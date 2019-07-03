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 Общество
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 ООС призывает Нацсовет продлить разрешение радиостанции "Армия FM", вещающей на оккупированных территориях

Командование и личный состав операции Объединенных сил обратились к членам Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с призывом продлить разрешение на вещание единственной военной радиостанции "Армия FM".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестой год подряд часть украинских территорий находится под российской оккупацией. Все это время на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ведется массированное информационное зомбирование украинский с помощью пропагандистских средств РФ. Украиноязычные телеканалы и радиостанции в районе проведения ООС - один из действенных средств противостояния информационной внешней агрессии, донесение до местных жителей, в украинском на временно оккупированных территориях, правдивой и оперативной информации. И в это непростое время возникает нерешенным вопрос о продлении разрешений на осуществление вещания русскоязычных телеканалов и радиостанций, вещающих на территории Донбасса и АР Крым", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ООС подчеркнули, что если Нацрада не продлит разрешение на вещание, 11 июля "Армия FM" перестанет вещать в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре. Со 2 августа прекратится трансляция в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске , Светлодарске и Попасной. Это, фактически, большая часть покрытия "Армии FM" в районе проведения ООС, сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"

"Мы подчеркиваем, что информационный фактор борьбы не менее важен, чем вооруженный. "Армия FM" - неотъемлемая составная часть нашего информационного фронта в борьбе за украинский Донбасс, Луганщину, Крым!", - добавили в пресс-службе ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3135528
 
 
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це така річ, яка мала би працювати без всіляких бюрократичних перепон
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они на украинском вещают, а Богдан сказал что его понимают только в Тернополе ...
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ООС призывает Нацсовет продлить разрешение радиостанции "Армия FM"

Там откатов нет. А вот вертолеты МВД или ударные турецкие дороны - это дело
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не призывает - а требует!
как г+г, срусван и т.д. ... так нет у вас методов, а как атипропаганду и антизомби-радиостанцию прикрыть - все оживились!!!
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А що, можуть не подовжити? Є така ймовірність?
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