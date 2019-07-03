 "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC Украина".
"Зеленский приехал в Торонто в том числе и для того, чтобы успокоить тех, кто сомневался в способности актера, игравшего роль Президента в телесериале, выполнять эту работу в реальной жизни", - пишет издание.
Как отмечает издание, мировое сообщество ожидает, что Зеленский продолжит внедрять реформы, которые начал его предшественник Петр Порошенко.
Об этом на конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто говорил и спецпредставитель США Курт Волкер. Он отметил, что для развития экономики Украины нужны инвестиции, а этому препятствует слабая судебная система, которая не добавляет инвесторам уверенности в защите их вложений.
"Но при этом США уверены, что Зеленский сможет достичь ускорения реформ в Украине", - считает газета.
Издание также отмечает, что то, что Канаду новый Президент посетил более чем за месяц до своего первого визита в США, не является случайностью.
"Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что это свидетельствует о значимости, которую Зеленский придает отношениям между двумя странами, которые развивались в течение последних 28 лет", - отмечает National Post.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.
п.с. разве о реванше не говорили ДО второго тура?
Но зебилы орали "вывсеВрете" и голосовали за вазелина...
реально ржака - вазелин читает КАЖДОЕ слово "шуток" с бАмажки, НЕ отрывая глаз...
Чтоб успокоить начавших что-то подозревать малоросов.
Камрады и братья за нас конечно переживают, но они отсюда свалили не для того, чтобы снова очутиться в этом люмпенском дерьме.
А вот ЗЕбилы ни в чем не сомневаются. Им это просто нечем делать.
це просто так співпало, що ти на одному боці із мордором, еге ж?
Зеленого петушка на палочке купишь у цыган.
порохоботы - пожизненное клеймо.
Более того, самые хитро*опые зебилы УЖЕ орут что "не голосовали за вову!"..
Вовочка, на уроке ботаники, в 5 классе, обращается к учительнице:
-- Марь Ивановна, а в 11 лет девочка может забеременеть?
-- Нет, Вовочка -- это невозможно...
Вовочка, толкает соседку по парте: Ну вот, видишь, а ты сомневалась!
Одним достаточно почитать о дерьме, чтобы понять, что это дерьмо. Другим надо его увидеть, третьим понюхать, четвертым пощупать, пятым лизнуть, шестым пожевать. И есть седьмые. Это которые жуют и делают вид, что им нравится, хотя давно поняли, что именно они жуют. И с каждой ложкой им все сложнее и сложнее признаться в том, что они обожрались дерьма, да еще и так много съели. Вот и сидят они перемазанные, вонючие и рассказывают окружающим, что надо обязательно съесть 100 ложек и тогда все увидят, что это было варенье.