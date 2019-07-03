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Все про:Путин (24879) ракеты (788) Россия (73222) США (15094)

 Россия окончательно вышла из действия Договора о ракетах: Путин подписал указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает приостановку действия договора. Также он предусматривает, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент России. Документ вступил в силу с момента публикации.

Путин внес этот закон в Госдуму 30 мая. Депутаты приняли его 16 июня, Совет Федерации - 26 июня.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия стремится установить власть над соседними странами и не выполняет международные договора, - глава Пентагона Эспер

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Также на Цензор.НЕТ: РСЗО "Вильха-Р" готова к серийному производству, "Вильха-М" еще испытывается, - Букин

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

11 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что на повестке дня стоит вопрос создания высокоточных ракет для украинской армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3135482
 
 
 Топ комментарии
 
Вы видели волгу 21 не ухоженую у росии точно такие ракеты стоят в полузатопленных шахтах. Все боеголовки лет 15 как просрочены только на бумаге продливают срок. Там на лодках только по новее, но лошарики тонут.
Росийские подлодки убили куда больше москалив, чем все подлодки НАТО вместе взятые
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Кацапстан давно уже вышел из всего и из здравого смысла. Они уже наплевали на всех и все, на весь мир. А в мире находятся страны мазохисты ,которые лижут зад сатане Путину,берут от него взятки и принимают его в ПАСЕ.
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Ну и отлично! теперь точно пистец раске-федераке!!!
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Плохая новость для Европы. Кажется Трампу вообще плевать на Европу.
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А Європа зато ..Україну вже *зацілувала * ! Россия окончательно вышла из действия Договора о ракетах: Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 600
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Почему плохая. Старая Чемберчлениха сама лезет в объятия Расеи. При чем тут Дядя Сэм?
Россия окончательно вышла из действия Договора о ракетах: Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 1919
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Вы видели волгу 21 не ухоженую у росии точно такие ракеты стоят в полузатопленных шахтах. Все боеголовки лет 15 как просрочены только на бумаге продливают срок. Там на лодках только по новее, но лошарики тонут.
Росийские подлодки убили куда больше москалив, чем все подлодки НАТО вместе взятые
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Ну если ещё раз ***** подпишет этот указ, вот тогда Запад ему покажет!
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1240 год...
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это все разговоры.
Будут выпендриваться, у них быстро там найдут русскоязычных, которые Путину письмо с просьбой о помощи напишут...
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НУ ВОТ ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ЄВРОПКА НЕ ДУМАЕТ ЧТО ВОЙНА ГДЕ ТО ТАМ ДАЛЕКО, ТЕПЕРЬ И ДО НИХ ДОСТАНУТ
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ну остановили договор и что, кому-то от этого холодно или жарко?
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Т.е., можем восстанавливать. Я просто уверен что в Павлограде рабочий класс будет доволен.
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У США теперь вполне законные основания поставить ракеты средней дальности в Украине. И ни мировое сообщество, ни РФ не смогут сказать, что это незаконно или где-то запрещено.
Пиз**ец РФ!!
А чем она может ответить на это размещение ракет в Украине? Только полномасштабной войной. А это вам не гибридные игрушки типа "нас там нет".
Может США и не поставят ракеты, но точно будут этим шантажировать РФ и выкрутят им руки 100%. Потому что размещение ракет на границе Украины и РФ позволяет нанести упреждающий массированный ракетный ядерный удар и время подлета будет всего 7-10 минут до Москвы. За это время никакие операторы С-400 и пр. ПРО ничего не успеют сделать.
Сейчас Путин будет усиленно демонстрировать всему миру мирные намерения и дружбу. Только никто ему уже не верит. Дофраерился!
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/// ??????? (простите за повтор) может тетрис складывается?))))
Росія і США проводять екстрені консультації через бойове зіткнення між підводними човнами двох країн.
Таку інформацію опублікував ізраїльський портал DEBKAfile, що спеціалізується на військовій інформації.
Посилаючись на неназвані військові джерела, видання повідомляє, що інцидент стався в американських територіальних водах поблизу Аляски, коли підводний човен США здійснив перехоплення російського атомного підводного човна.
Російський підводний човен-мисливець, який супроводжув стратегічну субмарину, відповів торпедою "Балкан 2000", в результаті американський підводний човен отримав пробоїну. Про відповідь на атаку... американської субмарини не повідомляється (...))))))) )
Білий дім і Кремль ввечері у вівторок почали переговориЯк стало відомо, Пенс отримав "екстрений виклик", через який йому довелося повернутися в Вашингтон, заявив представник прес-служби віце-президента Ренді Джентрі...
Напередодні Міноборони Росії повідомило про загибель 14 моряків-підводників Північного флоту в результаті пожежі на глибоководному спусковому апараті. Спочатку версії загибелі дуже різнились, і до сьогодні невідомо про моряків які могли вижити...Також плутано вигладя версія про наукове похлдження корабля і мирну ціль єкспедиції.
Але маючи справу з росіянами... краще ці справи з ними не мати!))))
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Если запоребрик начнет размещать ракеты, подпадающие под ДРСМД, то сможет достать ими до третьих (т.е. европейских стран), а если США начнет размещать подобные ракеты в прибалтийских странах, Польше и Украине (прочую эуропу можно и не рассматривать) то накроют всю европейскую часть эрэфии вплоть до урала, а может быть и слегонца дальше.
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Окончательно сорвался с цепи....Ну,и как запад отреагирует? Очередной Мюнхен? Бандюге из подворотни надо бы сделать укорот...
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У них зкріпні поетеси навіть вірші пишуть...


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия окончательно вышла из действия Договора о ракетах: Путин подписал указ
 
 
 
 
 
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