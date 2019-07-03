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 Политика Украины
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Все про:суд (22265) Решетилова_Ольга (22) Вышинский (111)

 Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова

Сегодня в Подольском суде Киева состоится очередное заседание по делу российского пропагандиста Кирилла Вышинского. Будет рассматриваться продление меры пресечения.

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ

"Год назад Кирилл Вышинский, директор РИА Новости Украина, обвиняемый в государственной измене, отказался писать заявление на обмен. Еще раз. Кирилл Вышинский отказался от обмена на украинских политзаключенных и заложников, которых удерживает Россия. То есть он не входит в списки на обмен. И хотя за него в России очень волнуется Москалькова и его коллеги-пропагандисты, нам ничего не известно о переговорах о его освобождении", - говорится в посте.

Формально причиной отказа Вышинский назвал собственность, которой он владеет в Украине и не хочет терять.

"Неформально, нам кажется, Вышинский уверен, что не будет осужден украинским судом. И эта уверенность у него появилась, подчеркиваю, не сегодня, а год назад", - пишет Решетилова.

"Адвокат Вышинского Андрей Доманский пытается разбить линию обвинения, акцентируя на процессуальных нарушениях, которые действительно были допущены во время обыска и задержания. Однако эти нарушения не могут отменить того факта, что Вышинский имеет двойное гражданство, прямой трудовой договор с "Раша Тудей" (пропагандистским российским каналом, подсанкционным, например, в Великобритании) и многочисленные государственные награды РФ. В материалах дела есть материалы НСРД, которые также свидетельствуют о работе Вышинского на Кремль. Сегодня будет рассматриваться возможность продления меры пресечения. Учитывая последние тенденции, не исключено, что суд его выпустит.", - отмечает журналистка. 

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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Источник: https://censor.net.ua/n3135473
 
 
 Топ комментарии
 
По логике происходящих событий, эту гниду Вышинского должны срочно асваабадить!!!
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Если зелёная макака его отпустит, пусть готовит лыжи.
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За то, что получил медаль "За присоединение Крыма" и получил за свои заслуги паспорт РФ в придачу
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Если зелёная макака его отпустит, пусть готовит лыжи.
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По логике происходящих событий, эту гниду Вышинского должны срочно асваабадить!!!
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А теперь он не просто уверен, а точно уверен!!! Спасибо зеленскому, что давит на суді своими юристами, типа богдана и иже с ними!!!
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Я однажды спросил тут, что сделал этот Вышинский, за что сидит в тюрьме. Никто так и не смог мне объяснить.
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таких як він не лише судити потрібно
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Що, тролику, російський, заробляешь? Вишинського засуджують за те, за що б повісили Геббельса в 1945 совєти, коли б той не отруївся!
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За то, что получил медаль "За присоединение Крыма" и получил за свои заслуги паспорт РФ в придачу
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Вышинский не захотел быть "партнёром" Петра Алексеевича и... проиграл. Свинарчуки не дадут соврать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова
 
 
 
 
 
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