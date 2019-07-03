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 Мы призвали вернуться к вопросу санкций, - Порошенко написал письма 18-ти руководителям ЕС

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал лидеров европейских стран удвоить усилия и давление на Россию, чтобы Москва освободила украинских заложников. А также, чтобы Европа сохранила режим санкций в отношении России до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины написал в письмах к 18 руководителям Евросоюза, а также руководителям государств и правительств, которые являются членами Европейской Народной Партии, в частности, председателю Европейского Совета Дональду Туску, председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Вчера я направил письмо руководителям стран-членов Совета Европы. Я не могу молчать, моя команда не может молчать - мы призвали вернуться к вопросам введения санкций. Мы призвали политические силы в Украине подписать Евроатлантическую Хартию, чтобы зафиксировать наше движение в Евросоюз. Потому что наше движение в ЕС - это верховенство права, демократия, свободные выборы, свобода слова и благосостояние людей, а движение в НАТО - это безопасность и возвращение наших ребят с фронта домой, потому что бок о бок с ними будут представители 30 стран", - отметил Петр Порошенко во время выступления на Виннитчине.

Мы призвали вернуться к вопросу санкций, - Порошенко написал письма 18-ти руководителям ЕС 01

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Кроме того, Порошенко в письме к европейским лидерам напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы "была создана для того, чтобы быть на страже прав человека и фундаментальных свобод, разрушает собственные правила и ставит под угрозу свой международный статус, приглашая Российскую Федерацию вернуться в Ассамблею".

Он отметил, что возвращение делегации РФ происходит в то самое время, когда Россия продолжает военную агрессию на Донбассе, разворачивает новые репрессии в оккупированном Крыму, отказывается выполнить обязательный приказ Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить 24 украинских моряка, как и отрицает новые доказательства причастности России к сбиванию МН17, унесшего 298 невинных жизней. Также лидер "Европейской Солидарности" напомнил, что Российская Федерация не выполнила ни одного из предыдущих требований, принятых ПАСЕ.

"Сегодня член нашей команды, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы сюда в Украину для наблюдения на выборах. Почему? Потому что не может страна агрессор наблюдать, как мы проводим парламентские выборы. Это они будут нас учить демократии? Мы должны действовать решительно - только от наших оппонентов мы не слышим ни одного комментария, они не собираются защищать государство, им нечего сказать", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины глубоко возмущен тем, что основным фактором в возвращении России в ПАСЕ стал финансовый вопрос.

"Позорным является то, что вместо того, чтобы призвать Россию соблюдать фундаментальные принципы и нормы Совета Европы, единственным призывом к Москве является требование возобновить выплату финансовых взносов в бюджет Организации. Это очевидный выбор между ценностями и ценой", - написал Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден, что цель, которую Москва преследует в ПАСЕ, - "это не улучшение стандартов прав человека, не поддержка гражданского общества, не выполнение решений Европейского суда по правам человека на территории Российской Федерации". Порошенко уверен, что Кремль стремится подорвать мощь демократического сообщества в защите верховенства права, навязать гибридный нарратив с трибуны ПАСЕ, а также получить индульгенцию для своих следующих международных преступлений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135496
 
   
 Топ комментарии
 
Петр Алексеич, дорогой, нам реально Вас не хватает...(((
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Петр Алексеич, дорогой, нам реально Вас не хватает...(((
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чего ржете то зедауны или нет... пока ваш ЗеШаурмафонтанпианино почухает репу Украина исчезнет... или вы.... Путя приди к нам??????????? а Петя имеет право на такое обращения..у него статус экс-Президент Украины...
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Клоун Зеленского копирует в рубашке выступает,на кого это раситанао?Пусть раскажет существо,как торговало с ЛДНР и куму путина телеканалы продовало
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У ******* загострення. Дайте йому ножиці і розвісьте стрічки, що б він листів не писав.
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Воно і не дивно. Інстинкт самозбереження капіталу. І не туди залізеш.
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найцікавіше буде через 3 тижні - куди воно тоді полізе , оскільки його ПЕСики до ВР все одно не проходять !
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Мені б ваш оптимізм. На місцях буде багато з обойми риги-БПП-НФ і дрібнориги. Можуть намалювати 5 %.
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не будуть вони цього робити - влада ж змінилась , а підставлятися заради вже не провладного ***** вже ніхто не буде !
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піріжівайеш за расєю, малорос? Каг би єй санкций не подсипали?
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Твій хазаїн і так все для цього зробив. Йди будку добудовуй, поки платять.
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Кстаті, про будки, малорос.

