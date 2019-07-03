 Во Львов из Днепра авиацией доставили 12 раненых военнослужащих, трое в тяжелом состоянии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылками на Радио Свобода.
Все бойцы получили медицинскую помощь в госпитале в Днепре. С сегодняшнего дня они продолжат лечение и реабилитацию в военном госпитале во Львове. Все они получили боевых травм в зоне боевых действий на Донбассе.
Как сообщили в Минобороны, у бойцов ранения различной степени, трое - в тяжелом состоянии в реанимации. Военные медики после осмотра каждого определяют дальнейшее лечение.
При пропускном пункте военного госпиталя работает "Волонтерская сотня". Здесь можно узнать, в чем именно нуждаются раненые бойцы. Сейчас есть потребность в негазированной воде, средствах гигиены, фруктах.