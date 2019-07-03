 Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове

Конфликт возник на площади Свободы в центре города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой. Также в результате происшествия был поврежден автомобиль "Рено", припаркованный неподалеку от места нападения", - сказано в сообщении. Полицейские расследуют дело по статье "Хулиганство".
Святаш заявляет, что в нападении участвовал его конкурент по выборам - кандидат в народные депутаты Константин Немичев (партия "Национальный корпус").
"У нас был прямой эфир, посвященный выборам в 170-м округе, на который пригласили четырех кандидатов, но пришли только двое: Немичев и я. Нормальный эфир, после него мы пожали друг другу руки. Я был очень удивлен, увидев, что в драке принимает участие господин Немичев", - цитирует нардепа агентство "Интерфакс-Украина".
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Святаш, баллотирующийся в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", добавил, что в драке пострадала его группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет"". Он добавил, что сейчас пишет заявление о нападении на народного депутата.
причому, його ж власними
Или он думает, что мажоритарка вечна?
Или неприкосновенность никогда не отменят?
Ошибается. Мыльный пузырь в ввиде защитного купола очень скоро лопнет.
Я бы Гаде Савченко мины подавал.... до последнего "челубея".
У нас быдла - еще и с Парашей можем поделиться. От нас 15млн. ссуществ, от ник - столько же миллионов евро.... А потом контрибуции, ясен пень. Но быдло нужно наказывать. Святашей должны активисты гнать прочь? Или у нас Луценко.... или кто там трезвый то? А , этот что высрал "я с утра на стаканах"..... "полицейский" бл....
Аваков, да пошли бы вы...... отдохнуть, ну, там где есть риск залета снаряда с учений.... А "бухого наводчика" обеспечат тебе(вам, Ара).... Ну, типо записать разлет осколков(шоб меня не посадили, базарю "обтічно")