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн
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відкривалка наша ... слава Богу вже колишня !
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Жаль, что в 1991 мы не перенесли колючую проволоку с запада на восток. Жаль, что сдали ядерное оружие. Всего-то нужно было поменять координаты пуска с Вашингтона на москву. И разрешить американцам построить военную базу в крыму. А еще жаль что убили Вячеслава Чорновола и выбрали президентом Леонида Кучу... Мы много чего просрали тогда, давайте хоть не просрем все остальное сейчас!!!
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Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины…
Как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований.
Об этом несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-замглавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.
Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии.
В тему:
- В ГБР поступило дело о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом
- Рада должна остановить грязную игру Порошенко и Парубия - Тимошенко
В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия Генерального прокурора Луценко в противоправных действиях.
Текст здесь: http://bit.ly/2KYnWDJ
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А сам Янукович ничего еще не сообщал? Даже странно...
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не ЧЕ,а ШО,кацапская твоя рожа рошеновская
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Небагато людей прийшло послухати чергову полум'яну промову "сивочолого гетьмана та батька нації"..
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лузер и сбитый летчик петя из трусов выпрыгивает, что б его не забыли...
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Джинса - така джинса ... чому ж ЦН не подає стільки інформації про інших кандидатів ?
А фото прикольне - схоже екс-Харант вже по селах в турне поїхав ...))
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Реальный петин рейтинг на фото)))Дякуемо)))
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не, там процентов 80 пришли просто из любопытсва. Типа "на собачку говорящую посмотреть"
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точніше - "на Свинку говорящую посмотреть".... Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС - Цензор.НЕТ 6729
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Гиперактивный и тут свой пятак вставил без тебя ка то проживет обещалкин
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Не, диабет умишком тронулся конкретно таки. Позовите ему санитарку супруниху, пусть лечит дурака
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Теперь если санкции будут продлевать - Петя примажется будто это из-за его писем. А если не будут - ожидаемо повесит всех собак на Зеленского.
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Зеб, он единственный, кто занимается проблемами на международном уровне, а твой преЗедент только одобрямс рассылает во внешней политике...
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Украина- это пароход, который при Порошенко шел правильным курсом и набирал ход. Да, возможно окружение Пороха его подводило..Согласен!! НО УКРАИНА шла правильным курсом!!! А сейчас- бардак, с неадекватным пацаном, учится нет времени..У НЕГО ОТСУТСТВУЕТ АВТОРИТЕТ и УМЕНИЕ рук ГОСУДАРСТВОМ!!! Плоды эти мы почувствуем очень скоро под Новый год!!!
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"мы" это кто? порохоботы?? думаю, "почувствуете" раньше - зачем ждать зимы!
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Правильно. Импотентная, продажная ПАСЕ рассказывает кто что ей должен. Сначала добейся выполнения обязательств от агрессора... А! Так тебе же взносы больше всего нужны! Ну тогда не учи. Насквозь продажные учат бороться с коррупцией
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а почему "новость" подана не жирным шрифтом??
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Надо не упрашивать о каких-то санкциях, надо требовать от них полномасштабную совместную военную операцию против кацапстана. Везде, на всех уровнях и не вестись на очередные "обещанки". Не хотите санкции? - не надо, присылайте тогда ваши войска, самые отборные части, авиацию, флот и все остальное. И все вместе, совместными усилиями мы выкинем кацапов и восстановим территориальную целостность Украины, а затем также Грузии и Молдовы. Господа из ЕС и США, не хотите санкции - тогда давайте воевать с кацапами.
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Гляжу на то как подгорает от новости у ватных наркоботов, как же им не хочется что б продлили санкции, против их любимой расеюшки. Правильно ведь за дружбу с расеюшкой они и голосовали
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порошенка сошел с ума у него шизофрения
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Два года (кажется) назад была статья в которой указывалось что частью военной доктрины раисси будет порезать главные подводные оптические магистрали связи в нейтральных водах.
Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС - Цензор.НЕТ 8328
Сейчас появляется новость что малая специальная атомная подводная лодка с кучей офицеров погорела во время обучения. и так вот сложилось что на этой лодке как раз есть специальные манипуляторы для работ на глубине. И так вот совпало что рядом магистральные кабеля проходили.

И совершенно случайно америкосы нервно какие-то там экстренные совещания собирают.

Ггг. Да че вы нервничаете то, откуда вот этот хайли консёрн образовался? Это же русские братушки, комрады, разве они могут что-то плохое задумывать? Снимите с них санкции, может это как-то поможет решить вопросы.

Сергей Петренко
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Как то измельчал сивочолий гетьман, нет масштаба, где десятки автобусов поддержки, распинается перед тремя десятками людей.
Иди уже Петя в звонари, у тебя неплохо получается.
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Ого як у зебілів, ригів та сєпарів пукани рвонуло.
Браво, Петро Олексійович!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы призвали вернуться к вопросу санкций, - Порошенко написал письма 18-ти руководителям ЕС
 
 
 
 
 
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