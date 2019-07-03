 "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.
"Подождите! Во-первых, "выговора" нет. Во-вторых, я под трудовой кодекс не подпадаю - должность министра политическая. Все, что могут сделать - уволить меня. Ну, так я и сам хочу. Увольте меня, пожалуйста. Я же просил", - пояснил министр.
Отвечая на вопрос, общался ли с ним относительно "выговора" от президента Зеленского премьер с Гройсманом, Климкин ответил: "По телефону. Я ему сказал, что не хочу играть на руку Москве и демонстрировать внутренние споры. Сказал ему, что принял решение уйти в отпуск. Ну, потроллил его немного: "Ты же тоже в отставку ушел, давай тоже пойдешь в отпуск, тогда и с Украинской стратегией все лучше будет". Посмеялись по-дружески".
Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
В ответ Климкин заявил, что МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом. Также министр опубликовал ноты мид РФ и Украины и объяснил: "Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался".
В итоге, Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.
А еще типа "на юридическом учился"...
А так то можно и поржать!!
те кто пришёл теперь во всём виноваты?...
Ну, а шо? Мастер-класс - рассмешил за одну минуту. Выдать вове штуку - и на х"р с пляжа.
гниды а 73% это для них - ноль....
Жесть. Вы нелюди, для вас чем хуже Украине, тем лучше, абы пэтька воровал дальше. Тьфу！
а лучше на вокзал, кацапу, и в кацапию...
нахер кацапы нам нужны в Раде?...
зюзя ж лохторату вже раз говорив, що президент не має повноважень когось саджати
тобі одного разу замало? він може ще, ти тільки скажи
Дуже їх розумію
А значит и над выбором прастога нарида.....
Прастой нарид долго такое терпеть не будет, - да Зебибы...?
Нужно всем выйти против мародера, который продолжает какать в штаны Зеленскому два раза на день..
тепер ще більш зрозуміло, хто голосував за зюзюю