 Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику

Об этом глава государства заявил в Торонто 3 июля, во время встречи с представителями бизнеса, входящих в Economic Club of Canada, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что в Украине назначено новое руководство СБУ, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб.
"Их главная задача - побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на "белый" бизнес. Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", - подчеркнул президент Украины.
По мнению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов в год.
"Нам нужны справедливые суды. Сейчас украинской судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. Мы это изменим. Наша команда готовит для этого отдельный план", - отметил Президент.
Среди отраслей, которые могут заинтересоватьканадских инвесторов, Зеленский назвал ИТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ИТ-центра во Львове.
"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ИТ-бизнес и соответствующие университеты", - подчеркнул Президент.
По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.
Также Глава государства предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине. "Как Президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - констатировал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. "Не сомневаюсь в их поддержке", - отметил он.
думаю,мы понимаем друг друга?
стопудово, нужно поддержать канадцев,но,только, пускай инвестируют летальным оружием
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
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Оце так закони складуть.
Самый нуждающийся "айтишник" просит у президента инвестиций:
Це Московія повинна відновлювати і цього потрібно добиватися.
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Халва, халва у Нью-Васюках😏
sobir
"тому, що для бізнесу Ахметова действительно выгоднее гарантированно продавать по 15 евроцентов за Квт с СЭС. Поинтересуйтесь этими же показателями в Европе. В Германии средняя цена на аукционе 4,8 евроцента. В Армении прошли первые торги - 4 цента.
Пы.Сы. "В следующем году в Днепре планируют начать строительство солнечной электростанции. Масштабный проект стоимостью около 90 млн евро.Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт."
"В результате исследований узлов и агрегатов энергоблока и, в случае необходимости, принятия мер по их восстановлению срок эксплуатации может быть продлён на десятилетия за пределы проектного срока. Продление срока эксплуатации является весьма экономически эффективной мерой; так, для реактора ВВЭР-1000 затраты на продление срока службы на 10 (20) лет оцениваются в 76 (89) млн долларов, тогда как прибыль от эксплуатации в течение этих сроков составляет 970 (1300) млн долларов."
Догадываетесь, что здесь "ВВЭР-1000" означает 1000?
Вот и делайте выводы, что и кому проще, а что и кому выгоднее." (с)
А шо это он аж за океан заехал деньги для донбасса просить? А патриотичный беня разве не хочет вложиться? Тогда меня терзают смутные сомнения насчёт судьбы таких инвестиций..