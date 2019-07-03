 Пресс-секретарь Зеленского Мендель отказалась давать показания ГПУ. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе пресс-службы ГПУ изданию theБабель, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя заданные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - сообщили в ГПУ.

Поскольку Мендель отвечать отказалась, ГПУ направила запрос в Офис президента. Аппарат ОП просят уточнить: высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".





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6 июня в прямом эфире телеканала "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, что есть случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала она.

Генеральная прокуратура с 2014 года расследует несколько уголовных дел в связи с агрессией России. Дела квалифицированы по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность должностного лица), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьями заведомо неправомерного приговора), ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 442 (геноцид) УК Украины.

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В России расследуют более 230 уголовных дел в отношении бойцов ВСУ и добробатов, участвовавших в АТО и ООС и уже обвинили заочно около 70 украинских военнослужащих за якобы обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Украинская сторона опровергла эти обвинения и подала материалы в офис прокурора Международного уголовного суда.

В ГПУ отметили, что на этом фоне заявления Мендель об обстрелах бойцами ВСУ жилых домов могут использоваться Россией в информационной войне против Украины.

Юлию Мендель пытались допросить дважды - военная прокуратура вызывала ее на допрос 26 или 27 июня. А в здание Администрации президента к ней приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу. Мендель поговорила с ним, но отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления.

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