 Комитет ВР рекомендовал парламенту принять закон о химической кастрации педофилов, - Найем

Об этом сообщил в Facebook член комитета, народный депутат Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ. "У нас небольшая #перемога", - прокомментировал он решение.
По слова Найема, рассмотрение законопроекта стало возможноым в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей.
"Спасибо всем за поддержку. Теперь осталось дождаться решения в зале", - подытожил депутат.
Законопроект №6607 предусматривает три новации. Первая - создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить таких людей к работе с детьми.
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Вторая новация - усиление ответственности за половые преступления против детей. И третья - применение химической кастрации. Она предусматривает введение в организм препаратов, в течение определенного времени снижающих половое влечение. Эта процедура может быть только добровольной.
Законопроект №6607 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 года назад. С тех пор он проходит доработку.
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Якраз мова йде про ЗМЕНШЕННЯ їх кількості, у якості пІдофілів.
-- значит этой процедуры не будет... ...а насильно, Забугорье не позволит...
Шняга, короче...
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Ну, він такий засмучений пішов до знахарки. Та подивилась і каже: - та нічого ті лікарі не розуміють. Ось, випий пігулку.
Випив. Вона й каже:
- Лізь на табурет.
заліз
- Плигай!
Плигнув - яйця відпали.
- От бачиш: а їм аби різати!
але назавжди
На рояли они играть не смогут...
Але ж ми люди, а не підафіли...
...вони ж наче теж на людей схожі...
Тогда бы и маньяков поубавилось, бо всех подобных извращенцев участковые инспектора рассекречивали на раз. И ловили. И сажали. И детей изувеченных подобным образом тогда было меньше в разы.
А щас? Кто из вас видел в глаза своего участкового? И есть ли они вообще щас?