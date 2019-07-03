 Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте.
Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение канадских санкций против РФ.
"Хочу поблагодарить парламента Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал Президент.
Зеленский выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады Украины депутатской группы по связям с Канадой.
Может єто и есть главная цель "встреч"?)