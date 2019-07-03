 "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.
Она отметила, что тот факт, что суд лишь обязал комиссию повторно рассмотреть документы, все равно не оставил выбора ЦИК.
"Действительно, так и написано в решении суда, но на практике это выглядит так - вас привязали к стулу и говорят: ну мы же вас не обязываем, не держим, можете идти. Это просто нонсенс, потому что все те доказательства, которые мы по крупицам собирали по всем государственным органам по этим двум лицам, они были представлены в суде (но признаны судом недостаточными - ред.) ", - сказала Бернацкая.
Секретарь ЦИК отметила, что в случае поступления новых доказательств от правоохранителей комиссия может отменить регистрацию Клюева и блогера Анатолия Шария.
"В дальнейшем сейчас ЦИК продолжает рассмотрение этих вопросов. И благодарим за этот резонанс, который создали, что сейчас, возможно, те органы, которые должны выполнять свою работу, наконец смогут предоставить нам необходимые доказательства, что все же эти лица не находились (в Украине - ред.)", - заявила она .
В то же время Бернацкая подчеркнула, что очень важно, чтобы эти доказательства были новыми, то есть не теми, которые ранее Верховный суд признал недостаточными.
"После того, как мы получим документы по этому вопросу. мы будем принимать решение по этому вопросу вновь ", - резюмировала она.
Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.
К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.
Позже также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.
3 июня Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.
доволен будущим депутатом Шариём ?
знаю, что доволен.
Почему поросячий югик только в ГПУ бухал, а не занимался хотя бы тем, чтобы эти персонажи при приезде в Украину не по телеканалам бегали , а по тюремной двору.
Забыл добавить про душевность и доброту благодетеля: " Коля хороший парень."
Все равно им ничего не грозит сейчас до 21 июля, т.к. Система вся осталась старая, проверенная и реформированная лично Пэдрой.
Зе сегодня сказал в Канаде, что у них готова судебная реформа, которую будут внедрять после выборов.
Вот и отлично.
55 мин. ·
ПОЧАЛОСЯ ЧТО ЛИ!?
Перенос мероприятий мировых первых лиц. Россия потопила американскую АПЛ?
Несколько часов назад вице-президенту США Майклу Пенсу было приказано срочно вернуться в Белый дом по причине "непредвиденной чрезвычайной ситуации". В этот момент вице-президент находился на борту № 2 (Air Force 2), который развернулся в полете и был немедленно перенаправлен обратно в Вашингтон.
В настоящее время Белый дом отрицает, что существует «чрезвычайная ситуация». Вице-президент США Пенс, который направлялся в Нью-Гемпшир, был отозван в округ Колумбия, потому что «что-то произошло». Сообщивший это чиновник уверяет, что поводов для тревоги нет.
Тем временем Президент России Владимир Пыня принял решение отменить свое участие в форуме "Реки России", по его поручению к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец - сообщает РИА Новости.
Сразу после этого сообщения в прессе появилась информация, что Пыня проводит срочную встречу с Министром обороны. Встреча, как сообщается, посвящена инциденту с глубоководным аппаратом "Лошарик", где накануне произошел пожар.
И на фоне всего этого…. созывается экстренное совещание Совета Безопасности ЕС....
https://www.facebook.com/karl.shrayber/posts/921726748170034
https://www.facebook.com/Charles.L.*********?fref=nf
а як ви звикли це робити по команді то ідіть на пенсію і не помплюжте життя собі і краіні
https://life.ru/t/новости/1220842/sharii_zarieghistriroval_svoiu_partiiu_kotoraia_idiot_karat
Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"
- Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придём и вы получите европейские пенсии. Мы идём карать. Огнём и мечом, - заявил Шарий.Он отметил, что если его партия пройдёт в Раду, то это событие будет самым весёлым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины."
По этому поводу, уже крыша едет https://www.youtube.com/watch?v=xn19paiUAWc
А терь оне бучу подняли -- себя бейте по носу и по голове !
Лично Порошенко 3 судей ВСУ утвердил , которых забраковала комиссия по недоброчестности .
Лично Пепа всюду гундосил на предмет того, что мол комиссия доброчестности это полная туфта ...
ты бы хоть полномочия президента почитал по этому вопросу, шоле...
он не мог не утвердить.
Всего-то надо было обратиться в погранслужбу и МВД за справками.