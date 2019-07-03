 Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
"Насколько мне известно, никто не предлагал изменить позицию… Насколько мне известно, по этому вопросу продолжается обсуждение. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо изменения в позиции Европейского Совета, Европейкой Комиссии или политических групп парламента", - заявил Сассоли в среду в Страсбурге.
і газопровід будують, і в ПАРЕ повернулись, і злочинів фуйлових ніхто помічати не хоче, за ручку з вбивцею вітаються
Шо не устраивает, а？
зарано ви нового венценосного обрали тепер мають всі.
думаю, тобі, зелебобові, росєйка красно дякує.
Думаю, шо расека рыдает, шо пэтюнька провтыкал все, а ведь такие надежды были на лалиту
бо ніколи не спробував їх зупинити
Можно подумать в Украине не работают российские банки и предприятия.
Да те же конфеты и торты рошен едут в россию тоннами.
Ну и как, слушается или нет?
там взагалі...
ой, сумніваюсь
Так і президента у нас теж нема.
Є тільки найманий актор на роль пріпіздєнта.
от в мене сама обув та девайси.
Как думаешь, я играю в игрушки или я сторонник пэтьки？
Подлодки США и России вступили в бой у Аляски:
Торги ідуть.. раз можна пасє то чому не можна рє?
https://www.dw.com/ru/немецкий-бизнес-в-россии-потерял-более-миллиарда-евро-из-за-санкций-сша/a-49357148