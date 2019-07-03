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 Общество
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 Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе. ФОТО+ЧЕКИ

Волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевская) продолжает собирать средства на отдых в Турции и Болгарии детей погибших украинских воинов, детей пострадавших от военных действий и детей, которые остались круглыми сиротами из-за войны на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, необходимо собрать 78,7 тысяч гривен на билеты.

Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе 01

Лазебник в прошлом году организовывала отдых для детей, пострадавших от войны на Донбассе. В этом году снова хочет оздоровить своих подопечных 14 детей.

В этом году владелец отеля в Турции, как и в прошлом году, готов предоставить для этих детей номера и питание по системе "Все включено". Лазебник необходимо оплатить перелет.

По словам волонтера, было несколько поступлений.

Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе 02
Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе 03
Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе 04

Также  перечислил Михаил из Америки 400 долларов, и еще один человек пожертвовал 5000 грн.

"Мне не хватает на трех детей круглых сирот, это сестрички Майа и Вика Кремезные, мама которых погибла во время обстрела Артемовска в 2015 году, прикрыв своим телом старшую дочку Майечку. Этим она спасла дочери жизнь а сама погибла. Они живут с бабушкой, папа умер еще в 2012 году.

Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе 05

И Никитка Баула, круглый сирота, мама умерла от рака в 2016 году, а через 9 месяцев папа погиб в АТО. Никита живет с бабушкой и очень далеко, для него это единственная возможность оздоровиться", - рассказала волонтер.

Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе 06

Карта Приватбанка для сбора денег:

Оксана Петровна Лазебник

5363 5423 0543 0416.

Телефон волонтера 063-157-49-31.

"Так как и в прошлом году я отчитаюсь за сбор средств на моей страничке в фейсбук (Ксюша Киевская) Будет много прямых эфиров и фото", - уточнила Лазебник.

Источник: https://censor.net.ua/n3135480
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильней будет собирать процент для них с заробитчан!Они обязаны давать денег этим детям
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С заробитчан Зе! уже планирует 5% налог ввести
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Это правильное решение!Правильной дорогой идет Владимир Александрович
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Я тоже так считаю, нам нужны инвестиции из заграницы. Так что пусть заробитчане немного раскошелятся, а то на халяву там работают
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Нет!Я работаю на территории Украины,а не собираю клубнику в Польше по 12 часов в сутки
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паРашник не ной. тебя украинские дети и украинские заробитчаны волновать не должны......
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К ирке дуре геращенко и ее подруге обратится не думала - они спецы по вип отдыху таких детей!
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В Украине деткам, пострадавших от войны, что, уже нет моря? ВОЛОНТЕР ксюша. Не гони волну. Прекрасная Одесса, и Коблево, и другие..Всех деток примут. Почему Турция? Больше бабла, да? Ну, собирай, ксюша. Ну-ну.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе. ФОТО+ЧЕКИ
 
 
 
 
 
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