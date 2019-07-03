 Житель Запорожья из-за ревности поджог свою сожительницу: девушка получила 90% ожогов тела

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что 2 июля около 21:05 в Хортицкий райотдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина 1997 г.р. в тяжелом состоянии – она получила 90 процентов ожогов туловища, головы и конечностей.

Следователи установили, что девушку поджог 29-летний мужчина. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт на фоне ревности.

Прогнозы медиков относительно пострадавшей неутешительные. Ее поджигатель также получил ожоги рук. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый злоумышленник задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на преступление), п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Смотрите также: Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети. ФОТО