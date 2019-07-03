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 Политика Украины, За рубежом
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 "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского

"Североамериканский дебют" Президента Владимира Зеленского оказался в центре внимания ведущего канадского издания National Post.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC Украина".

"Зеленский приехал в Торонто в том числе и для того, чтобы успокоить тех, кто сомневался в способности актера, игравшего роль Президента в телесериале, выполнять эту работу в реальной жизни", - пишет издание.

Как отмечает издание, мировое сообщество ожидает, что Зеленский продолжит внедрять реформы, которые начал его предшественник Петр Порошенко.

Об этом на конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто говорил и спецпредставитель США Курт Волкер. Он отметил, что для развития экономики Украины нужны инвестиции, а этому препятствует слабая судебная система, которая не добавляет инвесторам уверенности в защите их вложений.

"Но при этом США уверены, что Зеленский сможет достичь ускорения реформ в Украине", - считает газета.

Издание также отмечает, что то, что Канаду новый Президент посетил более чем за месяц до своего первого визита в США, не является случайностью.

"Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что это свидетельствует о значимости, которую Зеленский придает отношениям между двумя странами, которые развивались в течение последних 28 лет", - отмечает National Post.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма, - Трюдо

Источник: https://censor.net.ua/n3135505
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский приехал в Торонто, чтобы поесть местной шаурмы и шуткануть про ресторан!!!
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Брати поляки теж не лишились осторонь цієї поїздки:
"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 2024
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Тепер всі просто офігєлі. "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 2371
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Зеленский приехал в Торонто, чтобы поесть местной шаурмы и шуткануть про ресторан!!!
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Зеленский пусть не успокаивает, а набирает себе нормальную команду, а не бандюков и сепаров. Что он там скажет украинцам? Они его заплюют.
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На Западе Зеленский брешет про западный вектор,а внутри страны идет реванш рыгоанналов и антиевропейское бесправие и судебный произвол.
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"спасибо" тем, кто голосовал за вазелина во 2м туре...
п.с. разве о реванше не говорили ДО второго тура?
Но зебилы орали "вывсеВрете" и голосовали за вазелина...
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Так по Торонто он уже в день прилета прошвырнулся,чо сейчас ему еще там делать?Ах,да,забыл ,еще нужно бабло за проданные билеты снять и можно уматывать домой.Был когда то такой хороший фильм "Последние гастроли".А у него?
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а как деньги собрал - оно побежало читать по бумажке "шутки" о ресторанах.. "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 15
реально ржака - вазелин читает КАЖДОЕ слово "шуток" с бАмажки, НЕ отрывая глаз... "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 15
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Порошенко вообще уже никуда не приглашали как маргинала токсичного
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А жена его на мемориале жертвам голодомора поржать
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У бени выборы, - поєтому маппет-шоу и отправлено на фотосесию в Канаду.
Чтоб успокоить начавших что-то подозревать малоросов.
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Избиратели в Канаде проголосовали против Зеленского
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Брати поляки теж не лишились осторонь цієї поїздки:
"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 2024
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Ну вот не порохоботам это постить.Посмотрите на свою престарелую косоглазую пани марыну.
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тот случай когда женщина старше этой курицы на 20 лет выглядит достойно.

"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 9480
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вам еще не страшно?Тогда Марина идет к вам

"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 1251
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А это значит что какой-то порохобот таки научился пользоваться фотошопом.
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Тут все, как и раньше. Избавиться от этой тупой ватной срани можем только мы сами.

Камрады и братья за нас конечно переживают, но они отсюда свалили не для того, чтобы снова очутиться в этом люмпенском дерьме.
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Членхард иди избавляйся от урины лучше,это твое предназначение,а не мечтать "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4030
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"Зеленский приехал в Торонто в том числе и для того, чтобы успокоить тех, кто сомневался в способности актера, игравшего роль Президента в телесериале, выполнять эту работу в реальной жизни"

А вот ЗЕбилы ни в чем не сомневаются. Им это просто нечем делать.
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Зеленский в Канаде ,все хорошо и только дебилы типа тебя зраду ищут
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ти ба, якого тонкого змісту набуває проста прогулянка по шаурмячечним у Торонто!
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Канадцы, не обольщайтесь, клоун с шаурмой не может быть президентом.......
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шо ж ти так тупо палишся, Калачніков? мародер - це мем, який вперто нав'язує кацапська пропаганда
це просто так співпало, що ти на одному боці із мордором, еге ж?
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Нічого і нікого він не переконає. Вони також мають інтернет, і мають можливість спостерігати реванш пропарашинських, прокасапських і відверто ворожих сил в Україні з того часу, як клованзебіл отримав посаду ПреЗЕдента. Вони також мають змогу оцінити, як клованзебіл наплював на демократію та чинне українське законодавство, зокрема, з розпуском Верховної Ради, вимогою до відставки уряду Гройсмана, потугами в незаконий спосіб замінити окремих міністрів, Генпрокурора, голову НБУ та інших посадовців...
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Успокоил, ну. Теперь канадцы вполне уверены, шо булава в руках низкопробного комедианта, не вполне успешно играющего роль Президента.
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Место порезвится пороходупам напоследок...дембельские часики тикают...скоро вас уволят нафиг. Алчный Барыга платить вам не будет из своего кармана награбленными. "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 6676
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ПНХ, умственно отсталый.
Зеленого петушка на палочке купишь у цыган.
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А у них это уже зависимость выработалась, на всю оставшуюся жизнь.
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Не.
порохоботы - пожизненное клеймо.
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зебилы - реально клеймо на всю жизнь.. как бы они это не отрицали)
Более того, самые хитро*опые зебилы УЖЕ орут что "не голосовали за вову!"..
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проблема не в том, что вазелин тупой настолько, что даже "экспром" шутки читает по бАмажке.. Проблема (зебилов) в том, что для них это одоробло кажется "ЫнтеллЫктуалом" :D
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Почему? Ты собрался раскулачить алчного барыгу? Да на здоровье. Не надорвись только. Вообще ты должен понимать,что дело здесь не в барыге. Или ты полный идиот.
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новий президент Зеленський сприймається , в Канаді , значно краще , а ніж його злодійкуваті "ПОПередніки" ...))
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Херяк, и у псарни рашеновской разрыв черепушки😀
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"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался"

Вовочка, на уроке ботаники, в 5 классе, обращается к учительнице:
-- Марь Ивановна, а в 11 лет девочка может забеременеть?
-- Нет, Вовочка -- это невозможно...
Вовочка, толкает соседку по парте: Ну вот, видишь, а ты сомневалась!
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Zero Word Replacer: робимо новини чесними і прозорими!

"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 1515
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Хроники хунты
Одним достаточно почитать о дерьме, чтобы понять, что это дерьмо. Другим надо его увидеть, третьим понюхать, четвертым пощупать, пятым лизнуть, шестым пожевать. И есть седьмые. Это которые жуют и делают вид, что им нравится, хотя давно поняли, что именно они жуют. И с каждой ложкой им все сложнее и сложнее признаться в том, что они обожрались дерьма, да еще и так много съели. Вот и сидят они перемазанные, вонючие и рассказывают окружающим, что надо обязательно съесть 100 ложек и тогда все увидят, что это было варенье.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского
 
 
 
 
 
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