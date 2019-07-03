 Глава РГА попался на взятке 65 тысяч на Сумщине при решении земельных вопросов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполициии.

В сообщении отмечается: "Оперативниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции, следователи областной полиции при процессуальном руководстве Военной прокуратуры Сумского гарнизона была задокументирована коррупционная схема, которую организовал председатель одной из РГА. За решение вопросов согласования проектной документации на выделение в частную собственность земельных участков на территории вверенного ему района требовал с местных жителей неправомерную выгоду.Також было установлено, что в преступную деятельность чиновник привлек посредника - бывшего начальника районного отдела Госгеокадастра.

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Во время процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения последними 65 тысяч гривен взятки за решение земельного вопроса, а именно передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения.

Сегодня, 3 июля правоохранители задержали посредника при получении двух тысяч долларов США взятки.

Накануне, оперативниками был задокументирован факт получения посредником первой части неправомерной выгоды в сумме 12 000 гривен, которые гражданин перечислил на его личный карточный счет. В целом глава РГА через посредника получил 65 000 гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, посредник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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