 Украина должна пригласить наших наблюдателей на выборы, - ПАСЕ

Речь об этом идет в сообщении пресс-службы ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и имеет обязательство приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - сказала Паскье.
Президент ПАСЕ выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать приглашение для миссии.
"Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, президент сказала, что ассамблея, начиная с 1994 года, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" правовую базу страны и избирательные практики", - говорится в сообщении.
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Паскье также отметила готовность к дискуссии и улучшению отношений между ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
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А осенью в ВР уже будут сидеть дубинские с шариями...
Не мешало бы и смертную казнь возобновить.
если "должна" - то это не приглашение, это обязанность
если "пригласить" - то это наше дело кого приглашать а кого, пардон... подумать
мы обиделись))))
Раз ПАСЕ ничего не должна Украине, как жертве агрессии, то и Украина ничего не должна этим импотентам.
Источник: https://censor.net.ua/n3135491
О чем можно дискутировать с содержанками преступника-кремля?
Советчики (Часть 1)
Представитель одной из стран-победительниц Германии, побеждает Гитлера, ломая ему кисть руки
За последние пять лет Украина двигалась к своей цели как спецназовец плывет с оружием, боеприпасом и прочим. При этом - ничего не теряет и сам - не тонет. Хотя очевидно, что налегке он справился бы с дистанцией намного быстрее, будь оружие отдельно.
Так и Украина. Имея агрессивную войну РФ, она стала реформировать себя по образу и подобию вменяемой западной страны. А рядом стояла Европа, качающая головой, цокающая языком и критикующая буквально за все. Хотя, если любую из европейских стран нагрузить примерно такой же ситуацией, когда надо не только плыть в определенном направлении, в условленное время и с вольной выкладкой, но еще и отстреливаться от противника, то тут были бы варианты. Часть стран утонула бы тут же, а часть - слегка побарахталась, а потом - оставляя пузыри, двинулась бы соседствовать с раками.
За примерами ходить нет смысла. Вторая Мировая война. Австрия легла под Германию только от того, что представила, чем может закончиться противостояние. Чехословакия, имеющая сопоставимую по численности всему Вермахту армию, более вооруженную артиллерий и бронетехникой собственного производства, даже не дослала патрон в патронник. Польша, с не игрушечной армией и опытом ведения боевых действий - продержалась две недели. Франция, имевшая не меньшую, чем у Германии армию и усиленная британским экспедиционным корпусом - продержалась чуть больше месяца. Совок, имея просто гигантскую армию и запасы оружия, имея союзников и два «вторых фронта», южный - от Марокко к Тунису и далее на Сицилию и в Италию, и северный - от Нормандии и далее, выстоял четыре года. Украина, без союзников и с мизерными военными поставками, имея противника с вдесятеро большей армией, выстояла пять лет.
Но заметим, ни одной из перечисленных стран в голову не приходило устроить реформы внутренней структуры своих государств во время всех этих мероприятий. Они безусловно вводили военное положение, сворачивали гражданские права, брали под контроль всю прессу, превращая ее в органы пропаганды и главное - никаких выборов и прочих штучек.
Если бы Рузвельту, например, или Черчиллю кто-то предложил заняться реформой судебной системы, переименовать и переформатировать полицию, сделать прозрачными вопросы расходования бюджета, то скорее всего, такого специалиста поставили бы к стеночке или накинули на шею пеньковый галстук. В любом случае, все это никто и никогда не делал отдельно. Реформы - делаются отдельно от войны и бывают успешными или нет. Война ведется - отдельно от реформ, просто становясь в режим военного времени. И опять же, она может закончиться удачно или нет. А вот совместить оба этих мероприятия смогла только Украина, и объективно, добилась очень неплохих успехов.
Но при этом над нами постоянно стояли «друзья» из Европы, которые сами такого никогда не делали и тыкали в нас дрючком, мол - не там сидишь, не так свистишь. Урезать свободу прессы в воюющей стране? Вы там с ума посходили? Вот мы вам контролеров подкинем в виде ГО. А вы как-то не активно с коррупцией боретесь, она у вас просто невыносимых размеров случилась.
И так, куда не ткни. Но Европа - аморфная структура. Части европейских стран глубоко плевать на то, что у нас происходит. Они полагают, что война где-то далеко и до них не докатится. Другая часть и рада бы помогать, да своих ресурсов не очень много, и внутриевропейские обязательства сковывают движение. А часть - возомнили себя менторами и как раз они «учат жизни».
При этом, на их счету нет ни единого случая справедливого и быстрого решения вооруженных конфликтов, а это значит, что они не могут дать ладу стандартной ситуации с войной, а уж тем более, когда воюющая страна еще и реформы проводит. Этого они в принципе не могут сделать просто потому, что не понимают, как это делать и банально не имеют необходимого опыта.
https://defence-line.org/2019/07/sovetchiki-chast-1/
Безусловно, этими самым менторами в Европе стали Германия и Франция. Удивительным образом Франция даже обгоняет Германию, показывая чудеса скорости и энергичности. В 2008 году некто Николя Саркози, пребывающий на посту президента Франции, посоветовал Саакашвили как правильно поступить с российской агрессией. Саакашвили так и поступил, по факту - подписав позорное перемирие, которое лишило Грузию даже теоретических шансов бороться за возврат своих земель.
