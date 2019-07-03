 Комитет ВР рекомендовал парламенту принять закон о химической кастрации педофилов, - Найем

Об этом сообщил в Facebook член комитета, народный депутат Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ. "У нас небольшая #перемога", - прокомментировал он решение.

По слова Найема, рассмотрение законопроекта стало возможноым в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей.

"Спасибо всем за поддержку. Теперь осталось дождаться решения в зале", - подытожил депутат.

Законопроект №6607 предусматривает три новации. Первая - создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить таких людей к работе с детьми.

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Вторая новация - усиление ответственности за половые преступления против детей. И третья - применение химической кастрации. Она предусматривает введение в организм препаратов, в течение определенного времени снижающих половое влечение. Эта процедура может быть только добровольной.

Законопроект №6607 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 года назад. С тех пор он проходит доработку.

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