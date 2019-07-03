 Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику

Об этом глава государства заявил в Торонто 3 июля, во время встречи с представителями бизнеса, входящих в Economic Club of Canada, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине назначено новое руководство СБУ, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб.

"Их главная задача - побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на "белый" бизнес. Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", - подчеркнул президент Украины.

По мнению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский

"Нам нужны справедливые суды. Сейчас украинской судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. Мы это изменим. Наша команда готовит для этого отдельный план", - отметил Президент.

Среди отраслей, которые могут заинтересоватьканадских инвесторов, Зеленский назвал ИТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ИТ-центра во Львове.

"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ИТ-бизнес и соответствующие университеты", - подчеркнул Президент.

Также читайте: Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса

По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

Также Глава государства предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине. "Как Президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - констатировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. "Не сомневаюсь в их поддержке", - отметил он.

Читайте также: "Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном. ФОТО