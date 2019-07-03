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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1982) Гройсман (4803) Климкин (2248)

 "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности

Должность министра является политической и к ней нельзя применять понятия трудового кодекса, в частности, понятие "выговора".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Подождите! Во-первых, "выговора" нет. Во-вторых, я под трудовой кодекс не подпадаю - должность министра политическая. Все, что могут сделать - уволить меня. Ну, так я и сам хочу. Увольте меня, пожалуйста. Я же просил", - пояснил министр.

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Отвечая на вопрос, общался ли с ним относительно "выговора" от президента Зеленского премьер с Гройсманом, Климкин ответил: "По телефону. Я ему сказал, что не хочу играть на руку Москве и демонстрировать внутренние споры. Сказал ему, что принял решение уйти в отпуск. Ну, потроллил его немного: "Ты же тоже в отставку ушел, давай тоже пойдешь в отпуск, тогда и с Украинской стратегией все лучше будет". Посмеялись по-дружески".

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

В ответ Климкин заявил, что МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом. Также министр опубликовал ноты мид РФ и Украины и объяснил: "Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался".

В итоге, Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3135474
 
   
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ЗЕ-тыпил в очередной раз показал, что он ПОЛНЫЙ ЛОХ!
А еще типа "на юридическом учился"...

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это был "юрЕдический".. и вазелин появлялся раз в месяц.. и это - не шутка.
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п.с. этот "юрЕдический" нархоза в кривбассе наглядно показал уровень преподавания "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 3902
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Так это, может у него тоже где-то корочка "проФФесора" припрятана? Анкету кандидата кто-нить проверял?
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Главное Украину не сдать!!! А то мамкам ребят ,что не вернулись не до смеха!!!!
А так то можно и поржать!!
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Здесь только одно поможет, после выборов в ВР, н..й всех
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так и будет.. это истерический смех двух больших бездарей и неудачников "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 9145
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Смке порошенковских прихвостней. Так они и будут палки вставлять. Как и рыгов вовремя не зачистили.
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Только рыги по норам сидели, а теперь они и в институтах преподами и в депутаты - "нови облыччя" так сказать?
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а пять лет прой барыга нечего не хотел сделать?...
те кто пришёл теперь во всём виноваты?...
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за пазухой у кличко (партия удар от фирташа) и пороха - сброд бывший рыгов... отсиделись и полезли...
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Шо, не дали Вовочкі наших моряків, по кацапським законам, до тюрми запроторити, й Крим визнать кацапським? Ай, йай "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 690
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"Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского.

Ну, а шо? Мастер-класс - рассмешил за одну минуту. Выдать вове штуку - и на х"р с пляжа.
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МАУПовец и кацап, который в Раду хочет...
гниды а 73% это для них - ноль....
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А 73% голосували за визнання Криму кацапським?
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Ты чего ржош？ тебя устратвает саботаж рыгосоевых чинуш интнресов Украины？
Жесть. Вы нелюди, для вас чем хуже Украине, тем лучше, абы пэтька воровал дальше. Тьфу！
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тебе влаштовує саботаж українських інтересів очільником офісу презедента ?
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кацап климкин, мог бы пиарится не против 73%...
а лучше на вокзал, кацапу, и в кацапию...
нахер кацапы нам нужны в Раде?...
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табуретка с купленным дипломом на своей волне.....стыдно ,как стыдно что это пустое место называется президентом моей страны!!!!!
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ваЗЕлин еще раз всем, имеющим мозги доказал, что быть клоуном в квартале - это его потолок.
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Надо будет родителям моряков рассказать что с них посмеялись по-дружески.
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Специально перечитал текст - ничего такого там нет, или Зелебоба уже моряк и находится в плену? "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 7050
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Ага, розкажіть, що презЕ плюнув на рішення Міжнарожного Трибуналу і визнав їх двтей винними по- кацапським законам. І батьки моряків могли б носити своїм діткам передачі в українську буцегарню
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Следующий раз будете на зоне вместе весело смеяться.
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Вы можете сказать по какой статье какого из кодексов?
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Помечтайте, можете даже друг другу помечтать...
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ти особисто їх туди відправиш, чи сподіваєшся на зюзю?
зюзя ж лохторату вже раз говорив, що президент не має повноважень когось саджати
тобі одного разу замало? він може ще, ти тільки скажи
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Зачем вы лезете в чужие мечты? Это не гуманно! "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 813
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В любого професіонала нубські наскоки викликають щиру посмішку
Дуже їх розумію
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все смеются над Зе..- и дома, и за рубежом...... "Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 7865
А значит и над выбором прастога нарида.....
Прастой нарид долго такое терпеть не будет, - да Зебибы...?
Нужно всем выйти против мародера, который продолжает какать в штаны Зеленскому два раза на день..
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а шо.. просрали 5 років можна і пореготати
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Ой, тоже мне новость. Над ЗЕбилом давно все смеются и в Украине и за её пределами. Только вот 25% граждан не до смеха.
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недавно поминки были.40 дней как пэдру выкинули на помойку.
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о, це рівень зюзиків
тепер ще більш зрозуміло, хто голосував за зюзюю
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простой нарид будет смеяться когда барыга не доберёт 0,1%
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Посмеялись по-дружески", - Климкин о разговоре с Гройсманом относительно письма Зеленского с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности
 
 
 
 
 
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