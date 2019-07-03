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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1982) инвестиции (876) Канада (1284) инвесторы (222)

 Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику

Президент Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину.

Об этом глава государства заявил в Торонто 3 июля, во время встречи с представителями бизнеса, входящих в Economic Club of Canada, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине назначено новое руководство СБУ, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб.

"Их главная задача - побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на "белый" бизнес. Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", - подчеркнул президент Украины.

По мнению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский

"Нам нужны справедливые суды. Сейчас украинской судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. Мы это изменим. Наша команда готовит для этого отдельный план", - отметил Президент.

Среди отраслей, которые могут заинтересоватьканадских  инвесторов, Зеленский назвал ИТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ИТ-центра во Львове.

"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ИТ-бизнес и соответствующие университеты", - подчеркнул Президент.

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По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

Также Глава государства предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине.  "Как Президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - констатировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. "Не сомневаюсь в их поддержке", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135554
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ну да страна в айфоне,как же без помощи то(
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ваш сарказм принят,так про между прочим,это что то,ну про которое говорят некоторые ,что оно президент,сыпет никчемными фразами,вместо того что бы заниматся прямым своим делом,а так все верно и ИТ сектор,и 10 000 000 зелени на Донбасс,и отвод войск,и там же мирные люди и тд и тп. кукла он не през.
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Зеленский призвал канадский бизнес инвесторовать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику
стопудово, нужно поддержать канадцев,но,только, пускай инвестируют летальным оружием
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Як ви плануєте збільшити з його допомогою ВВП? Віджати в кацапів Ямал? Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 448
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ПрАстите, не в IT-сектор, а в "айтишников"!
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Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
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Казнить нельзя помиловать.
Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
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Оце так закони складуть.
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Причем их список уже известен.
Самый нуждающийся "айтишник" просит у президента инвестиций:
Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 5641
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По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

Це Московія повинна відновлювати і цього потрібно добиватися.
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Ога. В Донбабве через одного спецы высоких технологий.
Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 9093
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Какой псих будет инвестировать в интересы Коломойского?
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По мнению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов в год. Источник: https://censor.net.ua/n3135554
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Халва, халва у Нью-Васюках😏
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ой, а sobir тут нещодавно всім доводив, що зелена енергетика це погано:
sobir
"тому, що для бізнесу Ахметова действительно выгоднее гарантированно продавать по 15 евроцентов за Квт с СЭС. Поинтересуйтесь этими же показателями в Европе. В Германии средняя цена на аукционе 4,8 евроцента. В Армении прошли первые торги - 4 цента.

Пы.Сы. "В следующем году в Днепре планируют начать строительство солнечной электростанции. Масштабный проект стоимостью около 90 млн евро.Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт."

"В результате исследований узлов и агрегатов энергоблока и, в случае необходимости, принятия мер по их восстановлению срок эксплуатации может быть продлён на десятилетия за пределы проектного срока. Продление срока эксплуатации является весьма экономически эффективной мерой; так, для реактора ВВЭР-1000 затраты на продление срока службы на 10 (20) лет оцениваются в 76 (89) млн долларов, тогда как прибыль от эксплуатации в течение этих сроков составляет 970 (1300) млн долларов."

Догадываетесь, что здесь "ВВЭР-1000" означает 1000?

Вот и делайте выводы, что и кому проще, а что и кому выгоднее." (с)
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А який може бути профіт від розрізання на брухт блоків АЕС з паралельним висмоктуванням мільярдів з бюджету "на ядерну безпеку та утилізацію". При умові що "інвестор" запропонує до того часу заміщаючі потужності зеленки+акумуляції е\е, тобто років через 10-15 перспективний гешефт, цих вже біля корита не буде, але з нашим лохторатом рулитимуть такі ж самі.
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Ворам дырку от бублика а не инвестиции
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в IT не надо вкладывать. IT надо НЕ МЕШАТЬ
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батько наївний - думає, що в Канаді наївні.
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По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

А шо это он аж за океан заехал деньги для донбасса просить? А патриотичный беня разве не хочет вложиться? Тогда меня терзают смутные сомнения насчёт судьбы таких инвестиций.. Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 2838
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при порохе инвестиции росли. при зебике падают с марта.
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