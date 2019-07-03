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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1189) Зеленский (1982) Климкин (2248)

 После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин

За полтора месяца Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не связывался с главой МИД Павлом Климкиным. Попытки министра поговорить с главой государства по вопросам внешней политики были проигнорированы.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, я предлагал несколько кандидатур. Я предлагал не только Пристайко. На этом этапе Зеленский выбрал его в свою команду. Я считаю, что у президента должно быть право выбора. Считаю Вадима профессионалом. Много лет его знаю. Но мы не знаем, какое решение примет Зеленский. Министром может оказаться и кто-то другой. Тем не менее, Вадиму желаю успеха. Что важно? Но нам нужна стратегия. Украинцы - это когда есть сегодня вечером и завтра утром, а стратегии мы не любим, а если уж есть стратегия, то мы не любим ее выполнять. Во внешней политике нам надо и видение и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (со среды, 03.07.2019. - Ред.) я буду в отпуске. Нет проблем", - заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

"С момента инаугурации у меня практически не было никакой коммуникации с этой командой. Я считаю, что любая команда должна ангажировать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии. Мы месяц назад говорили, что надо собрать СНБО по Донбассу и принять ряд решений по противодействию российской политике на оккупированных территориях по выдаче паспортов РФ. Во внешней политике должна быть структура, должны быть директивы и единая политика.

"Я с ним общался еще накануне инаугурации. За день до. Больше он не говорил. Я пытался - звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом. Ну, будем считать, что тут эмоциональный контекст. Но я готов объяснять, в рамках каких документов мы действовали. Телефоны есть в кабинете. Я говорил, что хотел связаться, переговорить пару минут. Я считаю, что у меня есть идеи. Я открыт и готов помочь. И я понимаю, что новая команда имеет право на построение своей собственной политики и механизмов реализации внешней политики. Но этот весь эмоциональный контекст - он только в интересах Москвы. Мне украинцы в Канаде советовали приехать в Торонто, куда отправился президент, мол, там поговорим, объяснимся. Я сказал - нет, не надо, я принял решение пойти в свой "политический отпуск". Но я снова готов повторить: там, где это отвечает моим убеждениям и принципам - буду помогать власти. Но где не отвечает - буду очень активно мешать. Это тоже говорю абсолютно откровенно", - резюмировал Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3135469
 
   
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После прихода Зеленского у нас с петром ликсеевичем значительно снизился процент деребана государства, - Климкин
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Значительно вырос процент деребана ,беней и его бандой!
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Атака на лоукосты через Барышевский суд, попытка рейдерской атаки на НБУ через него же, куча решений ОАСК, от которых конституция плачет кровавыми слезами. И это еще цветочки.
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зачем 75% внешная политика ?
им водку и колбасу бесплатно и за комуналку не платить
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Эти 73% заслужили эпоху нищеты, которую они в итоге получат. Лохи должны страдать
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Твой гнусный пиар - оценили все...
ты рождённый кацап и нехер тебе делать в Раде...
чемодан - вокзал - кацапы...
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логично, у зели политика развал украины изнутри
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Написал важную ноту в кацапский мид без совещания с Президентом, жалуется что Президент с ним не общается. Сказочный...
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все ноты были у сопли на столе... - об этом уже все написали...
Зе ничего не читает..., кроме инструкций от Бени...
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а чому през приховував важливу інформацію від суспільства та МЗС ?
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эта нота была в миллионы раз лучше, чем все высеры Зели на всех его зарубежных прессухах за последние неполных 2 месяца президенства.

