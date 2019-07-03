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 Политика Украины
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Все про:домашний арест (40) Ежов (27)

 Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира ГройсманаСтанислава Ежова, обвиняемого в работе на российские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил он.

Адвокат отметил, что защита ходатайствовала о смене меры пресечения, в том числе и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в госизмене экс-переводчик Гройсмана Ежов может выйти из СИЗО под залог или домашний арест

Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

Читайте также: Подозреваемого в госизмене Ежова уволили из Кабмина 21 декабря, - "Укринформ"

Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Источник: https://censor.net.ua/n3135535
 
 
 Топ комментарии
 
то просто реванш, який хтось не хоче помічати.
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Офігєть. Госізмєна - неповні два роки і на волю. Під час війни за таке у пана під табличкою з номером вже двічі траву б скосили, а цього випускають. Добровольцям за постріл без дозволу генштабу по пятаку Матіос дає.
Коротше країні капець.
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це країна івасикі, льончиків, лєнушєк і танюшек, якої всі вони тако прагнули - всіх зелененьких, які зробили свій вибір 21
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гнать гнид порохосвинных с их потужными судовыми реформыми.
твари - мало того что разворовали, так ещё и нагадили что отмывать годами нужно будет...
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а страна то при чем ? судьи .политики и прочие мразики это еще не вся страна
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ну и ? собирать чемоданы в Польшу или Канаду ехать ?
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А хтось ще зовсім недавно хвацько щебетав про успішно проведену рішучу і потужну судову реформу..
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то просто реванш, який хтось не хоче помічати.
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Колись , дуже давно - одна екзальтована палка прихильниця петі зарікалася на тутешньому форумі більше ніколи в своєму нікчемному житті мені не писати.. Ти її часом не знаєш? Десь побачиш на просторах форуму , передай їй від мене одне слово - "гидую".
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ні, не знайома.
пошукай її серед своїх друзів в ФБ.
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Разве реванш был бы возможен будь украинские суды действительно реформированы?
Хваленая судебная "реформа", завершением которой не раз хвастался сами знаете кто, оказалось полной фикцией и циничной ложью, что кто-то не хочет замечать. По факту суды остались такими же гнилыми и продажными как и раньше. Чего теперь удивляться и на клоунов пенять?
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для цього потрібно було би десь взяти нових суддів.
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Значит то, что "святой" Петр лгал, самодовольно хвастаясь реформой судов, вы не отрицаете? Уже хорошо.
Можно было хотя бы попытаться создать какой-то орган контролирующий суды, чтобы откровенно потерявшие берега судьи реально наказывались, получали сроки, гляди и остальные спустились бы на землю и держали себя в рамках. Но сами знаете кто предпочел старые проверенные договорняки, которые еще кое-как работали во время его правления, но естественно перестали работать после его ухода.
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Органи такі є! Називаються Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) та Громадська рада доброчесності суддів! А виконавча влада - немає жодних повноважень впливати на суддів!
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Эта ВККС не раз показала, что она из себя представляет такое же гнилое образование.
Я почему-то уверен, что имей Петя реальное желание и волю, реформировать суды он бы нашел способы и возможности.
В наших украинских реалиях можно много чего, например назначить прокурором человека не имеющего юридического образования, хотя это противоречит закону, можно дать человеку гражданство и потом так же быстро его отобрать, что тоже противоречит закону, но способы чудесным образом находятся, при желании. Но когда речь заходит о чем-то действительно важном для страны, например реформе судов, то разумеется ни у кого, оказывается, таких полномочий нет.
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ну як вам сказати... реорганізація можливо і відбулась, але це більше схоже на перестановку ліжок в борделі.
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Согласен, но зачем же пафосно называть это "реформой"? Петю же никто за язык не тянул.
А на выходе имеет то, что имеем, но виноват во всем этом судейском трэше конечно кто угодно, только не "святой" Петр.
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На Марсі?
До речі, футбольні чиновники років десять тому практикували запрошення арбітрів з-за кордону. В цілому ця практика себе не виправдала.
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блін, не глянула на нік, а то би і не писала. Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 3962
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да, вони не розуміють, що таке судова реформа; а що таке норма Кодексу...
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реформа то може і проведена, але судді то всі ті самі, вихованці кідалова і портнова
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У не тільки, Ще й саме законодавство - повторюсь і тут:
В Чекалкіна знайшов:
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806

