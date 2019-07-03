 "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Подождите! Во-первых, "выговора" нет. Во-вторых, я под трудовой кодекс не подпадаю - должность министра политическая. Все, что могут сделать - уволить меня. Ну, так я и сам хочу. Увольте меня, пожалуйста. Я же просил", - пояснил министр.

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Отвечая на вопрос, общался ли с ним относительно "выговора" от президента Зеленского премьер с Гройсманом, Климкин ответил: "По телефону. Я ему сказал, что не хочу играть на руку Москве и демонстрировать внутренние споры. Сказал ему, что принял решение уйти в отпуск. Ну, потроллил его немного: "Ты же тоже в отставку ушел, давай тоже пойдешь в отпуск, тогда и с Украинской стратегией все лучше будет". Посмеялись по-дружески".

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

В ответ Климкин заявил, что МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом. Также министр опубликовал ноты мид РФ и Украины и объяснил: "Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался".

В итоге, Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.