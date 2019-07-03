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 Экономика
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Все про:экономика (3501) Энергорынок (7)

 Новый энергорынок работает без технических проблем, - Кушнирук

Борис Кушнирук отметил, что ни одна система не работает с первого дня запуска в идеальном режиме, поэтому в случае возникновения проблем их будут решать в рабочем порядке.


Новый рынок электроэнергии работает без технических проблем. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии журналисту, сообщает Главком.

"С 1 июля рынок заработал. Закон вступил в силу в части того, что сейчас уже можно напрямую заключать соглашения между производителями электроэнергии и потребителями. Они могут заключать сделки напрямую, покупать через систему аукционов, например, если продает электроэнергию "Энергоатом" или гидроэлектростанция. Могут заключаться соглашения, когда есть компания, которая занимается трейдерства. Рынок заработал, и коллапса точно не произошло. В его функционировании нет никаких проблем технических", - заявил Кушнирук.

Эксперт отметил, что ни одна система не работает с первого дня запуска в идеальном режиме, поэтому в случае возникновения проблем их будут решать в рабочем порядке. А также отметил, что тарифы на электроэнергию для населения после запуска рынка не изменились, и останутся неизменными до конца 2020 года, поскольку правительство задействовало компенсаторный механизм.

"Для населения ничего с 1 июля не изменилось. Они будут потреблять электроэнергию, причем как по ночному, так и по дневному тарифу ", - сказал Кушнирук.

Напомним, 1 июля введен новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 г. Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Запуск нового рынка электроэнергии - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3135512
 
 
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А то, шо хозяин ЗЕ иском с Укрэнерго пытается заблокировать этото самый единый энергорынок, то такое. Зелебобам все равно это сложно понять.
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ты сначала на цены посмотри а потом бушь вылизывать попу пете!!
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мне насрать на БЕНЮ веришь?!! меня больше волнует повышение цен на электричество для бизнеса!(потому что млять его ввели рынок ХА ХА ХА надо же ЛОХАМ объяснить почему монополисты подняли цены) потому что все это повышение плавно перейдет в увеличение цен на все товары!!
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Так вроде вчера была новость, что Коломойский(или ахметов?) судом его остановил?
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Толпа дураков скандирует РЫНОК РЫНОК РЫНОК! а на цены посмотреть не? мозгов не хватает да?!!
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ЗЕбилы, петькин вроттердам отменили! Когда в платёжках ждать снижение цен на **************, а?
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никогда! место ротердама+++ ПЕТЯ и его КОДЛА ввели монопольный рынок!! теперь чтобы этот рынок снять или поменять, надо менять закон! а кто в раде сидит я думаю ты в курсе да?!!
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Ниче любители рынка скоро этот самый рынок прочувствуют через свои кошельки!! может тогда поумнеют но будет как всегда поздно умнеть! денежки будут уже ТЮТЮ!!! Что поделать если мозгов нет то открывай кошелек!!
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Это точно.
У нас третий день подряд свет отключают на пол дня.
Видимо торгуются.
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как сходить на тот рынок, продавца подешевле выбрать, или там один ахметэнерго торгует？
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Мне интересно какая олигархическая мразь будет наживаться на этом рынке электроэнергии?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНовый энергорынок работает без технических проблем, - Кушнирук
 
 
 
 
 
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