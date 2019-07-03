 Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе. ФОТО+ЧЕКИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, необходимо собрать 78,7 тысяч гривен на билеты.

Лазебник в прошлом году организовывала отдых для детей, пострадавших от войны на Донбассе. В этом году снова хочет оздоровить своих подопечных 14 детей.

В этом году владелец отеля в Турции, как и в прошлом году, готов предоставить для этих детей номера и питание по системе "Все включено". Лазебник необходимо оплатить перелет.

По словам волонтера, было несколько поступлений.







Также перечислил Михаил из Америки 400 долларов, и еще один человек пожертвовал 5000 грн.

"Мне не хватает на трех детей круглых сирот, это сестрички Майа и Вика Кремезные, мама которых погибла во время обстрела Артемовска в 2015 году, прикрыв своим телом старшую дочку Майечку. Этим она спасла дочери жизнь а сама погибла. Они живут с бабушкой, папа умер еще в 2012 году.

И Никитка Баула, круглый сирота, мама умерла от рака в 2016 году, а через 9 месяцев папа погиб в АТО. Никита живет с бабушкой и очень далеко, для него это единственная возможность оздоровиться", - рассказала волонтер.

Карта Приватбанка для сбора денег:

Оксана Петровна Лазебник

5363 5423 0543 0416.

Телефон волонтера 063-157-49-31.

"Так как и в прошлом году я отчитаюсь за сбор средств на моей страничке в фейсбук (Ксюша Киевская) Будет много прямых эфиров и фото", - уточнила Лазебник.