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 Общество
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Все про:пираты (515) фальсификат (327) Европейский союз (12)

 Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС

От 50% до 70% электроники и бытовой техники, 60% алкогольных напитков и 40% кофе, продающихся в Украине - подделка или незаконно ввезенные на территорию страны товары.

Представители ЕС обеспокоены тем, что Украина медленно выполняет обязательства в сфере авторского права, торговых марок и патентов, которые взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Как известно, Украина обязалась привести свое законодательство в сфере интеллектуальной собственности в соответствие с нормами ЕС и практиками правоприменения.

Так, наша страна собирается создать специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности - отбро его судей планируют завершить до конца 2019 года.

Одновременно продолжается создание нового офиса интеллектуальной собственности, которое планируется завершить в 2020 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: За месяц киберполиция прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов, - Демедюк

По данным компаний-членов "Европейской бизнес-ассоциации", в прошлом году в Украине доля фальсифицированных или незаконно ввезенных товаров включала среди прочего: кофе - 40% (около 25 млн долларов), алкогольные напитки - 60% (около 400 млн долларов), агрохимические продукты - 25% ( около 200 млн долларов), бытовая техника и электроника для определенных категорий - от 50% до 70% (300-400 млн долларов).

Представители ЕС отметили, что нарушение прав интеллектуальной собственности наносит большие потери для украинской экономике, поскольку приводит к уменьшению инвестиций и поступлений в государственный бюджет, а также не позволяет создавать рабочие места в творческих и инновационных отраслях. К тому же такие нарушения представляют значительный риск для граждан, которые часто просто не знают, безопасны ли товары, которые они покупают. Кроме того, связь между подделками и организованной преступностью представляет большую угрозу для общества.

Также на Цензор.НЕТ: Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 интернет-ресурса. ФОТОрепортаж

В ЕС контрафактная и пиратская продукция составляет около 7% импорта, или 121 млрд евро в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3135519
 
 
 Топ комментарии
 
так на Китай и наезжайте, это они их клепают. Украина при чем？
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сначала зарплаты - как обещал зеленский по 4000 - потом борьба с контрафактом
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***
- добрий день! це дематюкаційний патруль
- шо бля?
(лунають постіли)
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так на Китай и наезжайте, это они их клепают. Украина при чем？
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тю, так вже посилили!
вже нічого не сп...диш, бо дематюкаційний закон не дасть!
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***
- добрий день! це дематюкаційний патруль
- шо ***?
(лунають постіли)
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Напоминаю: Украина является жертвой пиратства. Чи вже ніт?
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ага ПИРАТЫ РАССКАЗЫАЮТ ПРО ПИРАТОВ несатные вымя Ежопы все баблом меряют придумали авторские права законы лицензии..так Бог разумение дает писателю композитору певцу голос танцору ноги и пластику.. хужожнику умение воспринимать цвет и гамму отттенков.. инженеру умение осознать начертить и создать изделие какое.. а не ваши гребанные законы рынка и стяжательства....
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Бог дает человеку мозги и руки.
Может результаты труда вообще не принадлежат человеку их можно брать бесплатно?
Сейчас выведем теорию коммунизма?
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прочитайте книгу 2 Исход Библия там прямо Бог и сказал дам я разумение и знания как серебро готовить как металом работать и так далее......
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так а смысл тогда создавать что то если кто то скопипастит твое творение и продаст а ты ничего не заработаешь?
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а смысл таков что БОГ ДАЕТ И БОГ ОТНИМАЕТ зато евреи сами кретины...а мы уже это начинаем осознавать полтора месяа уже сами... они дурни а за чужой счет и живут...и придумали кредит и проценты с воздуха и так далее везде их синагодные хари и просматриваются.. Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС - Цензор.НЕТ 6856
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я извиняюсь у Вас в голове сегодня ничего не щелкнуло? не док конца понял что вы хотите мне донести.
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а не ваши гребанные законы рынка и стяжательства....

Знакомый изготовил конкурентное бытовое изделие, но за сертификацию надо платить 2000 долл. Так все и осталось на уровне ремесла....
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Напоминаю: Украина является жертвой пиратства. Чи вже ніт?

