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 Смерть активиста партии Гриценко Комарницкого: суд арестовал подозреваемого полицейского без права внесения залога

Суд арестовал винницкого полицейского, подозреваемого в превышении служебных полномочий. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. При содействии сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которые входят в состав группы, занимающейся расследованием, правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство относительно обжалования.

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Напомним, сотрудник полиции подозревается в превышении служебных полномочий. В июне в Виннице он вступил в конфликт с активистом партии Гриценко Александром Комарницким. Мужчина получил многочисленные переломы черепа и находился в реанимации без признаков сознания. 23 июня мужчина скончался в больнице.

Согласно по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3135470
 
 
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Ничего себе "превышение полномочий", взял убил хорошего человека ни за что. Во какие у нас законы. Полицаям можно убивать и это будет только превышением полномочий. ЖАХ,
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Для начала арест-это не плохо.Но главным показателем будет реальный срок лет так на 15 не меньше.
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За это подлое убийство международное сообщество должно ввести санкции и "список Комарницкого" против Порошенко и всех его приспешников.
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и разрешить Суд Линча....
на фонарях...
поерд Петродварцом в Ленинграде....
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Главное Конечный Результат- оценка, всего того, что натворил Петя в своем Шалмане.
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