы получим документы по этому вопросу. мы будем принимать решение по этому вопросу вновь ", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.

К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.

Позже также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.

3 июня Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135555
 
 
 Топ комментарии
 
всего лишь месяц, а страну уже не узнать
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Грьобаний зебільний суд. Стоп. Це ж Педро&Co реформували і назначали туди своїх.
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Нормальный результат правового беспредел а в этой стране. За пять лет поросячего безальтернативность Минска, не были приняты никакие правовые нормы. По такому же принципу можно и моторолу и гиви можно было зарегистрировать, а заодно и Овоща.
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Чего Паґубий так суетится?
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Без базара.... меняемся местами....(подсчитывает фирмы, которые купит).... мммм, я тоже как Луценко.... бла-бла-бла.... давай дэнги, дэнги давай.... малоросс... "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 8888
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всего лишь месяц, а страну уже не узнать
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А кто мешал порося урегулировать этот вопрос пять лет, а предсказатель хренов????
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ну вот и урегулировали без Порошенко.

доволен будущим депутатом Шариём ?

знаю, что доволен.
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за 5 лет у этих упырей даже мысль в голову не могла зайти, чтобы в Украину приехать, тем более думать о депутатстве. Так что не ной, хрен зеленый
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То, что этих уроды просто не приезжали в Украину, мне как то фиолетово. М
Почему поросячий югик только в ГПУ бухал, а не занимался хотя бы тем, чтобы эти персонажи при приезде в Украину не по телеканалам бегали , а по тюремной двору.
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Нормальный результат правового беспредел а в этой стране. За пять лет поросячего безальтернативность Минска, не были приняты никакие правовые нормы. По такому же принципу можно и моторолу и гиви можно было зарегистрировать, а заодно и Овоща.
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ЗЕ-лень, ты не причитай, а поясни лучше, почему при Порохе, целых 5 лет ни Портнов, ни Шарий, ни Клюев, ни Онищенко и прочая антиукраинская мерзость даже не думали нос казать в Украину, а всего за полтора месяца вашей ЗЕко-манды вся эта шушара поперла в страну, почему сепаров, которые сидели по статьям за терроризм и финансирование ЛуганДона сейчас, при вашем преЗЕденте отпускают просто под залог, почему на днях бандгу Иванющенко сняли с розыска и теперь он может тоже спокойно возвращаться в Украину? Совпадение? Нет, закономерный результат капитулянтской политики "новых лиц" - замириться с рашистами на любых условиях (читай на условиях рашистов), это просто читается в тех посылах и флюидах, которые излучает вся ваша ЗЕкоманда и почти весь "ЗЕлекторат"...
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Тупой ты порохобот, кого ты решил этим говном накормить? Думаешь, что никто не знает, что ГПУ понаоткрывала липовых уголовных дел, с которыми даже в районный суд стыдно идти?
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"...тупой, порохобот, говном..." Mendosa, ти людина, чи ти говнобот?
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"Онищенко и прочая антиукраинская мерзость даже не думали нос казать в Украину" "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 813

Забыл добавить про душевность и доброту благодетеля: " Коля хороший парень." "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 813
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Для особо одарённым тупым и недоразвитым поясняю, что Зелень еврей. Я скажем мягко, ихсчитаю хорошими только в одном виде. Дохлыми. Что касается всей этой шушары. А кто мешал югик у за три года возбудить уголовные дела и направить их в суд? То, что порося своими методами, далёким и от Закона, что то делал и приносит сегодняшний печальный результат
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Может быть им Пэдро денег заплатил приехать?!
Все равно им ничего не грозит сейчас до 21 июля, т.к. Система вся осталась старая, проверенная и реформированная лично Пэдрой.
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Сирожа, ты хоть понимаешь, что твой коммент это лишь очередное стописятмилионное подтверждение "уровня" мышления всей вашей ЗЕко-манды, вместе с вашим ЗЕлекторатом в охапку "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3926 ты только не останавливайся, давай что-нить про снежного человека и про инопланетян задвинь, да, кстати, Бермудский треугольник тоже Петя нарисовал и спонсирует его функционирование уже 100 лет Не веришь? Клянусь: век 95 квартал не смотреть ... "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3926
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Знову Порох насрав у штанці новому прeЗEдeнту?
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А чем плох Янык в качестве депутата? С удовольствием понаблюдал бы эту картину. "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 8389
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Грьобаний зебільний суд. Стоп. Це ж Педро&Co реформували і назначали туди своїх.
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расскажи как бы ты реформировал суд, просвети. Только так, что бы уволенные тобой судьи завтра опять не повостанавливались чеиез тот же ЕСПЧ
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значить петрушка весь час брехав про реформу суду? )))
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И что мешает Зеленскому использовать те же рычаги и остановить все это?
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Там открыли уголовное дело против Цимбалюка, который вчера избил журналиста. Мерзавцу грозит тюремный срок. Главе СБУ дали поручение довести дело до конца. Вот так вот, малята, бить журналистов нехорошо
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В общем-то все к лучшему. Хорошо что все эти «реформы» Петины сейчас засвечиваются.
Зе сегодня сказал в Канаде, что у них готова судебная реформа, которую будут внедрять после выборов.
Вот и отлично.
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Просто ответь, Бене нужна судебная реформа?
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Karl Shrayber
55 мин. ·

