 После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, я предлагал несколько кандидатур. Я предлагал не только Пристайко. На этом этапе Зеленский выбрал его в свою команду. Я считаю, что у президента должно быть право выбора. Считаю Вадима профессионалом. Много лет его знаю. Но мы не знаем, какое решение примет Зеленский. Министром может оказаться и кто-то другой. Тем не менее, Вадиму желаю успеха. Что важно? Но нам нужна стратегия. Украинцы - это когда есть сегодня вечером и завтра утром, а стратегии мы не любим, а если уж есть стратегия, то мы не любим ее выполнять. Во внешней политике нам надо и видение и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (со среды, 03.07.2019. - Ред.) я буду в отпуске. Нет проблем", - заявил министр.
"С момента инаугурации у меня практически не было никакой коммуникации с этой командой. Я считаю, что любая команда должна ангажировать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии. Мы месяц назад говорили, что надо собрать СНБО по Донбассу и принять ряд решений по противодействию российской политике на оккупированных территориях по выдаче паспортов РФ. Во внешней политике должна быть структура, должны быть директивы и единая политика.
"Я с ним общался еще накануне инаугурации. За день до. Больше он не говорил. Я пытался - звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом. Ну, будем считать, что тут эмоциональный контекст. Но я готов объяснять, в рамках каких документов мы действовали. Телефоны есть в кабинете. Я говорил, что хотел связаться, переговорить пару минут. Я считаю, что у меня есть идеи. Я открыт и готов помочь. И я понимаю, что новая команда имеет право на построение своей собственной политики и механизмов реализации внешней политики. Но этот весь эмоциональный контекст - он только в интересах Москвы. Мне украинцы в Канаде советовали приехать в Торонто, куда отправился президент, мол, там поговорим, объяснимся. Я сказал - нет, не надо, я принял решение пойти в свой "политический отпуск". Но я снова готов повторить: там, где это отвечает моим убеждениям и принципам - буду помогать власти. Но где не отвечает - буду очень активно мешать. Это тоже говорю абсолютно откровенно", - резюмировал Климкин.
им водку и колбасу бесплатно и за комуналку не платить
ты рождённый кацап и нехер тебе делать в Раде...
чемодан - вокзал - кацапы...
Зе ничего не читает..., кроме инструкций от Бени...
Пусть спасибо скажет, паскуда.
Истерика у вазелина по простой причине - вазелин договорился с фуйлом и получил деньги за признание Крыма расейским.. "И ответ Путина на оистерику Зеленского прямо говорит о том, что этот пинг-понг был согласован заранее. «Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», - заявил Путин. Бинго....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2055558161415791?__tn__=K-R
.....Приведём простой довод - хронологический. Нота МИД, которая так разгневала малыша, была опубликована 26 июня в 17.15. А брифинг Зеленского состоялся на следующий день в 16.30. В нервный срыв можно было бы поверить, если бы брифинг был проведен час спустя после ноты, но не через сутки.
Это был просто театр. Представляем себе диалог перед выходом.
-Вова, ты ненавидишь Климкина!
-Да, он подонок!
-Вова, слишком вяло, больше жизни!
-Да, он подонок!!!!
-Уже лучше! Взбодрись и на сцену! И не забудь - три вздоха, Вова, три вздоха!
Зачем нужна истерика? Теперь это уже просто инструмент публичной политики, привыкайте. Инструмент тактический и стратегический. Тактически истерика на брифинге - сигнал избирателям. Проведите мою партию в Раду, потому что ОНИ не дают мне работать. И стратегический: я за моряков, а Россия - не виновата. В чем это проявилось? В феерическом «Владимир Владимирович, у вас есть дети…».
Апеллировать к милосердию человека, который, собственно, к власти пришел на том, что взрывал дома собственных соотечественников, мирных жителей, женщин и детей - это странно, что ли. Если только именно такую форму обращения Зеленского к Путину, как милосердному императору, у которого «тоже есть дети», не придумали и не передали в АП Зеленского из Кремля.
ми зараз про зовнішню політику говоримо.
А то учителя то уже заждались обещанных зарплат по 4 тысячи долларов.
Они, конечно, понимают, что "обещанного ждут 3 года", но на три года ЗВР не хватит.
И как "*********"(С) добьется увеличения роста ВВП в 3 (!) раза (3 раза - это с 2-3% теперь до больше 6%) как от "коземанды"(С) потребовал МВФ.
P.S. Ходят слухи, что будет введен режим экономии, и все пустые, брехливые блохеры, вроде Вас, будут уволены нафиг, правда, с почетной (а кому и по нечетным) грамотой.
Без тебя у Зеленского была прекрасная поездка в Канаду.
Были подписаны прекрасные договора с Трюдо начиная от разрешения продавать оружие Украине и заканчивая поставками бронетехники из Канады.
вам Зеля уже не то что ссать в глаза - он вам скоро срать прямо в рот будет, а вы все будете орать - какой фкусный шоколад!
жесть.
Сейчас сняты абсолютно все ограничения на всё оружие.
Только не ваших, не лахтинских
Лахтинских отличить легко: кто о чем, а они всегда, в конце концов сведут разговор к жопе. Больное для них место. То ли их на зоне опустили, то ли опыт сексуальный был неудачный.
Или только за зебилов, количество которых сокращается...
Источник: https://censor.net.ua/n3135469
:*********"(С) считает себя очень "подкованной" во всех вопросах, особенно во внешней политике. Результат, правда (как недавно продемонстрировано высказыванием Богдана о региональном статусе русского языка) оказывается прямо притовоположным ожидаемому.
Но, пока ЗВР не закончились, политика "петляния" "**********"(С) будет успешно продолжена.
И не только он. Весь бардак, который развёлся при Зеле в интересах Москвы. Но поскольку весь этот бардак срежиссирован парашей от А до Я, скоро (после выборов) мы увидим уже не бардак, а хорошо организованную сдачу Украины параше. И тогда многие, и даже некоторые нынешние зебилы, назовут его не просто идиотом, а предателем Украины. И будущую "премьерку" вместе с ним.
наконец то, кто то назвал короля ГОЛЫМ!!!!!!
)))))))))))))))))))0
король то голый!!!!!!!!!!!!