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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1982) Канада (1284)

 Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной. ФОТО

3 июля в Торонто состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной 01

Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте.

Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение канадских санкций против РФ.

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной 02

Также смотрите: "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

"Хочу поблагодарить парламента Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал Президент.

Зеленский выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады Украины депутатской группы по связям с Канадой.

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3135548
 
   
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У дядюшки Адика в бункере светлее было. Економят киловатты капиталисты? Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной - Цензор.НЕТ 7582
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Я тоже экономлю , все лампочки в хате светодиодные . Даже в моем любимом холодильнике Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной - Цензор.НЕТ 6894
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у большинства бокалы нетронуты. у зебика как всегда - сушняк...
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Бажаю Україні перемоги та щасливого майбутнього, яке нарешті стане теперішнім.
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Надеюсь наш дурачек оправдает надежды зебилов и в Канаде 🙋🙋🙋
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и рассказал канадцам, как портнов, его дружок богдан со своим хозяином каломоевым, борются за европейский выбор Украины? Как они борются за украинский язык и украинскую армию?
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Забавно что во всех новостях прозеленского присутствует вотето "ФОТО".
Может єто и есть главная цель "встреч"?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной. ФОТО
 
 
 
 
 
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