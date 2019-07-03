 Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Валентин Рыбин.
"Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил он.
Адвокат отметил, что защита ходатайствовала о смене меры пресечения, в том числе и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.
Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
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Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.
твари - мало того что разворовали, так ещё и нагадили что отмывать годами нужно будет...
пошукай її серед своїх друзів в ФБ.
Хваленая судебная "реформа", завершением которой не раз хвастался сами знаете кто, оказалось полной фикцией и циничной ложью, что кто-то не хочет замечать. По факту суды остались такими же гнилыми и продажными как и раньше. Чего теперь удивляться и на клоунов пенять?
Можно было хотя бы попытаться создать какой-то орган контролирующий суды, чтобы откровенно потерявшие берега судьи реально наказывались, получали сроки, гляди и остальные спустились бы на землю и держали себя в рамках. Но сами знаете кто предпочел старые проверенные договорняки, которые еще кое-как работали во время его правления, но естественно перестали работать после его ухода.
Я почему-то уверен, что имей Петя реальное желание и волю, реформировать суды он бы нашел способы и возможности.
В наших украинских реалиях можно много чего, например назначить прокурором человека не имеющего юридического образования, хотя это противоречит закону, можно дать человеку гражданство и потом так же быстро его отобрать, что тоже противоречит закону, но способы чудесным образом находятся, при желании. Но когда речь заходит о чем-то действительно важном для страны, например реформе судов, то разумеется ни у кого, оказывается, таких полномочий нет.
А на выходе имеет то, что имеем, но виноват во всем этом судейском трэше конечно кто угодно, только не "святой" Петр.
До речі, футбольні чиновники років десять тому практикували запрошення арбітрів з-за кордону. В цілому ця практика себе не виправдала.
В Чекалкіна знайшов:
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806
До речі, щось подібне говорив і Тарас Чорновіл, згадуючи свою розмову з Портновим, коли вони були ще в одній фракції.
Моисей вел рабов 40 лет по пустыне, чтобы все рабы умерли до вступления в страну обетованную.
Все 40 лет рабы ныли и просились "обртно в тюрьму - там на обед макароны дают,!"
Коротше країні капець.
нО МОЖЕТ ОН СКОРА ГЕРОЯ ПОЛУЧИТ!
Кадыров в России тоже судьбу поменял!
Вельмишановні пані та панове! Є нагальне питання - коли і хто збереться і таки припинить весь оцей стид, це правове невігластво і і провокативні рішення суддів?
Хто передбачений в Конституції і Законах України для попередження відкритого, зухвалого і цинічного нехтуванняф навіть здоровим глуздом???
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806
хотя...почему грося? там... сейчас переводчики любые очень нужны, и такие..проверенные)))
випускають ! З-за кордону понаїхала різна мерзота , котра раніше повтікала і носа сюди не показувала !! Дякуємо вам , зеб-- ли за нового президента , за нову владу !!
Вот это охренеть
КС же не просто так. КС же под кого-то решения принимает. На одного ведь потужного реформатора лежит заява в ГБР как раз о госизмене
вот,теперь, этот ушлёпок будет работать переводчиком в зекоМанде)