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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (980) Слуга народа (97)

 "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков

Решение об окончательной "очистке" списка кандидатов в депутаты от "Слуги народа" будет приниматься на съезде партии 6 июля.

Об этом заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Он также подтвердил информацию о российском гражданстве одного из кандидатов в депутаты, номера 99 в списке "Слуги народа"  Михаила Соколова.

"То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... Окончательное решение по Соколову будет принято на съезде партии "Слуга народа". Очистку списка будет проводить съезд", - заявил Разумков.

Он добавил, что это будет "третий этап съезда, где будут утверждены результаты постпраймериз".

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Ранее журналист Сергей Иванов сообщил, что в избирательном списке "Слуги народа" баллотируется гражданин России, исполнительный партнер российской лоббистской компании Kesarev Consulting Михаил Соколов.

До этого информацию о российском гражданстве Соколова обнародовал одесский активист Сергей Стерненко.

Сам Соколов признал, что получил украинский паспорт в 2017 году и сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.

Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта кандидата-мажоритарщика от "Слуги народу" по 169-му избирательному округу Александра Куницкого. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.

Партия "Слуга народа" также заявила, что проводит проверку данного кандидата.

Источник: https://censor.net.ua/n3135504
 
 
 Топ комментарии
 
Про СБУ забудьте, там уже зелин алкашик с медальной от ФСБ рулит
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Если партия Слуга народа преднамеренно внесла в свой список в Раду гражданина РФ, то это преступление и предательство и просьба СБУ с этим разобраться и подать в Генпрокуратуру на эту партию иск.
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А по украинофобу Дубинскому решение примет?
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Украинофоб дубинский сам те решения и принимает.
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порошенко развел россиян в Украине теперь Зеленскому разбираться
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нравиться фраза "То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... а что у Слуг однозначно Беня Колошматый и его интересы... Зеленский клоун и великий немой... ЧТО?????Источник: https://censor.net.ua/n3135504
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Если партия Слуга народа преднамеренно внесла в свой список в Раду гражданина РФ, то это преступление и предательство и просьба СБУ с этим разобраться и подать в Генпрокуратуру на эту партию иск.
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Про СБУ забудьте, там уже зелин алкашик с медальной от ФСБ рулит
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Рада пока что не Зелина и можно через Раду этот вопрос решить,или через Майдан. Изменники Родины должны быть наказаны. Тем более военное время. Как это понимать - в украинской партии украинофобы ,сепары, бандиты и граждане страны агрессора? Что это за сброд?
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Это не бред, а показатель. Вы же сами видите, шо зелекторат вполне устраивает наличие в украинской партии украинофобов ,сепаров, бандитов и граждан страны агрессора. Хохлизм пустил в Украине очень глубокие корни.
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Это идиотизм, а не хохлизм. Только идиоты считают что сепары и враги Украины принесут в Украину счастье и мир. Полнейший клинический идиотизм.
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Граждане РФ разные бывают. Есть там и небольшой процент достойных людей, которые открыто осуждают российскую агрессию против Украины, а некоторые даже на фронте защищают нашу страну от своей.
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Где написано ,что в украинской Раде должны быть иностранные граждане, тем более граждане страны, с которой мы воюем?! Что вы несете?
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Не должно быть, конечно. Но он вообще-то гражданин Украины и давно занимается отказом от российского гражданства - то, что посольство РФии не принимает его отказа от гражданства - не его вина.
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Ну и что? И за то, что он отказывается от гражданства РФ мы обязаны его взять себе в Раду? На высшую должность в стране? За какие заслуги? Что за мания такая иностранцев кругом совать? Своих боимся? Ну добоялись уже до войны.Мало?
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Ватные 73% одобряют братюню кацапа в ВР
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Ихние братюни ,ничем от наших не отличаются...одни в полоску, другие в клетку
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У Слуги народа рейтинг намного ниже, а 73% голосовало не за ЗЕ, а против Пороха. Зе просто повезло и у него звезда на лбу выросла.
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И вообще интересно, - там, в тех слугах, хоть один есть нормальный?
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После этих слов Богдана «Одесский - это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий"..... особо надеяться не стоит... "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 784
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Откуда его нарыли? Етого сына , продвинтогоггого отца...?
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Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию сегодня опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Напомню, накануне Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.
- На «Лошарике» погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат
Инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не будет публиковать информацию об аппарате, на котором случилась трагедия, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Это относится к категории абсолютно секретных данных», - заявил он.
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Часть членов экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным наградам.
Подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», заявил Шойгу.
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он.
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Идут консультации с кацапами. Может и опубликуют, а может и нет.
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вы ставите их на одну доску с Империей Лжи.
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Это типа, в СС знали о втором гражданстве Штирлица, но не считали это помехой в работе.
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Зебилы, видите, уже сосияне у нас в раде будут!!! Кацапов на танках тоже с цветами будете встречать?)
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В цій шайці Слуга урода одні жидо-кацапи
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"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков" - чистку списка надо начинать с рускоговорящего совка, Разумкова, их там много окопалось, если Вовчик не примет срочных мер по чистке, то очередь придёт к нему.
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Для сектантов 25 активного дна о том как обвинит Зе во всех провалах не привлекая внимания санитаров.
Или как Вы любите манипулировать

«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог Июль 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 4435Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
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-А шо вобще в мире делается?
-Снова террористы захватили самолет!"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 7739
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А что, есть варианты окончательного решения? Тоска Зеленая...
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это же надо, сделали выбор что бы иметь ещё больше проблем. Значит гражданам Украины жилось без проблем и очень не хватало их.
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"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8477quadrokot‏ @quadrokot1 3 ч.3 часа назад

УКРАИНОФОБ ШАРИЙ ОБ ЭТОМ ХОТЕЛ БЫ ЗАБЫТЬ. 5 ЛЕТ НАЗАД В ДОЛЖАНСКОМ РОССИЯНЕ ЗАБРАЛИ ВСЕХ НАШИХ РАНЕНЫХ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. ВЕНЮ ПОТОМ ВЕРНУЛИ - БЕЗ ПОЧКИ, СЕЛЕЗЁНКИ, ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ…

https://t.co/HbSgai3Lug

"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1104
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков
 
 
 
 
 
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