До речі, щось подібне говорив і Тарас Чорновіл, згадуючи свою розмову з Портновим, коли вони були ще в одній фракції.
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Пяти лет оказалось мало, а теперь полный откат и реванш.
Моисей вел рабов 40 лет по пустыне, чтобы все рабы умерли до вступления в страну обетованную.
Все 40 лет рабы ныли и просились "обртно в тюрьму - там на обед макароны дают,!"
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Офігєть. Госізмєна - неповні два роки і на волю. Під час війни за таке у пана під табличкою з номером вже двічі траву б скосили, а цього випускають. Добровольцям за постріл без дозволу генштабу по пятаку Матіос дає.
Коротше країні капець.
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Вiн ще й грошей відсудить у ЄСПЛ. (ЕСПЧ).
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Тепер нехай Гройсман посидить. Щоб нари не охолонули.
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Нет нада сторцавшегося Скомора с богданом посадить. Ну что-бы Зелене скучно было. Богдан ему дымоход чистить будет!
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Мне конечно не жалко!!
нО МОЖЕТ ОН СКОРА ГЕРОЯ ПОЛУЧИТ!
Кадыров в России тоже судьбу поменял!
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21 июля зебл\ди в честь своей победы оденут колорадки - вы сделали это разом!
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нормально.!..в смысле - это нормально??? даже не так - теперь это нормально??? офигеть
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Прикольно. Судя по статье - "Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи" Т.е у следствия уже много месяцев есть неоспоримые доказательства шпионской деятельности? Тогда простой вопрос - А почему дело до сих пор не в суде? Где были прокуратура и СБУ до сих пор?
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а чому тільки претензії до ГПУ чи СБУ? А чому нема претензій до захисту? А чому нема претензій до портновських кодексів, які перш за все захищаюють підсудну особу, а не постраждалу?
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для них це дуже складене питання, вони ж КПК не працюють, а тільки з методичками.
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А почему у тебя ещё нет претензий к ВР с коалицией во главе сам знаешь с кем, ну чего ж просидели несколько лет и не поменяли эти кодексы, или хотя бы какую-то наиболее актуальную часть из них?
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ХА! Чего и следовало было ожидать. Главное бцло картинку в свое время подать)
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Короче откат на 13 год...Украина и мацква , братья навек?
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ОК. Матюкатись не можна, я зрозумів!
Вельмишановні пані та панове! Є нагальне питання - коли і хто збереться і таки припинить весь оцей стид, це правове невігластво і і провокативні рішення суддів?
Хто передбачений в Конституції і Законах України для попередження відкритого, зухвалого і цинічного нехтуванняф навіть здоровим глуздом???
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Ще раз: такі закони! Це ще прийнято "з-за Портнова"! Який говорив "мы вас посадим по-беспределу; а вы нас не должны осудить по-закону"
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О! знайшов точно, як воно звучить. В Чекалкіна:
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806
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Вишинського, виходить, також звільнять...
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а грося его опять на работу возьмет...
хотя...почему грося? там... сейчас переводчики любые очень нужны, и такие..проверенные)))
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можно долго ругать Пороха ( и есть за что ) но при нем сидел бы этот Ежиков от звонка до звонка Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 3868
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а до сегодняшнего дня он где был ? ну а то что решения суда не было ну извините . Украина не Россия ну нас даже такие мрази как эта имеют право на проведение законных следственных мероприятий . трибуналы не вводили
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Всіх тих покидків та зрадників, котрі сиділи при Порошенко , зараз виправдовують та
випускають ! З-за кордону понаїхала різна мерзота , котра раніше повтікала і носа сюди не показувала !! Дякуємо вам , зеб-- ли за нового президента , за нову владу !!
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За шо наші воїни воюють, щоби якась холера їх ***** здавала
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на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Источник: https://censor.net.ua/n3135535

Вот это охренеть
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да "минёры" выходят уже под залог примерно 1,5 млн., один так точно, вчера писали но не здесь, вроде.
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Ну можно ещё уголовную ответственность заменить на административную.

КС же не просто так. КС же под кого-то решения принимает. На одного ведь потужного реформатора лежит заява в ГБР как раз о госизмене
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да скорее всего дело не только в КС, тут дело в тех ещё, кто законы принимает, дела открывает и ведёт их и т.д., это комплексная проблема, в КС же не сказали, что надо исключить совсем меру пресечения в виде ареста
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🤢 де ці нацдружини, чи в них позов лише на Порошенка?
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Пропоную наступні змагання снайперських груп провести біля будинку цієї істоти
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Зачем под домашний арест? Сразу в Раду по спискам "Слуги урода".
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а пусть ответят порохнявые гниды ПОЧЕМУ этот состав судей КС не был посажен, еще за дела януковича???????
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Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест
вот,теперь, этот ушлёпок будет работать переводчиком в зекоМанде)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест
 
 
 
 
 
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