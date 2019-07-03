 Россия окончательно вышла из действия Договора о ракетах: Путин подписал указ

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает приостановку действия договора. Также он предусматривает, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент России. Документ вступил в силу с момента публикации.
Путин внес этот закон в Госдуму 30 мая. Депутаты приняли его 16 июня, Совет Федерации - 26 июня.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
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4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
11 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что на повестке дня стоит вопрос создания высокоточных ракет для украинской армии.
Росийские подлодки убили куда больше москалив, чем все подлодки НАТО вместе взятые
Будут выпендриваться, у них быстро там найдут русскоязычных, которые Путину письмо с просьбой о помощи напишут...
Пиз**ец РФ!!
А чем она может ответить на это размещение ракет в Украине? Только полномасштабной войной. А это вам не гибридные игрушки типа "нас там нет".
Может США и не поставят ракеты, но точно будут этим шантажировать РФ и выкрутят им руки 100%. Потому что размещение ракет на границе Украины и РФ позволяет нанести упреждающий массированный ракетный ядерный удар и время подлета будет всего 7-10 минут до Москвы. За это время никакие операторы С-400 и пр. ПРО ничего не успеют сделать.
Сейчас Путин будет усиленно демонстрировать всему миру мирные намерения и дружбу. Только никто ему уже не верит. Дофраерился!
Росія і США проводять екстрені консультації через бойове зіткнення між підводними човнами двох країн.
Таку інформацію опублікував ізраїльський портал DEBKAfile, що спеціалізується на військовій інформації.
Посилаючись на неназвані військові джерела, видання повідомляє, що інцидент стався в американських територіальних водах поблизу Аляски, коли підводний човен США здійснив перехоплення російського атомного підводного човна.
Російський підводний човен-мисливець, який супроводжув стратегічну субмарину, відповів торпедою "Балкан 2000", в результаті американський підводний човен отримав пробоїну. Про відповідь на атаку... американської субмарини не повідомляється (...))))))) )
Білий дім і Кремль ввечері у вівторок почали переговориЯк стало відомо, Пенс отримав "екстрений виклик", через який йому довелося повернутися в Вашингтон, заявив представник прес-служби віце-президента Ренді Джентрі...
Напередодні Міноборони Росії повідомило про загибель 14 моряків-підводників Північного флоту в результаті пожежі на глибоководному спусковому апараті. Спочатку версії загибелі дуже різнились, і до сьогодні невідомо про моряків які могли вижити...Також плутано вигладя версія про наукове похлдження корабля і мирну ціль єкспедиції.
Але маючи справу з росіянами... краще ці справи з ними не мати!))))