Та да Был Роджерс, стал МВФ
и банки...
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сначала зарплаты - как обещал зеленский по 4000 - потом борьба с контрафактом
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а шо, результаты полной реализации программы "жыты па новому" тебя уже не устраивают？
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а шо, людського прізвиська для тебе в прігожена не знайшлося?
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тут ось які справи: весна скінчилася, і саджати вже пізно, а саме це повинно було наповнити статтю видатків на зарплатню
тому із заплатнею у 4000 поганих американських гривень доведеться зачекати
ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта...
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кому шо, а порохоботы про свое... тебя в детстве "контрафактным" чайником не били??
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Есть такие программы для архитекторов,конструкторов как 3 Д МАХ,Автокад. Стоимость - по 3000 баксов. Кто у нас потянет такую роскошь,если не будет отдачи по работе ? А ее не будет. До восстановления экономики.
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Мы их крякали, крякаем и будем крякать! Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС - Цензор.НЕТ 5801
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То-то и оно ...)) А там у них ,это не большие деньги. Один заказ и вся стоимость отобъется. Зато дальше без проблем. И постоянные обновления.
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3dmax стоит $130 в месяц по подписке, Автокад $140 в месяц, зарплаты даже в бедной стране за работу в этих программах не может быть меньше $1200 в месяц.
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Capturing.Reality.RealityCapture.CLI - 14000 € За три месяца 1875€.
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Autodesk inventor pro, от 1000 евриков в год, помесячно намного дороже. За год обновления смешные.
Правда с помошю этой проги производительность конструкторов увеличивается в разы.
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Когда я вижу прогу за 14000$, я воспринимаю как личное оскорбление. Я "кюшать не могу", пока её не крякну. Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС - Цензор.НЕТ 1096
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Китай делает подделки и плевать хотел на авторское право.
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ЕС должно активизировать борьбу со своей продажностью
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ЕС должно активизировать борьбу со своей продажностью

Та да ПАСЕ, будапештский меморандум и т д...
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Вот, после возвращения рашки в ПАСЕ Украина им ничего не должна! Ну разве что выразить обеспокоенность пиратством. Но увы, наши молча утрутся, как всегда.
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Вот поможете побороть самую большую террористическую организацию в Мире.
И возьмемся за пиратов.
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" Представители ЕС обеспокоены тем, что Украина медленно выполняет обязательства в сфере авторского права, торговых марок и патентов "

Нехай ********** гроши вернут Украине , а потом уже и поговорить можно .

Для тех , хто в танке :

Европопка с огромным удовольствием принимала краденные гроши с Украины в свои банки . И они прекрасно знали происхождение этих средств .
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Так поэтому все российско-украинское гавно и живет в Ландонах и Парижах.
И всех ,особенно европппу' это устраивает.
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Допоки не вирівняється платоспроможність українців і європейців, я відмовляюся сприймати поняття "піратка". Приклад потрібно брати з Китаю. А ще, користуйтеся крякнутий софтом на здоров'я.
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От 50% до 70% электроники и бытовой техники, 60% алкогольных напитков и 40% кофе, продающихся в Украине - подделка или незаконно ввезенные на территорию страны товары

...
Пффф.
У нас тут перзидент підробний, а Зеко-манду незаконно ввозять на територію країни.
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У нас тут перзидент підробний, (Барыга) Батько украинской коррупции - и все путем...
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Ерунда это, там на 1 млрд долларов нашкребли при 121 млрд евро контрабаса в ЕС, это меньше 1 процента... в Украине очень низкая покупательная способность, поэтому это все ерунда.
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Канешна далжна! Особенно после взвращения раиси в ПАСЕ. Вот завтра с утра все встанем дружно и активизируем усилия, не переживайте...
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Вот когда у граждан Украины будут такие же доходы, как и у граждан ЕС, тогда и приходите с этой муйнёй.
А пока... мы будем выкручиваться. Бо платить нам нечем.
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А хто в Україні зараз відповідаєа боротьбу проти піратів
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ну если не Министерство обороны))) то рыбного хозяйства))))
***
в свете малого финансирование кинематографа
в продолжении "Пиратов Карибского моря"
Джека Воробья будет играть Елена Воробей
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самое главное - что у нас и половина патриотов ...подделка ( та больше...больше половины)))
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Дык сразу,после того как эуропа синхронизирует свои действия со своим пи*дежом.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС
 
 
 
 
 
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