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 Во Львов из Днепра авиацией доставили 12 раненых военнослужащих, трое в тяжелом состоянии

3 июля во Львов из Днепра прибыл борт с 12 ранеными военнослужащими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылками на Радио Свобода.

Все бойцы получили медицинскую помощь в госпитале в Днепре. С сегодняшнего дня они продолжат лечение и реабилитацию в военном госпитале во Львове. Все они получили боевых травм в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщили в Минобороны, у бойцов ранения различной степени, трое - в тяжелом состоянии в реанимации. Военные медики после осмотра каждого определяют дальнейшее лечение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два медика-волонтера получили пулевые ранения в результате обстрела террористов на Донбассе, - полиция

При пропускном пункте военного госпиталя работает "Волонтерская сотня". Здесь можно узнать, в чем именно нуждаются раненые бойцы. Сейчас есть потребность в негазированной воде, средствах гигиены, фруктах.

Источник: https://censor.net.ua/n3135542
 
 
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А які з них вас не влаштовують? Чотири новорічних і різдвяних, чотири пасхальних, чотири урожайних і чотири шкільних? Чи останнє?
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