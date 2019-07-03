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 Политика Украины
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 Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган

Объявленный в розыск бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, который зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", будет задержан сразу как пересечет границу Украины.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу также, что как и в случае с А.Клюевым, после пересечения границы Украины Р.Кузьмин будет задержан и допралений в суд для избрания меры пресечения", - отметила она.

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Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135500
 
 
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Задержат, проверят документы и отпустят. После выборов.
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А после выборов зе-банде уже будет на все наплевать.
Их тогда только Майдан остановить сможет... и то, не точно.
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Якщо отримавши більшість у ВР Зеленський оголосить про приєднання до РФ- кацапи зможуть спокійно вводити війська. Жодних санкцій.
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Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган

Ой. Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган - Цензор.НЕТ 742
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Задержат, проверят документы и отпустят. Он же неприкосновенный будет как пересечет границу. Не дурак же до оглашения результатов сюда соваться))
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Ох, уж эти фразы; Их задержут, как только они пересекут границу Украины.
1. Можно избраться в депутаты, не находясь на территории Украины
2. Получив депутатство, получаешь неприкосновенность.
3. Заявления об отмене неприкосновенности - просто очередная порция в глаза. (Хотели, не получилось, мешали работать, это все они).
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Вопрос6 Почему 4 года назад на всю эту шваль не были даны раше ЗАПРОСЫ на выдачу беглых преступников??? Если -бы и не выдали..мы-бы знали что ЖДЕТ ПРЕСТУПНИКОВ!!! А сейчас...станут су..ки депутатами в списке " За голодомор"" И что снова хозяева ..Накуй такие законы....Если государство их не посадит..посадит "Правый сектор"..только жопой на КОЛ!!!
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