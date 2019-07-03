 Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса

Об этом сообщает парламент в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада рассмотрела 2785 поправок к проекту Избирательного кодекса с 4568, внесенных в сравнительную таблицу законопроекта ко второму чтению. Рассмотрение поправок продолжится в четверг, 6 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой пленарной неделе ВР продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении.
Как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований.
Об этом несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-замглавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.
Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии.
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В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия Генерального прокурора Луценко в противоправных действиях.
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