Пусть спасибо скажет, паскуда.
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зебил, МИД Украины - представляет Украину самостоятельно и НЕ является прислужниками (как и ВР) зелупенфюрера вазелина.
Истерика у вазелина по простой причине - вазелин договорился с фуйлом и получил деньги за признание Крыма расейским.. "И ответ Путина на оистерику Зеленского прямо говорит о том, что этот пинг-понг был согласован заранее. «Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», - заявил Путин. Бинго....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2055558161415791?__tn__=K-R
.....Приведём простой довод - хронологический. Нота МИД, которая так разгневала малыша, была опубликована 26 июня в 17.15. А брифинг Зеленского состоялся на следующий день в 16.30. В нервный срыв можно было бы поверить, если бы брифинг был проведен час спустя после ноты, но не через сутки.
Это был просто театр. Представляем себе диалог перед выходом.
-Вова, ты ненавидишь Климкина!
-Да, он подонок!
-Вова, слишком вяло, больше жизни!
-Да, он подонок!!!!
-Уже лучше! Взбодрись и на сцену! И не забудь - три вздоха, Вова, три вздоха!
Зачем нужна истерика? Теперь это уже просто инструмент публичной политики, привыкайте. Инструмент тактический и стратегический. Тактически истерика на брифинге - сигнал избирателям. Проведите мою партию в Раду, потому что ОНИ не дают мне работать. И стратегический: я за моряков, а Россия - не виновата. В чем это проявилось? В феерическом «Владимир Владимирович, у вас есть дети…».
Апеллировать к милосердию человека, который, собственно, к власти пришел на том, что взрывал дома собственных соотечественников, мирных жителей, женщин и детей - это странно, что ли. Если только именно такую форму обращения Зеленского к Путину, как милосердному императору, у которого «тоже есть дети», не придумали и не передали в АП Зеленского из Кремля.
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Всё очень правильно и по делу сказано. Побольше бы таких людей, как Климкин, в украинской политике.
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Климкин как глава МИД - говно. Это говорят сами мидовцы.
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Чел из Питера пропаганду вбрасывает, а лоховское стадо ему поддакивает.
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Андрюша, мы всю жизнь только и ждали твоих оценок и советов из Сант-Питенбурга.
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Недобитый холуй парашенки,все мутит воду )))
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Солнце не встает, клубника не созревает, птички не цвиринькают, а девушки перестали одевать короткие юбки. Это все проделки Зе!
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які ще полуниці та мініспідниці..
ми зараз про зовнішню політику говоримо.
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Не вижу противоречий. В этом мире несущественных мелочей нема. Усьо взаимосвязано.
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вернули РФ в ПАСЕ, договаривались об Украине без Украины - это все результат ОТСУТСТВИЯ работы Зе как главы внешнеполитического курса.
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Так когда, с какого числа МВФ транш то дает? И какую сумму денег?
А то учителя то уже заждались обещанных зарплат по 4 тысячи долларов.
Они, конечно, понимают, что "обещанного ждут 3 года", но на три года ЗВР не хватит.
И как "*********"(С) добьется увеличения роста ВВП в 3 (!) раза (3 раза - это с 2-3% теперь до больше 6%) как от "коземанды"(С) потребовал МВФ.

P.S. Ходят слухи, что будет введен режим экономии, и все пустые, брехливые блохеры, вроде Вас, будут уволены нафиг, правда, с почетной (а кому и по нечетным) грамотой.
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если ты не шариков, коммуникации с зекомандой невозможны
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МУДАК!!!

Без тебя у Зеленского была прекрасная поездка в Канаду.
Были подписаны прекрасные договора с Трюдо начиная от разрешения продавать оружие Украине и заканчивая поставками бронетехники из Канады.
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Вы забыли ещё упомянуть прекрасные, весёлые и невероятно результативные поездки в Турцию, Германию и Францию.
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это была прекрасная поездка?!!

вам Зеля уже не то что ссать в глаза - он вам скоро срать прямо в рот будет, а вы все будете орать - какой фкусный шоколад!

жесть.
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Неужели! При порохе нам давали оружие из Канады.Ты на лица переговорщиков посмотри при общении с зелей! Если победа не мудак ,зто покупка оружия вместо безвозмездной передачи то скорей ты похож больше на это слово!
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зебил тупорылый, разрешение на продажу оружия было дано при ПОРОХЕ! Где вас таких полудурков набирают?
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Придурок порохорылый. В 2017-ом разрешили только огнестрелы.
Сейчас сняты абсолютно все ограничения на всё оружие.
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однако, как зебилы любят заглатывать лайно, крича "варенье" После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин - Цензор.НЕТ 2573
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Ну шо ж, минстэцьки, налетай! Не лениться, а черпать говно полной лопатой и набрасывать на вентилятор. Шакаладная пабеда не за горами.
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а ви не матюкайтесь,це стосується всіх зелебобів, краще дайте відповідь чи є вона та зовнішня політика президента Зеленського..
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На себя бы посмотрели, пройдись по сайту и посмотри, как матюкаются порохнявые, мало не покажется. Или ты любительница только поРОШЕНовских матюков?
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знову ж таки, ви навмисне проігнорували мої заклики спілкуватись по темі.
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Приведите примеры, со ссылками.
Только не ваших, не лахтинских
Лахтинских отличить легко: кто о чем, а они всегда, в конце концов сведут разговор к жопе. Больное для них место. То ли их на зоне опустили, то ли опыт сексуальный был неудачный.
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Іди краще поспи місяців шість , бо після буде не до снів .
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Так вернулся Зе из Канады с подписанными договоренностями чы опять усьо прапало?
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Свали картавый нахер уже. Никто с тобой недоразвитым общаться и связываться не будет. Домой иди
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Макс Днепровский - ты за всех расписался, да?

