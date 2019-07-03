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 Происшествия, Общество
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Все про:Запорожье (1520) поджог (631) Нацполиция (9636)

 Житель Запорожья из-за ревности поджог свою сожительницу: девушка получила 90% ожогов тела

В Запорожье мужчина облил свою девушку зажигательной смесью и поджог, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что 2 июля около 21:05 в Хортицкий райотдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина 1997 г.р. в тяжелом состоянии – она получила 90 процентов ожогов туловища, головы и конечностей.

Следователи установили, что девушку поджог 29-летний мужчина. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт на фоне ревности.

Прогнозы медиков относительно пострадавшей неутешительные. Ее поджигатель также получил ожоги рук. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый злоумышленник задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на преступление), п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Источник: https://censor.net.ua/n3135513
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
эпоха порохоидиотов с 5 % рейтинга
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Читая цензор складывается ощущение, что 105
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Лолиботов тут жалкая кучка , но у каждого по 27 549 аккаунтов .
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Почему бы вам порохоботам не собраться и не встретиться с зелеботами ? )) Поговорите на природе.С пивком.С чипсами. В футбол сыграете. Дружить короче,начнете )))
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это невозможно...без кожи человек проживет максимум несколько недель
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На жаль ні. Через 3 дні піде загальна інтоксикація організму продуктами розкладу...
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Можно кожу пересаживать, это конечно очень дорого, но возможно через фонды или частников. Это каким надо быть имбецилом, чтобы сжечь человека?
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Ото любов. Кто-то сам под поезд, а кто-то - жену. Житель Запорожья из-за ревности поджог свою сожительницу: девушка получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 4361
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Бабы тоже могут отчебучить на этой почве. Так шо 1:1 ))
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29-летний мужчина ...
Никакой он не мужчина!
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Где мозги у нее были, когда с уголовником слыгалась？
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После химической кастрации ненормальные могут отчебучить что-то подобное.
Только пожизненное!
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Настолько псих,что даже про себя не подумал,не говоря о подруге. В тюряге и сгниёт. Нахера такие нужны на свете?
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Зато не гей, соблюдает семейные ценности.
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Хотел шашлычок!!!! Извращенец!!!
Один шлюху вызвал - попросил борща наварить!!!
Ужос к чему идем!!!!
( глупая ирония-прид...урок он конечно)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Запорожья из-за ревности поджог свою сожительницу: девушка получила 90% ожогов тела
 
 
 
 
 
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