Оно, конечно, понятно, что Саакашвили вроде как тоже был президентом своей страны и мог не прислушаться к такому совету, но вы видели того Саакашвили, образца 2008 года? Там смотреть было не на что. Это потом, уже не в Грузии, а в Украине, он героически сидел в палатке и не менее геройски пообещал прыгнуть с крыши. Не прыгнул. Саркози не было рядом.
Говорят, что таким же образом, но уже нынешний президент Франции Макрон посоветовал поступить нашему зё, но что-то пошло не так.
Тем не менее, президенты у Франции меняются, а все остальное - нет. Все то же менторство и все то же подыгрывание Москве, по очень прозрачным причинам. Понятно, что сейчас трудно говорить о Макроне и его внезапно вспыхнувшей любви к Путину, а вот о Саркози - можно. Тем более, что тот уже не скрывает близких отношений с Путиным и регулярно летает к нему на «пит-стоп» или на заправку.
Однако, именно Саркози вполне может стать новым ориентиром в европейской политике такого пошиба, какой она есть сейчас. На днях должны начаться судебные слушания уголовного дела, относительно Саркози, по обвинению его в коррупции.
Для того, чтобы стало понятно, кто и что нам советует из Европы, стоит внимательнее присмотреться к подсудимому Саркози, поскольку он - слепок верхушки политических сливок Европы. Мы уже неоднократно писали об этом персонаже, и из того, что уже было в наших статьях, можно сделать короткое резюме, выглядящее примерно так.
Будучи министром внутренних дел (главным правоохранителем), он надумал двигать в президенты, но для этого у атамана должна быть казна, поскольку хлопцы разбегутся. Денег было не сильно много, а в президенты хотелось сильно, и что тут делать? Надо у кого-то их взять. Зё в курсе, как оно бывает. Тут оказалось, что совсем рядом у товарища Муамара Кадддафи денег - как грязи, и он их может дать без особых вопросов. Лидиресса партии Родина - в курсе. Она там тоже отоваривалась.
В общем, товарищу Муамару послали запрос, мол ес тудей или как? Муамар дал добро, и деньги, через министра нефти, ушли к начальнику внешней разведки, и через его агента - пришли к человеку Саркози. Правда, Муамар оговорил, что возвращать деньги не нужно, а если понадобится - с Николя услуга. На том и порешили.
Спустя время Саркози стал президентом и обосновался в Елисейском дворце, уже подзабыв о давнем уговоре с Муамаром, но тот не забыл и напомнил об услуге. Похоже она была такого характера, что Саркози ответил: «На это я пойтить не могу!», на что от Муамара пришел привет и обещание обнародовать их маленькую тайну. Дальше - все просто война в Ливии, а как апофеоз - выстрел агента французских спецслужб, который и прекратил земную жизнь Муамара.
Но так случилось, что Николя - намного более веселый и деятельный парнишка. Он решил повторить суть детской присказки: «Дядя Коля - всех поколет, переколет, выколет». В общем, подвигов у него оказалось намного больше, чем тот случай с ливийским джамахером.
Нынешнее судебное разбирательство посвящено попытке добыть закрытую информацию адвокатом Саркози, Тьерри Херцогом, относительно наследства «L'Ore'al», куда дядя Коля успел всунуть свой длинный нос и по поводу чего следствием были изъяты его дневники. Информацию он пытался получить через судью верховного суда Гилберта Азиберта, в обмен на жирную должность в Монте-Карло.
В общем, дядя Коля идет под суд как заядлый коррупционер, который выныривает из одного скандала и сразу погружается в другой, а его адвокат Херцог и судья Азиберт - идут в суд отвечать за нарушение профессиональной тайны, а там -как знать. В общем, дядя Коля, экс-президент Франции, уже сейчас выглядит как опытный и неугомонный «офер». Причем, он так действовал будучи министром внутренних дел, президентом и уже отставным президентом.
И вот эти люди, а Саркози лишь поплатился за свою неугомонность и неумение прятать концы в воду, учили нас как реформировать страну в условиях войны. Думаю, нам надо сделать выводы из этой истории. Правильные и жесткие выборы.
https://defence-line.org/2019/07/sovetchiki-chast-2/
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Пуститили козла в огород? Теперь оно нам указывает какой язык должен быть в Украине
А у вас, уроды продажные, есть хоть какие-то обязательства по отношению к Украине? Вы только то и делаете, что наблюдаете и глубоко озабочиваетесь
))))))))))))) шлюшки продажные
православного комуніста,
а раптом з ним щось станеться ?
воно нам треба..
и захватите с собой россиян. И не забудьте еще раз поцеловать Путина в анус.
Победителей не судят. А лет через 30 можно будет поговорить про права и прочие сюси-пуси ватных и кацапских недочеловеков.
Более удобного предлога может и не быть.
Приедет с Канады Крошка Захес - ему плачтесь
Зачем им вьіборьі, пусть за кацапский гонорар пишут мемуар "как ******** все и ничего не понять".
Если депутатам ПАСЕ так хочется наблюдать,-- пускай едут и наблюдают за выборами в Рашке...