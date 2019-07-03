 Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечу также, что как и в случае с А.Клюевым, после пересечения границы Украины Р.Кузьмин будет задержан и допралений в суд для избрания меры пресечения", - отметила она.
Их тогда только Майдан остановить сможет... и то, не точно.
Ой.
1. Можно избраться в депутаты, не находясь на территории Украины
2. Получив депутатство, получаешь неприкосновенность.
3. Заявления об отмене неприкосновенности - просто очередная порция в глаза. (Хотели, не получилось, мешали работать, это все они).