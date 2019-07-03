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Все про:ВР (23111) законопроект (2071) кастрация (12) комитет (384) педофил (400) Найем (494)

 Комитет ВР рекомендовал парламенту принять закон о химической кастрации педофилов, - Найем

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал Верховной раде принять законопроект №6607 об усилении ответственности за сексуальные преступления против малолетних.

Об этом сообщил в Facebook член комитета, народный депутат Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ. "У нас небольшая #перемога", - прокомментировал он решение.

По слова Найема, рассмотрение законопроекта стало возможноым в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей.

"Спасибо всем за поддержку. Теперь осталось дождаться решения в зале", - подытожил депутат.

Законопроект №6607 предусматривает три новации. Первая - создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить таких людей к работе с детьми.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации. ВИДЕО

Вторая новация - усиление ответственности за половые преступления против детей. И третья - применение химической кастрации. Она предусматривает введение в организм препаратов, в течение определенного времени снижающих половое влечение. Эта процедура может быть только добровольной.

Законопроект №6607 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 года назад. С тех пор он проходит доработку.

Также на Цензор.НЕТ: Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135511
 
 
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Фигня. Лучше пусть кастрируют всех ЗЕбилов.
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Типа от этого меньше педофиллв станет. Бред полный. Педофилы есть везде и были всегда, ничего с эти сделать невозможно
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Ти коли пишеш такий комент на цю тему, ти "ступаєш на тонкий лід".
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Людина СВІДОМО пересмикує.
Якраз мова йде про ЗМЕНШЕННЯ їх кількості, у якості пІдофілів.
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В чем тонкий лед? Это психически больные люди. Только стерелизация насильная причем или тюрьма на лет 20 все. Ничего выдумывать не нужно. И отвлекать население от проблем, решение которых куда более комплексно
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... введение в организм препаратов, в течение определенного времени снижающих половое влечение. Эта процедура может быть только добровольной.

-- значит этой процедуры не будет... ...а насильно, Забугорье не позволит...
Шняга, короче...
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Там на вибір: десятка зони-строгача або добровільна стерилізація.
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это не стерилизация. стерильный вполне способен насиловать. влечение не меняется.
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Где -- там? В какой стране? -- адресок в ВР подкинь...
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По самое горло физически.
(Администратор - мата нет, правила форума не нарушаю)
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в одного чєла посиніла мошонка. Прийшов до хірурга, той подививсь, каже: - треба різати.
Ну, він такий засмучений пішов до знахарки. Та подивилась і каже: - та нічого ті лікарі не розуміють. Ось, випий пігулку.
Випив. Вона й каже:
- Лізь на табурет.
заліз
- Плигай!
Плигнув - яйця відпали.
- От бачиш: а їм аби різати!
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Нада б навсєгда...
Але ж ми люди, а не підафіли...
...вони ж наче теж на людей схожі...
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Работала бы нормально мусарка, как в старые времена, с приоритетом участкового инспектора, где участковый знал всех в лицо на своём участке и знал кто чем дышит.
Тогда бы и маньяков поубавилось, бо всех подобных извращенцев участковые инспектора рассекречивали на раз. И ловили. И сажали. И детей изувеченных подобным образом тогда было меньше в разы.
А щас? Кто из вас видел в глаза своего участкового? И есть ли они вообще щас?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКомитет ВР рекомендовал парламенту принять закон о химической кастрации педофилов, - Найем
 
 
 
 
 
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