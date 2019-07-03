 Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил он.

Адвокат отметил, что защита ходатайствовала о смене меры пресечения, в том числе и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

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Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

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Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.