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 Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ

Новый президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли не ожидает изменений в позиции Европарламента в отношении санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Насколько мне известно, никто не предлагал изменить позицию… Насколько мне известно, по этому вопросу продолжается обсуждение. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо изменения в позиции Европейского Совета, Европейкой Комиссии или политических групп парламента", - заявил Сассоли в среду в Страсбурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Сассоли

Источник: https://censor.net.ua/n3135537
 
 
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хороші санкції..
і газопровід будують, і в ПАРЕ повернулись, і злочинів фуйлових ніхто помічати не хоче, за ручку з вбивцею вітаються
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Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 5223Якасука Такасама‏ @n6j1K0PZH4vMK0y 4 ч.4 часа назад
Так і президента у нас теж нема.
Є тільки найманий актор на роль пріпіздєнта.

Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 8236
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хороші санкції..
і газопровід будують, і в ПАРЕ повернулись, і злочинів фуйлових ніхто помічати не хоче, за ручку з вбивцею вітаються
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Это все проклятый Зеленский и его 73 % избирателей виноваты
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Шо за истерика？ это же наследие потужного международника пэпы.
Шо не устраивает, а？
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він ще не підготував справи щоб у спадок передавати
зарано ви нового венценосного обрали тепер мають всі.
думаю, тобі, зелебобові, росєйка красно дякує.
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А шо так "не передав"？ шо ныкает？имеем как раз то, шо пэтюнька накэрував.
Думаю, шо расека рыдает, шо пэтюнька провтыкал все, а ведь такие надежды были на лалиту
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незавершені справи, завершити які міг лише він.
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Остановить СП2 и возврат винторогов в пасе？ нуну
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ти ж не знаєш напевно парвда ж ?
бо ніколи не спробував їх зупинити
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А ты знаеш наверняка, ты шо пробывала？ шо так утверждаешь？
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п'ять років наче все йшло за планом.
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этим ****** нельзя верить ни единому слову, как *****. Продажные шавки, как у нас.
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Можно подумать Украина перестала торговать с паРашей.
Можно подумать в Украине не работают российские банки и предприятия.

Да те же конфеты и торты рошен едут в россию тоннами.
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Як точно призвище новообраного голови Європарламенту відображає відношення ЕС і кацапії. Маємо, що маємо. П"ять років потужної дипломатії тому доказ.
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Твой ник тоже о многом говорит.
Ну и как, слушается или нет? Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 10
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В 2014 багато хто відгукнувся на заклик. Чи ви про лічне?
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Это ж твое ноу-хау - по имени человека характеризовать.
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ти свій нік давно бачив ?
там взагалі...
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Ну тут позиція ЄС кумедно співпадає з призвищем очільника. Знаково якось.
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тобто, якщо зюзя не буде нічого робити в цьому напрямку ( а він не буде нічого робити в цьому напрямку), то санкції не пом'якшаться?
ой, сумніваюсь
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Похож на Ющенко внешне или меня глаза подводят?
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не было, но теперь когда выперли делегацию ПАСЕ... будут
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Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 5223******* Такасама‏ @n6j1K0PZH4vMK0y 4 ч.4 часа назад
Так і президента у нас теж нема.
Є тільки найманий актор на роль пріпіздєнта.

Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 8236
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А що є? Порахуй скільки їх сидить на 80 % засідань останні три роки.
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Ключевые слова - "не думаю" и "в ближайшем будущем".
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Тузик Цензоровский! Убери свою соплю в виде рекламы, а то я пожалуюсь на этот сайт! Решил бабло срубить на дурачка?!?!
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реклама підбирається згідно ваших переглядів та історії браузера.
от в мене сама обув та девайси.
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а у меня реклама игрушки "допоможи пэтру привести Украину в ЕС", прикинь.
Как думаешь, я играю в игрушки или я сторонник пэтьки？
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не знаю і не хочу знати, в які іграшки ти бависся.
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Подлодки США и России вступили в бой у Аляски:
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Ціну собі набиває...
Торги ідуть.. раз можна пасє то чому не можна рє?
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Санкции есть только американские - со стороны ЕС фикция. При этом немецкие и французские товарищи очень жалуются на убытки от от антироссийских санкций США. Отсюда и "Нормандский формат" по принуждению Украины к русскому миру
https://www.dw.com/ru/немецкий-бизнес-в-россии-потерял-более-миллиарда-евро-из-за-санкций-сша/a-49357148
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНе думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ
 
 
 
 
 
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