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 Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17

Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Нидерландов Марк Рютте во время встречи на полях саммита G20 в городе Осака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.

"Я могу подтвердить этот разговор: это было очень короткое общение на ногах, в кулуарах", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17

"Кроме премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие разговоры практически со всеми участниками этого саммита", - сказал представитель президента РФ.

"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно ясна, она последовательна, и, конечно, она основывается на том, что вряд ли можно воспринимать расследования, которое осуществляется без участия Российской Федерации", - заявил Песков.

По его словам, "такие тезисы постоянно на разных уровнях доводятся до наших (российских - ред.) визави в Нидерландах и других странах".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3135550
 
 
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Мнения твиттерян: "Вот какой "Лошарик" должен был сидеть в "Лошарике". Всех бы это устроило.
Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9649
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Я его вижу, .это он на расстоянии "Буком" управлял
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ДА ОН И В АДУ БУДЕТ КРИЧАТЬ..... БОГА НЕТ..... все то неправда...
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"Кроме премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие разговоры практически со всеми участниками этого саммита", - сказал представитель президента Источник: https://censor.net.ua/n3135550

Мир вообще с ума сошёл. Ловили там путю на саммите и спрашивали, не против ли он таких выводов
Эти «элиты» прогнили везде.
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в першу чергу прогнили ви, 73%зебіли. Ви - це зробили разом. Бо при Петру було інакше.
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Звісно, він сам собі срок піднімати не бажає. Костя Кірпіч...
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Ничего, в Гаагском трибунале тебя внимательно выслушают.
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Ну всё ка обычно: "Ваши доказательства ни есть доказательства"
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Мы это кто "зелёные человечки"? Ну ведь кремлёвский Фюрер признался ,что это его отродье
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Так, так... Ви фсьо вреті, нас там нет, ваші даказательства не даказательства.
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Предлагаю Нидерландам и Европе по этому поводу выразить "глубокую озабоченность" Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9961
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Голландцы все проглотят . Даже если путен насрет на морду этого рютте , голланцы в первую очередь будут думать о продаже своих тюльпанов на территории москалей . Это у них такие европейские ценности Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9625
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Хутину надо еще немного потянуть время, Мандель клована скоро скажет, что это ВСУ сбило.
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Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17
в общем то, ожидаемое заявление петуха
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"она основывается на том, что вряд ли можно воспринимать расследования, которое осуществляется без участия Российской Федерации"

Что за дебильная логика? На каком основании там кацапы должны были принимать участие? Как подозреваемые?
И как это вообще - все расследования, в которых не принимали участия кацапы типа не достойны доверия? Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 782
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При чём тут логика?Он издевается.Получает удовольствие.Потому как знает,что ему за это ничего не будет.
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Перед нами очень интересный наглядный эксперимент-до какой степени унижения европа может дойти в отношениях с рашкой.Ладно нас колошматят-им пофиг.Но ведь европейцев убили...Существуют ли вообще на данный красные линии,ниже которых европа не опустится?Сомневаюсь...
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Чикатило не допустили к расследованию собственных преступлений, поэтому он не признает его результатов. Хотя Чикатило долго уходил от наказания, в итоге его шлепнули.
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Каддафи тоже так говорил про ими сбитый самолёт
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Так можна до нескінченності віднєкуватись.
Поки нема відповідальності... А на слова всім пофік.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17
 
 
 
 
 
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