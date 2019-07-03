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 Делегация ПАСЕ досрочно завершает работу в Украине и покидает страну

Четверо представителей ПАСЕ, которые должны были оценить предвыборный климат в преддверии запланированного на 21 июля голосования, завершили работу в Украине.

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2 и 3 июля. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ.

"В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, что Верховная Рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - сказано в сообщении.

В ПАСЕ отметили, что до принятия этого решения члены делегации успели встретиться с лидерами и представителями ряда партий, представителями гражданского общества, СМИ и дипломатами.

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"Другие встречи были отменены", - сообщили в ПАСЕ.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

Источник: https://censor.net.ua/n3135532
 
   
 Топ комментарии
 
им бы еще подсрачников надавать на дорожку то чтобы в Ежопу гарно бежалось....
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Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье куда ей идти!
Молодец!
И опять за спиной зебл/дей Делегация ПАСЕ досрочно завершает работу в Украине и покидает страну - Цензор.НЕТ 5574
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Курите писи у расеянской делегации пасе и будет вам счастье.
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На *** таких наблюдателей!!! Соски лилипута!
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Ну и нахер, ПАСЕ это все равно, что пригласить кацапов.
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До побачення, ПАРЕ! Вас з балалайкою та горілкою чекають москалі!
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Tut mozet byt ranse pered golosavanijem nado vasim bylo skazat jesly primite rosiju,mi zamorozim otnosenyje s PASE ili vyjdim iz nejio.Togda mozet i negolosovali za rosiju.Teper kak by oni neponiali i daze obydelis tak nado poniat.Realno jesly vy by usli s pASE usli i bolse stran,a togda eto PASE nekomu byla i nenuzna
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