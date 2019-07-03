 "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков

Об этом заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.
Он также подтвердил информацию о российском гражданстве одного из кандидатов в депутаты, номера 99 в списке "Слуги народа" Михаила Соколова.
"То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... Окончательное решение по Соколову будет принято на съезде партии "Слуга народа". Очистку списка будет проводить съезд", - заявил Разумков.
Он добавил, что это будет "третий этап съезда, где будут утверждены результаты постпраймериз".
Ранее журналист Сергей Иванов сообщил, что в избирательном списке "Слуги народа" баллотируется гражданин России, исполнительный партнер российской лоббистской компании Kesarev Consulting Михаил Соколов.
До этого информацию о российском гражданстве Соколова обнародовал одесский активист Сергей Стерненко.
Сам Соколов признал, что получил украинский паспорт в 2017 году и сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.
Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта кандидата-мажоритарщика от "Слуги народу" по 169-му избирательному округу Александра Куницкого. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.
Партия "Слуга народа" также заявила, что проводит проверку данного кандидата.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Напомню, накануне Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.
- На «Лошарике» погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат
Инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не будет публиковать информацию об аппарате, на котором случилась трагедия, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Это относится к категории абсолютно секретных данных», - заявил он.
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Часть членов экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным наградам.
Подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», заявил Шойгу.
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он.
жена Зеленского
Или как Вы любите манипулировать
«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог Июль 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
-Снова террористы захватили самолет!
УКРАИНОФОБ ШАРИЙ ОБ ЭТОМ ХОТЕЛ БЫ ЗАБЫТЬ. 5 ЛЕТ НАЗАД В ДОЛЖАНСКОМ РОССИЯНЕ ЗАБРАЛИ ВСЕХ НАШИХ РАНЕНЫХ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. ВЕНЮ ПОТОМ ВЕРНУЛИ - БЕЗ ПОЧКИ, СЕЛЕЗЁНКИ, ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ…
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