ПОЧАЛОСЯ ЧТО ЛИ!?
Перенос мероприятий мировых первых лиц. Россия потопила американскую АПЛ?
Несколько часов назад вице-президенту США Майклу Пенсу было приказано срочно вернуться в Белый дом по причине "непредвиденной чрезвычайной ситуации". В этот момент вице-президент находился на борту № 2 (Air Force 2), который развернулся в полете и был немедленно перенаправлен обратно в Вашингтон.
В настоящее время Белый дом отрицает, что существует «чрезвычайная ситуация». Вице-президент США Пенс, который направлялся в Нью-Гемпшир, был отозван в округ Колумбия, потому что «что-то произошло». Сообщивший это чиновник уверяет, что поводов для тревоги нет.
Тем временем Президент России Владимир Пыня принял решение отменить свое участие в форуме "Реки России", по его поручению к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец - сообщает РИА Новости.
Сразу после этого сообщения в прессе появилась информация, что Пыня проводит срочную встречу с Министром обороны. Встреча, как сообщается, посвящена инциденту с глубоководным аппаратом "Лошарик", где накануне произошел пожар.
И на фоне всего этого…. созывается экстренное совещание Совета Безопасности ЕС....
https://www.facebook.com/karl.shrayber/posts/921726748170034

https://www.facebook.com/Charles.L.*********?fref=nf
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так это лошарик получил видать ответку?
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Ежели б лошарик ответку получил, то его запчасти долго бы искали на дне в радиусе нескольких километров.
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По информации сайта "Открытые медиа", пожар, который привел к гибели 14 подводников, вспыхнул не на мини-подлодке АС-12 ("Лошарик"), а на ее носителе. Один источник упоминает субмарину "Оренбург", другой - "Подмосковье".

"Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3135
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Вброс, чтобы оправдать потерю лошариков перед лошарьем!
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Хорош херню нагнетать. Ещё один сторонник теории заговоров.
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А в чем дело? "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2717 Куда эту статью убрали? Народ только, только начал разминаЦА "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 1665

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Сегодня оно мялось на видео, что такие у нас законы и их надо зарегестрировать, а оказывается все папередники!
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Млять, Бузина не дожил до звездного часа! Мог бы метить в спикеры, а не просто депутаты!
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Вам все всі сказали, а ви вийміть свої голови з дупи та прийміть ВЛАСНЕ рішення згідно чинного законодавства!!!!!
а як ви звикли це робити по команді то ідіть на пенсію і не помплюжте життя собі і краіні
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Нужно привыкать к другой Украине. Майдан окончен, погасли свечи. Новоселы возвращаются в родовые гнезда. Конец фильма. Ничего вы уже не сделаете. Снова просрали революцию
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Несколько недель назад про Грузию тоже так думали.
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Никакой революции не было,нужно было снять с работы тов .Януковича,его место другим приглянулось. Что и было сделано. Лучший способ-вымазать в крови протестующих за "европейские ценности. Европа такое схавает не глядя.
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Зебилы, вы сделали это разом!

https://life.ru/t/новости/1220842/sharii_zarieghistriroval_svoiu_partiiu_kotoraia_idiot_karat
Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"
- Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придём и вы получите европейские пенсии. Мы идём карать. Огнём и мечом, - заявил Шарий.Он отметил, что если его партия пройдёт в Раду, то это событие будет самым весёлым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины."
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Звісно ж прив"язали, а навіщо ж панамець вас туди понасаджував,і в суди, і в цвк.
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В ЦИКе сидять наверно придуркі. чи народ вважає лохами.? якщо боїтесь приймати законні рішення--ідіть геть і не ганьбіться.
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Ну если по чеснаку, то в период, когда часть страны де-факто находится под оккупацией, норма о том, что не могут баллотироваться те, кто не проживал в стране является ничтожной и не может иметь практического применения. Ни один официальный орган не может подтвердить проживал или нет человек на оккупированных территориях (которые де-юре являются частью Украины). Это первое. А второе - 10 лет в Украине у власти находятся авторитарные режимы - режим Януковича и режим Порошенко. При Порошенко, например, людей просто хватали на улицах и вышвыривали из страны (я говорю о Саакашвили). Как можно при таких условиях вообще принимать во внимание эту норму закона. Должен быть принят во внимание принцип верховенства права над юридической казуистикой.
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Как ЦИК может принять документы достоверность которых равна 0.
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Клюев в ЕС выиграл все суды и исключительно по причине полного бездействия Юры Луценко . Фактически Юра слил все эти дела и не отвечал на запросы ЕСПЧ ... чем способствовал успеху Клюева и другой рыгоблевоты .

А терь оне бучу подняли -- себя бейте по носу и по голове !

Лично Порошенко 3 судей ВСУ утвердил , которых забраковала комиссия по недоброчестности .
Лично Пепа всюду гундосил на предмет того, что мол комиссия доброчестности это полная туфта ...
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Лично Порошенко 3 судей ВСУ утвердил , которых забраковала комиссия по недоброчестности .

ты бы хоть полномочия президента почитал по этому вопросу, шоле...

он не мог не утвердить.
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Этой секретутке не мешало бы почитать решение суда до конца. Сами в ЦВК говняные бумажки настряпали, теперь как дети причитают. Вам же ясно написали и сказали: "ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Шария в Украине на протяжении последних пяти лет, так как ЦИК ссылался только на информацию из интернета о пребывании Шария за границей."!
Всего-то надо было обратиться в погранслужбу и МВД за справками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты
 
 
 
 
 
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