 Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ

"Год назад Кирилл Вышинский, директор РИА Новости Украина, обвиняемый в государственной измене, отказался писать заявление на обмен. Еще раз. Кирилл Вышинский отказался от обмена на украинских политзаключенных и заложников, которых удерживает Россия. То есть он не входит в списки на обмен. И хотя за него в России очень волнуется Москалькова и его коллеги-пропагандисты, нам ничего не известно о переговорах о его освобождении", - говорится в посте.

Формально причиной отказа Вышинский назвал собственность, которой он владеет в Украине и не хочет терять.

"Неформально, нам кажется, Вышинский уверен, что не будет осужден украинским судом. И эта уверенность у него появилась, подчеркиваю, не сегодня, а год назад", - пишет Решетилова.

"Адвокат Вышинского Андрей Доманский пытается разбить линию обвинения, акцентируя на процессуальных нарушениях, которые действительно были допущены во время обыска и задержания. Однако эти нарушения не могут отменить того факта, что Вышинский имеет двойное гражданство, прямой трудовой договор с "Раша Тудей" (пропагандистским российским каналом, подсанкционным, например, в Великобритании) и многочисленные государственные награды РФ. В материалах дела есть материалы НСРД, которые также свидетельствуют о работе Вышинского на Кремль. Сегодня будет рассматриваться возможность продления меры пресечения. Учитывая последние тенденции, не исключено, что суд его выпустит.", - отмечает журналистка.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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