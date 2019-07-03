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 Политика Украины
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Все про:ВР (23111) избирательный закон (158) кодекс (202) поправки (38)

 Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса

Верховная Рада рассмотрела 2785 с 4568 поправок к проекту Избирательного кодекса.

Об этом сообщает парламент в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада рассмотрела 2785 поправок к проекту Избирательного кодекса с 4568, внесенных в сравнительную таблицу законопроекта ко второму чтению. Рассмотрение поправок продолжится в четверг, 6 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой пленарной неделе ВР продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135497
 
 
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А смысл? через 18 дней будет новая рада, пусть они и занимаются, ато зебил потом будет опять ныть шо ему палки в колеса вставляют...
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Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины…
Как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований.
Об этом несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-замглавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.
Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии.
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В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия Генерального прокурора Луценко в противоправных действиях.
Текст здесь: http://bit.ly/2KYnWDJ
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А ОНО со справкой...осуден? Ну на допросы то точно может ходить и показания на подельников давать.
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Посмотрите на ЗАЛ, так можно и 30000 тысяч поправок рассмотреть. Вот это РАБОТА, не согнитесь от тяжкого труда. Хотя бы на последок не ПОЗОРИЛИСЬ.
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Я бачив як розглядала. Навіть 50 чоловік не було. Щоб вони всі там срачку дістали від прогулів. Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 3551
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потужно и в поте лица....работнички перетрудились?! дембельские часики тикают.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса
 
 
 
 
 
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