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 Политика Украины, Общество
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Все про:Клюев Андрей (874) Кузьмин (527) Парубий (1972) СБУ (13567) Шарий Анатолий (6)

 СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

По запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия Служба безопасности Украины начала проверку пребывания Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал соответствующее служебное совещание.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня уведомит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - сообщает ведомство.

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Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.

К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.

Позже также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.

3 июня Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135479
 
 
 Топ комментарии
 
А что делало СБУ до запроса Парубия?
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збирало на нього компромат, за вказівкою Зе, в інтересах Портнова, Клюєва та Шарія...
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А что делало СБУ до запроса Парубия?
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збирало на нього компромат, за вказівкою Зе, в інтересах Портнова, Клюєва та Шарія...
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как сбу может начать к-л проверку, если там свои лейтенанты новоиспеченные?!
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А тут *всё путем * Правда ..*дякувани * !?.
. СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет - Цензор.НЕТ 3488
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.СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет - Цензор.НЕТ 5581 ...
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А *********?

Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.

Пустили козла в огород?
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Наша грузинская культура то же ничего.
Правда не Саакашвилли ее нам принес.
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Схоже перед Саакашвілі стоїть завдання відПу....на: допомогти ригоаналам і ЗЄ створити хаос в Україні в обмін на захоплені паРашею грузинські землі.
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Похоже вся порохнявая шайка обосралась от страха от реальных перспектив увидеть Шария в раде.
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Господи, да кто боится этого глиста? Он вызывает только презрение
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Если бы не боялись , то до него никому бы не было дела. Порохоботов сильно удивила победа зели , думаю их еще раз неприятно удивит Шарий.
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я би на місці влади теж не брав на себе таку відповідальність. Один кацапський гандон (Бузина) вже довийб.вався, цього теж може чекати подібна доля... А владі потім за це відповідати?
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Кузьмин тоже могет на рояле, только пальчиками.. СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет - Цензор.НЕТ 7716
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Ага, Мурку. Вместе с Зелей будут исполнять
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Грузинская культура прекрасна.
И никогда ни одному украинцу не придет в голову рассказывать грузинам какая у них должна быть культура и на каком языке им общаться. Это исключительно дело самих грузин, дай Бог им процветания.
А Саакашвили счел возможным пройтись грязными копытами по украинскому языку. Не зря его не ждут на родине. И зря его, наплевав на законы, зарегистрировали в ЦВК. С такими словами про украинский язык он равнозначен путинцам. Уважение к нему окончательно испарилось... к сожалению
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И парубию пора провести судебно-психиатрическую экспертизу на предмет шизофрении на почве национализма.Как такое шизонутое вообще попало в раду
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То барижні ..взяли націоналістичні гасла ..*українська церква ..українська армія та мова * ..
Вдягнувши вишиванки та влаштували *гешефти * з юдами та ригівською бандою.
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А чего вы, правильные националисты, не добились для Украины ни Армії, ні Мови, ні Віры?
Еще и паплюжите того, кто это сделал, неблагодарные уроды?
И что вы делаете сейчас, когда поылазило в Украине из "окопов" все отребье, которое при Петре и головы не поднимало?
Где вы? Не видно не только от вас действия, не слышно от вас ни единого слова, нытики-соплежуи. Вам только Петро жить мешал.
Взяли, видите ли, у вас гасла. Возьмите теперь ваши гасла и хоть что-то сделайте. Сидите на диванах? Сидите. Скоро зеленкины, в отличие от Петра, таких изгоев из вас сделают, что вам уже ничего не будет светить. На вас будут тыкать пальцами всякие дубинские -портновы и назвать вас нацистами- антисемитами и т.д. и т.п
В борьбе с Петром просрали Украину. Я посмотрю как вы с зеленким бороться будете. Да что смотреть, уже видно - языки в задницу затянуло
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Успокойся уже провели. Все у него в порядке.И российская пропаганда не действует.
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Это все хорошо, конешно... Но когда СБУ займется самим парубиЁм?
Этот человек со справкой из дурдома продолжает руководить украинским парламентом!
Нужно ли нам воспринимать его слова на веру, или можно от них просто отмахнуться, как от слов придурковатого болтуна? Вот в чем вопрос...
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Да уж, СБУ крайняя, а не подельники парашенки - шокин, ярема, луценко, ну и сам бывший гарант, которых я обвиняю в том, что этим людям, кроме не пребывания в Украине, больше нечего и предъявить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет
 
 
 
 
 
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