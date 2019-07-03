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 Политика Украины, Происшествия
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 Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове

На депутата напали после эфира на местном телеканале. Группа молодых людей забросала Дмитрия Святаша яйцами и пакетами с зеленкой.

Конфликт возник на площади Свободы в центре города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой. Также в результате происшествия был поврежден автомобиль "Рено", припаркованный неподалеку от места нападения", - сказано в сообщении. Полицейские расследуют дело по статье "Хулиганство".

Святаш заявляет, что в нападении участвовал его конкурент по выборам - кандидат в народные депутаты Константин Немичев (партия "Национальный корпус").

"У нас был прямой эфир, посвященный выборам в 170-м округе, на который пригласили четырех кандидатов, но пришли только двое: Немичев и я. Нормальный эфир, после него мы пожали друг другу руки. Я был очень удивлен, увидев, что в драке принимает участие господин Немичев", - цитирует нардепа агентство "Интерфакс-Украина".

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Святаш, баллотирующийся в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", добавил, что в драке пострадала его группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет"". Он добавил, что сейчас пишет заявление о нападении на народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3135509
 
   
 Топ комментарии
 
вот такие вот "депутаты" с группой поддержки из "ребят из спортивного клуба "Пересвет"". и эта гнида 5 лет во всю служила народу, и этой гниде понравилось служить.
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группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет" и не скрывает, что с титушнёй пришёл.
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святаш єто вообще просто редкостная гнида, мерзкий мошенник и кидала
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И он как феникс видродился после того как был поражен яйцами!!!
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Он как ГИДРАкович, оброс яйцеотражателями....
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Готовь рыло. Скоро и тебе перепадет, лугандонец! Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове - Цензор.НЕТ 9367
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Святаш і Немічев одна регіональна банда.
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Блин,когда уже до хомута доберутся ...? Если бы вы знали,какой это дебил,то заплакали бы...А оно вами управляет....
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вот такие вот "депутаты" с группой поддержки из "ребят из спортивного клуба "Пересвет"". и эта гнида 5 лет во всю служила народу, и этой гниде понравилось служить.
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группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет" и не скрывает, что с титушнёй пришёл.
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В быдлохарькове можно не скрывать - 65% стада быдловчан голосуют во вред себе, соседям, Украине...
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всех этих упырей гранатами пора забрасывать
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святаш єто вообще просто редкостная гнида, мерзкий мошенник и кидала
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"Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове" - почему его жирное рыло не в зелёнке?
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партия Виродження самая предательская для Украини. Там где грязь и перспектива разрухи, там и эти гниды
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полезла падаль сепарская со всех щелей... святаши, кернесы, мураевы, рабиновичи
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Святаша надо поддержать. Ему край надо стать депутатом. Иначе тюрьма. Какие вы бессердечные, харьковчане!
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Когда его уже кредиторы "помножат на ноль"?
Или он думает, что мажоритарка вечна?
Или неприкосновенность никогда не отменят?
Ошибается. Мыльный пузырь в ввиде защитного купола очень скоро лопнет.
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Очень хорошо. Но когда же уже забросают яйцами или кинут в мусорку или обольют зеленкой мертвечука?
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Если тебе нужна зеленка для реализации этой благородной цели, я могу прислать. А ты уж будь добр забросай. Ведь на других рассчитывать нужно, но при этом и самому плошать не следует.
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Группа поддержки из спортивного клуба Пересвет?Курва ты титиушная!!!
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це падло разом з тигипой і васадзе в 00 годочки натхненно лоббіювали свій бізнес , пересаджуючи усіх на ланоси , піднімаючи захмарну розтаможку . І І не лопнуло до сих пір ..
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Святаш, баллотирующийся в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", добавил, что в драке пострадала его группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет"". Источник: https://censor.net.ua/n3135509\\\\\\\\\\

Я бы Гаде Савченко мины подавал.... до последнего "челубея".
У нас быдла - еще и с Парашей можем поделиться. От нас 15млн. ссуществ, от ник - столько же миллионов евро.... А потом контрибуции, ясен пень. Но быдло нужно наказывать. Святашей должны активисты гнать прочь? Или у нас Луценко.... или кто там трезвый то? А , этот что высрал "я с утра на стаканах"..... "полицейский" бл....
Аваков, да пошли бы вы...... отдохнуть, ну, там где есть риск залета снаряда с учений.... А "бухого наводчика" обеспечат тебе(вам, Ара).... Ну, типо записать разлет осколков(шоб меня не посадили, базарю "обтічно") Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове - Цензор.НЕТ 9818
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове
 
 
 
 
 
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