 Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове

Конфликт возник на площади Свободы в центре города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой. Также в результате происшествия был поврежден автомобиль "Рено", припаркованный неподалеку от места нападения", - сказано в сообщении. Полицейские расследуют дело по статье "Хулиганство".

Святаш заявляет, что в нападении участвовал его конкурент по выборам - кандидат в народные депутаты Константин Немичев (партия "Национальный корпус").

"У нас был прямой эфир, посвященный выборам в 170-м округе, на который пригласили четырех кандидатов, но пришли только двое: Немичев и я. Нормальный эфир, после него мы пожали друг другу руки. Я был очень удивлен, увидев, что в драке принимает участие господин Немичев", - цитирует нардепа агентство "Интерфакс-Украина".

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Святаш, баллотирующийся в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", добавил, что в драке пострадала его группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет"". Он добавил, что сейчас пишет заявление о нападении на народного депутата.