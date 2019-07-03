 Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Насколько мне известно, никто не предлагал изменить позицию… Насколько мне известно, по этому вопросу продолжается обсуждение. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо изменения в позиции Европейского Совета, Европейкой Комиссии или политических групп парламента", - заявил Сассоли в среду в Страсбурге.

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