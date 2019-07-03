 СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал соответствующее служебное совещание.
"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня уведомит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - сообщает ведомство.
Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.
К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.
Позже также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.
3 июня Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.
логопед не помог...
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Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Пустили козла в огород?
Правда не Саакашвилли ее нам принес.
И никогда ни одному украинцу не придет в голову рассказывать грузинам какая у них должна быть культура и на каком языке им общаться. Это исключительно дело самих грузин, дай Бог им процветания.
А Саакашвили счел возможным пройтись грязными копытами по украинскому языку. Не зря его не ждут на родине. И зря его, наплевав на законы, зарегистрировали в ЦВК. С такими словами про украинский язык он равнозначен путинцам. Уважение к нему окончательно испарилось... к сожалению
Вдягнувши вишиванки та влаштували *гешефти * з юдами та ригівською бандою.
Еще и паплюжите того, кто это сделал, неблагодарные уроды?
И что вы делаете сейчас, когда поылазило в Украине из "окопов" все отребье, которое при Петре и головы не поднимало?
Где вы? Не видно не только от вас действия, не слышно от вас ни единого слова, нытики-соплежуи. Вам только Петро жить мешал.
Взяли, видите ли, у вас гасла. Возьмите теперь ваши гасла и хоть что-то сделайте. Сидите на диванах? Сидите. Скоро зеленкины, в отличие от Петра, таких изгоев из вас сделают, что вам уже ничего не будет светить. На вас будут тыкать пальцами всякие дубинские -портновы и назвать вас нацистами- антисемитами и т.д. и т.п
В борьбе с Петром просрали Украину. Я посмотрю как вы с зеленким бороться будете. Да что смотреть, уже видно - языки в задницу затянуло
Этот человек со справкой из дурдома продолжает руководить украинским парламентом!
Нужно ли нам воспринимать его слова на веру, или можно от них просто отмахнуться, как от слов придурковатого болтуна? Вот в чем вопрос...