Или только за зебилов, количество которых сокращается...
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Слишком много слов,как например с Семочко, и именно там,где не требуется. Не убедил.
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Какой Семочко, когда глава СВР - путинский орденоносец с квартиркой в Крыму по соседству с гидрантом, а у жены фактического главы СБУ - российский паспорт и бизнес с РФ через Виргинские острова?
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А о чем с тобой говорить, урод? Как аукнется, так и откликнется......
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ты вша подшконочная, что ты там вякаешь на Климкина? Моська не смеши людей После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин - Цензор.НЕТ 5968
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Зебил, зачем женский ник взял, хочешь чтобы тебя как женщину любили?
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" где не отвечает моим убеждениям и принципам - буду очень активно мешать "- вот что нужно знать о саботажниках -порохоботах. Они всегда вредили и будут вредить дальше, их интересует только личные амбиции.
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Не правда. Пытро лично обещал подставить плечо Зеленскому. А сывочолый гетьман не врет никогда.
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если ********* будет начинать мансы в сторону вас, кацапов, ему будут ОЧЕНЬ мешать. А ты, козломордый, на что расчитывал?
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В ЗЄ замість стратегії хатєлкі каламойскава.Правильно робить Порошенко,що активно зайнявся зовнішньою політикою.
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"цензору" желательно не заниматься "отсебятиной" в публикации заголовков.
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После прихода клоуна у нас уже и Украины нет, ворье грабит а Голыбородько по фонтанам прыгает.
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"За полтора месяца Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не связывался с главой МИД Павлом Климкиным. Попытки министра поговорить с главой государства по вопросам внешней политики были проигнорированы."
Источник: https://censor.net.ua/n3135469

:*********"(С) считает себя очень "подкованной" во всех вопросах, особенно во внешней политике. Результат, правда (как недавно продемонстрировано высказыванием Богдана о региональном статусе русского языка) оказывается прямо притовоположным ожидаемому.
Но, пока ЗВР не закончились, политика "петляния" "**********"(С) будет успешно продолжена.
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На выборах президента Украины в 2019 году президента избрано НЕ БЫЛО.
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политика Узеленского - это нагло врать в глаза всей стране и делать ровно наоборот. За показ "Сватов" на рахе, они готовы всю Украину поднести ***** на блюдечке
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пора Клімкіну разом з дружиною, громадянкою расєї, вертатись на істаріческую родіну, в Курськ.
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и это на камеру,... боюсь даже представить, что с земанюней творили все эти рослые дяди после того как камеры выключили
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І внутрішньої теж....... Я казав і кажу, країна безнадійних ідіотів 25% тих хто при будь якому керівнику намагається як найдовше гризти кістки зі столу хазяїна і лизати з ним корито і його дупу і 73% тих хто надіється, що з новим керівником вони займуть місце тих 25%, що лижуть і гризуть зараз. Але ж кількість місць обмежена тому незадоволених знову буде 73-80% а умовно задоволених і дуже задоволених 20-25%
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Поменяем Климкина,и внешняя политика опять вернется.Все просто,и к бабке не ходи.
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Мне кажется,что сейчас у нас вообще никакой политики нет, одна порнография и цирк.
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Но он не с неба упал - вы же были 5 лет!!!! Куда вы смотрели ?

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"Но этот весь эмоциональный контекст - он только в интересах Москвы".

И не только он. Весь бардак, который развёлся при Зеле в интересах Москвы. Но поскольку весь этот бардак срежиссирован парашей от А до Я, скоро (после выборов) мы увидим уже не бардак, а хорошо организованную сдачу Украины параше. И тогда многие, и даже некоторые нынешние зебилы, назовут его не просто идиотом, а предателем Украины. И будущую "премьерку" вместе с ним.
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Климкину БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!
наконец то, кто то назвал короля ГОЛЫМ!!!!!!
)))))))))))))))))))0
король то голый!!!!!!!!!!!!
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Что то уж слишком много пороходятлов набежало Видно выпуск был из психушки Да забирайте клямкина пусть едет к своему тестю в Крым и оттуда вещает Как и вам всем так вашему недофуреру парашенке и клямкину место на помойке истории Как вы уже всех достали своим воем с будок построенных лично барыгой
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он делает то, что ему скажет Порошенко и так в правительстве, ВР и по местам чиновник.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин
 
 
 
 
 
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