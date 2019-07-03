 Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС

Представители ЕС обеспокоены тем, что Украина медленно выполняет обязательства в сфере авторского права, торговых марок и патентов, которые взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
Как известно, Украина обязалась привести свое законодательство в сфере интеллектуальной собственности в соответствие с нормами ЕС и практиками правоприменения.
Так, наша страна собирается создать специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности - отбро его судей планируют завершить до конца 2019 года.
Одновременно продолжается создание нового офиса интеллектуальной собственности, которое планируется завершить в 2020 году.
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По данным компаний-членов "Европейской бизнес-ассоциации", в прошлом году в Украине доля фальсифицированных или незаконно ввезенных товаров включала среди прочего: кофе - 40% (около 25 млн долларов), алкогольные напитки - 60% (около 400 млн долларов), агрохимические продукты - 25% ( около 200 млн долларов), бытовая техника и электроника для определенных категорий - от 50% до 70% (300-400 млн долларов).
Представители ЕС отметили, что нарушение прав интеллектуальной собственности наносит большие потери для украинской экономике, поскольку приводит к уменьшению инвестиций и поступлений в государственный бюджет, а также не позволяет создавать рабочие места в творческих и инновационных отраслях. К тому же такие нарушения представляют значительный риск для граждан, которые часто просто не знают, безопасны ли товары, которые они покупают. Кроме того, связь между подделками и организованной преступностью представляет большую угрозу для общества.
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В ЕС контрафактная и пиратская продукция составляет около 7% импорта, или 121 млрд евро в год.
вже нічого не сп...диш, бо дематюкаційний закон не дасть!
- добрий день! це дематюкаційний патруль
- шо ***?
(лунають постіли)
Может результаты труда вообще не принадлежат человеку их можно брать бесплатно?
Сейчас выведем теорию коммунизма?
Знакомый изготовил конкурентное бытовое изделие, но за сертификацию надо платить 2000 долл. Так все и осталось на уровне ремесла....
Та да Был Роджерс, стал МВФ
и банки...
тому із заплатнею у 4000 поганих американських гривень доведеться зачекати
ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта...
Правда с помошю этой проги производительность конструкторов увеличивается в разы.
Та да ПАСЕ, будапештский меморандум и т д...
И возьмемся за пиратов.
Нехай ********** гроши вернут Украине , а потом уже и поговорить можно .
Для тех , хто в танке :
Европопка с огромным удовольствием принимала краденные гроши с Украины в свои банки . И они прекрасно знали происхождение этих средств .
И всех ,особенно европппу' это устраивает.
...
Пффф.
У нас тут перзидент підробний, а Зеко-манду незаконно ввозять на територію країни.
А пока... мы будем выкручиваться. Бо платить нам нечем.
***
в свете малого финансирование кинематографа
в продолжении "Пиратов Карибского моря"
Джека Воробья будет играть Елена Воробей